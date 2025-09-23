Quốc tế Nhận định, dự đoán Getafe vs Alaves: Thế trận giằng co Trận đấu giữa Getafe vs Alaves giải La Liga diễn ra vào 23h00 ngày 24/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Getafe vs Alaves mới nhất

Getafe có lực lượng ổn định và không ghi nhận chấn thương mới sau trận gặp Barcelona. Juanmi vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương đầu gối.

HLV Bordalas nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá nhiều, Luis Milla tiếp tục chơi ở tuyến giữa, còn Adrian Liso (3 bàn mùa này) sẽ đá trên hàng công cùng Borja Mayoral.

Ba sự thay người ngay sau hiệp một ở trận gặp Barcelona đều mang tính chiến thuật, vì vậy Mario Martin, Mayoral và Djene Dakonam đều sẵn sàng cho trận này.

Bên phía Alaves, Hugo Novoa vẫn chưa chắc trở lại do vấn đề cơ bắp, nhưng ngoài ra không có tổn thất mới sau trận gặp Sevilla.

Carlos Vicente đang có phong độ tốt với 2 bàn sau 5 trận và sẽ tiếp tục đá cao nhất. Carles Alena nhiều khả năng cũng giữ suất đá chính.

Ở hàng công, Toni Martinez và Mariano Diaz là những lựa chọn, nhưng Lucas Boye dự kiến sẽ tiếp tục lĩnh xướng vai trò tiền đạo cắm trong trận đấu đêm thứ Tư.

Đội hình dự kiến Getafe vs Alaves mới nhất

Getafe:

Soria; Femenia, Abqar, Duarte, Dakonam, Rico; Martin, Milla, Arambarri; Liso, Mayoral

Alaves:

Sivera; Otto, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco, Suarez; Vicente, Boye, Alena

Nhận định bóng đá Getafe vs Alaves mới nhất

Getafe có khởi đầu khá ổn ở mùa giải này khi giành được 9 điểm sau 5 vòng, tạm đứng thứ 8 trên BXH. Tuy nhiên, họ vừa phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Barcelona vào Chủ nhật.

Đội bóng thủ đô mở màn bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Celta Vigo và Sevilla, nhưng sau đó thua 0-3 trước Valencia trước kỳ tập trung ĐTQG tháng 9. Ngày 13/9, Getafe kịp lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, song một lần nữa thất bại với cách biệt ba bàn khi làm khách của Barcelona. Hai chuyến xa nhà gần nhất đều mang lại kết quả đáng thất vọng.

Mùa trước, Getafe cán đích ở vị trí 13, vì thế họ vẫn còn dư địa để cải thiện trong mùa 2025-26. Những trận như gặp Alaves sẽ có ý nghĩa then chốt nếu thầy trò Jose Bordalas muốn hướng tới nửa trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu cho thấy Getafe chỉ thắng 6/22 lần chạm trán Alaves trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, mùa trước họ đã thắng cả hai lượt, bao gồm chiến thắng 2-0 trên sân nhà.

Alaves mới chỉ thắng 1 trong 12 trận La Liga gần nhất gặp Getafe, đó là chiến thắng 1-0 trên sân nhà vào tháng 5/2024.

Lần gần nhất Alaves đánh bại Getafe trên sân khách là từ năm 1996, và họ chưa từng thắng Getafe trong một trận La Liga tại thủ đô Tây Ban Nha.

Đội bóng xứ Basque bước vào trận đấu này sau thất bại 1-2 trước Sevilla, hiện đứng thứ 10 với 7 điểm sau 5 vòng, kém Getafe 2 điểm.

Mùa giải của họ mở màn bằng chiến thắng 2-1, sau đó chỉ giành được 1 điểm ở hai trận tiếp theo gặp Real Betis và Atletico Madrid. Tiếp đó, họ tạo bất ngờ bằng thắng lợi 1-0 trên sân Athletic Bilbao, trước khi thua Sevilla.

Alaves kết thúc mùa trước ở vị trí 15, và kể từ năm 2016 đến nay, họ chỉ vắng bóng La Liga một mùa, minh chứng cho giai đoạn thành công của CLB.

Dự đoán tỉ số Getafe vs Alaves mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Getafe vs Alaves như sau:

Sportsmole: Getafe 2-1 Alaves

WhoScore: Getafe 1-1 Alaves

Getafe 1-1 Alaves Báo chúng tôi dự đoán: Getafe 1-1 Alaves

Xem trực tiếp Getafe vs Alaves khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Getafe vs Alaves trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h00 ngày 24/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.