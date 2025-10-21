Quốc tế Nhận định, dự đoán Galatasaray vs Bodo/Glimt: Ôm hận trên đất Thổ Trận đấu giữa Galatasaray vs Bodo/Glimt giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Galatasaray vs Bodo/Glimt mới nhất

Leroy Sane, sau khi bị chỉ trích vì phong độ mờ nhạt, đã tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng Basaksehir và gần như chắc suất đá chính bên hành lang phải.

Mauro Icardi có thể phải nhường vị trí trung phong cho Victor Osimhen – người đã ghi bàn trong 6 trận châu Âu liên tiếp và trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên chạm mốc 10 bàn ở Champions League.

Wilfred Singo vẫn chưa bình phục chấn thương nên Roland Sallai nhiều khả năng tiếp tục đá hậu vệ phải, trong khi Davinson Sanchez trở lại sau án treo giò ở giải quốc nội.

Mario Lemina chỉ vào sân từ ghế dự bị trận trước, còn ở hàng tiền vệ, HLV Buruk phải cân nhắc giữa Gabriel Sara và Ilkay Gundogan – cả hai đều góp công ghi bàn ở trận gần nhất.

Phía Bodo/Glimt, tiền vệ Ulrik Saltnes không kịp bình phục, còn Daniel Bassi và Ola Brynhildsen sẽ phải kiểm tra thể lực sát giờ.

Tiền đạo Kasper Hogh, người đã ghi bàn thứ 17 ở giải quốc nội mùa này, vẫn chưa “mở tài khoản” tại Champions League và đang rất quyết tâm phá dớp khi hành quân đến Istanbul.

Trung vệ Odin Bjortuft tiếp tục là nhân tố quan trọng ở hàng thủ Glimt, không chỉ ở khả năng phòng ngự mà còn ở lối chơi phát động tấn công từ tuyến sau. Anh thực hiện 16 đường chuyền xuyên tuyến trong trận gặp Tottenham – cao thứ hai trong toàn bộ hai lượt đầu Champions League.

Cầu thủ 26 tuổi này cũng vừa lập cú đúp vào lưới Sarpsborg và kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong trận đấu giữa tuần.

Đội hình dự kiến Galatasaray vs Bodo/Glimt mới nhất

Galatasaray:

Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Lemina, Torreira; Akgun, Gundogan, Sane; Osimhen

Bodo/Glimt:

Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Berg, Fet, Auklend; Evjen, Hogh, Hauge

Nhận định bóng đá Galatasaray vs Bodo/Glimt mới nhất

Hành trình Champions League mùa này của Galatasaray là bức tranh đối lập giữa hai thái cực — từ thất bại nặng nề 1–5 trên sân Frankfurt ở trận mở màn đến chiến thắng quả cảm 1–0 trước đương kim vô địch Premier League Liverpool tại Istanbul.

Trong màn trình diễn thể hiện sự sắc bén, thầy trò HLV Okan Buruk chỉ kiểm soát 38% thời lượng bóng nhưng lại tung ra 3 cú sút trúng đích, nhiều hơn đối thủ một lần. Bàn thắng quyết định đến ở phút 16, khi Victor Osimhen lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền.

Kể từ sau chiến thắng trước Liverpool, Galatasaray đã ra sân hai lần, hòa 1–1 với Besiktas rồi vượt qua Istanbul Basaksehir 2–1 nhờ cú đúp của Leroy Sane. Kết quả này giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Super Lig với khoảng cách 5 điểm.

Không thể phủ nhận sức mạnh vượt trội của Galatasaray tại đấu trường trong nước — họ thắng 19 trong 20 trận gần nhất ở các giải quốc nội (hòa 1), qua đó giành danh hiệu vô địch Thổ Nhĩ Kỳ ba mùa liên tiếp, đồng thời đoạt luôn cúp quốc gia.

Tuy nhiên, phong độ áp đảo đó hiếm khi được tái hiện ở đấu trường châu lục. Chiến thắng trước Liverpool mới chỉ là trận thắng thứ hai trong 19 trận gần nhất của Galatasaray ở Champions League (hòa 5, thua 12). Trận thắng này cũng chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng trên sân nhà ở vòng bảng (hòa 4, thua 4). Với tinh thần được tiếp thêm, Galatasaray bước vào trận đấu giữa tuần với quyết tâm mang lại thêm một đêm rực lửa cho người hâm mộ Istanbul.

Ít ai dám tin Bodo/Glimt sẽ có khởi đầu suôn sẻ ở sân chơi danh giá này, nhưng việc bất bại trong hai trận đầu tiên của mùa giải ra mắt Champions League là một thành tích đáng khen. Đội vô địch Na Uy đã trải qua hai cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Sau khi trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên kể từ năm 1999 lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0–2 để hòa Slavia Prague 2–2, thầy trò HLV Kjetil Knutsen lại đánh rơi chiến thắng khi dẫn Tottenham hai bàn, kết thúc trận đấu thứ hai với tỷ số hòa 2–2.

Đội bóng có biệt danh “Superlaget” đã ghi ít nhất hai bàn trong 10/14 trận gần nhất tại các vòng bảng cúp châu Âu và bất bại ở 5 trận gần nhất trong chuỗi này (thắng 2, hòa 3).

Trước chuyến làm khách Galatasaray, Glimt vừa thắng tưng bừng Sarpsborg 5–2 ở giải VĐQG Na Uy, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá. Họ đang có chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 3).

Tuy nhiên, duy trì phong độ ấy ở sân khách sẽ là thử thách lớn, bởi Glimt đã thua 6 trong 9 chuyến hành quân gần nhất tại các đấu trường châu Âu (thắng 1, hòa 2).

Dự đoán tỉ số Galatasaray vs Bodo/Glimt mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Galatasaray vs Bodo/Glimt như sau:

Sportsmole: Galatasaray 2-0 Bodo/Glimt

WhoScore: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt Chúng tôi dự đoán: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Xem trực tiếp Galatasaray vs Bodo/Glimt khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Galatasaray vs Bodo/Glimt trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.