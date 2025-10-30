Quốc tế Nhận định, dự đoán Getafe vs Girona: Cái kết bất ngờ Trận đấu giữa Getafe vs Girona giải La Liga diễn ra vào 3h00 ngày 1/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Getafe vs Girona mới nhất

Getafe sẽ đón chào Alex Sancris và Allan Nyom trở lại sau án treo giò, trong khi Davinchi (chấn thương đầu gối) và Abel Abqar (cơ bắp) vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

HLV José Bordalás nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trong trận thắng Athletic Bilbao, với Borja Mayoral tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Tuy nhiên, Juanmi được dự đoán sẽ có suất đá chính bên cánh sau khi anh ghi bốn bàn trong trận thắng đậm ở Cúp Nhà vua.

Về phía Girona, Alejandro Francés trở lại sau án treo giò, nhưng David López, Juan Carlos và Donny van de Beek vẫn ngồi ngoài vì chấn thương.

Cristhian Stuani – người lập cú đúp khi vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa Real Oviedo – nhiều khả năng sẽ được đá chính trên hàng công. Girona có thể chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để Stuani sát cánh cùng Vladyslav Vanat, chân sút người Ukraine đã ghi hai bàn kể từ khi gia nhập đội trong mùa hè vừa qua.

Đội hình dự kiến Getafe vs Girona mới nhất

Getafe:

Soria; Femenia, Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Liso, Milla, Arambarri, Juanmi; Mayoral

Girona:

Gazzaniga; A Martinez, Reis, Blind, Moreno; Gil, Martin, Witsel, Roca; Vanat, Stuani

Nhận định bóng đá Getafe vs Girona mới nhất

Getafe đang có thành tích bốn trận thắng, hai trận hòa và bốn trận thua sau 10 vòng đấu tại La Liga mùa này, giành được 14 điểm và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng — kém đội xếp thứ sáu là Real Betis hai điểm.

Đội bóng thủ đô bước vào trận đấu này với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng không tưởng 11-0 trước Inter de Valemoro ở vòng một Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, đồng thời vừa đánh bại Athletic Bilbao 1-0 tại La Liga cuối tuần trước.

Mùa giải trước, Getafe kết thúc ở vị trí thứ 13 tại La Liga, vì vậy họ vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định là vấn đề lớn trong giai đoạn đầu mùa, khi chiến thắng trước Athletic hôm 25/10 mới là trận thắng đầu tiên của họ ở giải quốc nội kể từ giữa tháng 9.

Tính trong quá khứ, Getafe mới chỉ gặp Girona 14 lần, giành 5 chiến thắng, trong đó có trận thắng 2-1 hồi tháng 2/2025. Tuy nhiên, ở lần chạm trán tương ứng mùa trước, họ đã thua 0-1, nên đoàn quân của HLV José Bordalás chắc chắn sẽ muốn “đòi nợ” trong cuộc đối đầu ngày thứ Sáu.

Về phía Girona, đây đang là một mùa giải đầy khó khăn khi đội bóng xứ Catalonia rơi xuống cuối bảng, mới giành được 7 điểm sau 10 trận.

Đội bóng của HLV Míchel có 1 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại, đồng thời sở hữu hàng thủ tệ nhất giải khi đã để lọt lưới 22 bàn — con số khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Girona cũng vừa vượt qua vòng một Cúp Nhà vua hôm thứ Ba với chiến thắng 3-2 trước Constancia, nhưng họ phải cần đến hiệp phụ mới có thể hạ gục đội bóng hạng Năm.

Ở La Liga cuối tuần qua, Girona hòa 3-3 với Real Oviedo, và họ đã giành được 4 điểm trong 3 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng trước Valencia ngay trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 10.

Hiện Girona chỉ còn kém đội xếp thứ 15 là Levante đúng hai điểm, vì thế một chiến thắng vào đêm thứ Sáu có thể giúp họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Với chất lượng đội hình hiện có, khả năng đó hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Dự đoán tỉ số Getafe vs Girona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Getafe vs Girona như sau:

Sportsmole: Getafe 2-1 Girona

WhoScore: Getafe 2-2 Girona

Getafe 2-2 Girona Chúng tôi dự đoán: Getafe 1-1 Girona

Xem trực tiếp Getafe vs Girona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Getafe vs Girona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 3h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.