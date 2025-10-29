Quốc tế Nhận định, dự đoán Genoa vs Cremonese: Đánh rơi 3 điểm Trận đấu giữa Genoa vs Cremonese giải Serie A diễn ra vào 2h45 ngày 30/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Genoa vs Cremonese mới nhất

Genoa không gặp chấn thương nghiêm trọng nào trong trận gặp Torino, nhưng nhiều khả năng vẫn thiếu vắng Nicolae Stanciu (chấn thương đùi) và Alessandro Marcandalli (cơ bắp) ở trận đấu tới.

HLV Vieira sẽ kỳ vọng Ruslan Malinovskyi — cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất cho đội — sẽ tiếp tục là nhân tố then chốt giúp chủ nhà thoát khỏi khủng hoảng.

Bên phía Cremonese, danh sách chấn thương dài hơn với Giuseppe Pezzella, Antonio Sanabria, Alberto Grassi và Faris Moumbagna đều cần kiểm tra thể lực, trong khi Michele Collocolo chắc chắn vắng mặt.

Dù Jamie Vardy vừa có bàn thắng đầu tiên cho Cremonese, đội khách vẫn đang dựa nhiều vào ba cầu thủ ghi 2 bàn mỗi người: Filippo Terracciano, Federico Baschirotto (hai hậu vệ) và tiền đạo Federico Bonazzoli.

Đội hình dự kiến Genoa vs Cremonese mới nhất

Genoa:

Leali; Sabelli, Ostigad, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator

Cremonese:

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Mussolini; Bonazzoli, Vardy

Nhận định bóng đá Genoa vs Cremonese mới nhất

Kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 13 tại Serie A, Genoa bước vào mùa bóng mới với phong độ đáng thất vọng khi chưa thắng nổi trận nào sau 8 vòng đấu.

Nỗ lực mới nhất của họ nhằm xoay chuyển tình hình diễn ra tại Turin, nơi Morten Thorsby giúp đội bóng của Patrick Vieira vươn lên dẫn trước 1–0 chỉ sau 7 phút. Tuy nhiên, một hiệp hai sụp đổ hoàn toàn khiến Genoa nhận thất bại thứ năm trong mùa — nhiều hơn bất kỳ đội nào khác tại giải đấu.

Đội bóng vùng Liguria gặp vấn đề ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự: họ mới ghi được 4 bàn (chỉ khá hơn Parma với 3 bàn) nhưng đã thủng lưới 11 bàn sau 8 trận — chỉ ít hơn Torino (14), Lecce (13), Udinese (12), Fiorentina (12) và Pisa (12).

Là một trong bốn CLB chưa thắng trận nào mùa này, những điểm yếu trong cả hai vòng cấm khiến Genoa có nguy cơ mắc kẹt trong nhóm xuống hạng lâu hơn.

Với chỉ 3 điểm sau 8 trận, họ đang đứng cuối bảng, kém đội xếp thứ 17 Hellas Verona hai điểm — đội sẽ gặp Como giữa tuần này, trong nỗ lực tránh rơi xuống khu vực “nguy hiểm”.

Về phía Cremonese, hy vọng của Genoa càng mong manh hơn khi đối thủ đang có khởi đầu khá tốt trong lần trở lại Serie A sau hai năm vắng bóng.

HLV Davide Nicola vốn nổi tiếng với khả năng “giải cứu thần kỳ” các đội bóng thoát hiểm, nhưng mùa này ông có vẻ không cần quá bận tâm tới cuộc chiến trụ hạng. Phong độ ấn tượng đầu mùa đã giúp Grigiorossi tạo khoảng cách 7 điểm so với nhóm nguy hiểm.

Khoảng cách này đến từ chuỗi bất bại kéo dài tới vòng 6, trước khi họ thua Inter Milan 1–4.

Nicola tập trung vào việc xây dựng một đội hình khó bị đánh bại, dẫn đến việc Cremonese có tới 5 trận hòa — nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ngoại trừ Atalanta (6 trận hòa).

Trước chuyến làm khách tới Liguria, Cremonese đã không thắng 3 trận sân khách liên tiếp kể từ sau chiến thắng bất ngờ 2–1 trước AC Milan hồi đầu mùa.

Tuy vậy, nhiều khả năng Nicola vẫn sẽ chọn lối chơi thận trọng thay vì mạo hiểm tấn công, dù một chiến thắng có thể giúp Cremonese leo lên top 6 (họ chỉ kém Como – đội đứng thứ sáu – đúng 2 điểm), miễn là các kết quả khác ủng hộ họ trong vòng đấu giữa tuần này.

Dự đoán tỉ số Genoa vs Cremonese mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Genoa vs Cremonese như sau:

Sportsmole: Genoa 2-1 Cremonese

WhoScore: Genoa 1-1 Cremonese

Genoa 1-1 Cremonese Chúng tôi dự đoán: Genoa 1-1 Cremonese

Xem trực tiếp Genoa vs Cremonese khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Genoa vs Cremonese trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 2h45 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.