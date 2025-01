Quốc tế Nhận định, dự đoán Girona vs Arsenal: Pháo đôi nã đạn Trận đấu giữa Girona vs Arsenal giải Champions League diễn ra vào 3h00 ngày 30/1. Báo Nghệ An thống kê, phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Girona vs Arsenal mới nhất

Lewis-Skelly đã hoàn toàn bình phục và sẽ tiếp tục thi đấu ở vị trí hậu vệ trái trước khi nhường lại cho Calafiori trong trận đấu quan trọng gặp Manchester City ở cuối tuần này. Mặc dù vậy, khả năng ra sân của Odegaard và Mikel Merino vẫn còn là dấu hỏi khi cả hai cầu thủ này vẫn đang gặp phải các vấn đề sau khi vắng mặt trong trận đấu với Wolves. Danh sách các cầu thủ chấn thương của đội vẫn còn rất dài với những cái tên như Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu và Ben White. Kai Havertz tiếp tục phải lãnh trách nhiệm gánh vác hàng công cho đội bóng. Trong khi, nếu có thể tiếp tục ghi bàn ở trận đấu sắp tới tại cúp châu Âu, anh sẽ là cầu thủ người Đức đầu tiên lập được kỳ tích này trong 4 trận liên tiếp kể từ sau Marco Reus vào năm 2015.

Về phía đội chủ nhà Girona, HLV Michel không có trong tay sự phục vụ của Bryan Gil do tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở cúp châu Âu. Đội chủ nhà cũng có những khó khăn về mặt lực lượng ở trận đấu tới với sự vắng mặt của Daley Blind và thủ môn Paulo Gazzaniga do các chấn thương khác nhau. Dẫu cho tình trạng của thủ môn Paulo Gazzaniga có vẻ khả quan hơn so với những người đồng đội, nhưng tình hình của hai cầu thủ trụ cột khác là Miguel Gutierrez và Ladislav Krejci đang khiến cho người hâm mộ Girona cảm thấy khá bất an khi họ đang không có được thể trạng tốt nhất trước khi bước vào trận đấu quan trọng ở cúp C1 này.

Đội hình dự kiến Girona vs Arsenal mới nhất

Girona:

P. Lopez; Martinez, D. Lopez, Juanpe, Frances; Romeu, Herrera; Tsygankov, Van de Beek, Danjuma; Ruiz

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Jorginho, Rice; Nwaneri, Havertz, Martinelli

Nhận định bóng đá Girona vs Arsenal mới nhất

Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé đi tiếp tại Champions League khi họ chỉ cần có được một kết quả hòa trên sân của Girona trong lượt trận cuối cùng ở vòng bảng.

Trong khi đó cả Liverpool và Barcelona đều đã sớm ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp thì Arsenal cũng chỉ cần thêm một chút nỗ lực nữa là hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Thầy trò Mikel Arteta cũng vừa thiết lập nên kỷ lục của câu lạc bộ với 3 chiến thắng liên tiếp với cách biệt từ 3 bàn thắng trở lên tại đấu trường cúp C1 khi đã đánh bại Dinamo Zagreb một cách không mấy khó khăn. Hàng phòng ngự của Pháo Thủ vẫn tiếp tục duy trì được phong độ khi vẫn chưa để thủng lưới một bàn nào từ các tình huống bóng sống tại Champions League mùa này. Bên cạnh những thành công ở cúp C1 thì chiến thắng trước Wolves ở giải quốc nội vừa qua cũng cho thấy đội bóng thành London đang trở lại một cách vô cùng mạnh mẽ và cho thấy tham vọng chinh phục các danh hiệu của họ.

Trái ngược hoàn toàn, đội chủ nhà Girona dường như đang cho thấy một sự bất lực hoàn toàn khi thất bại trước nhiều đối thủ mạnh như Liverpool, AC Milan và Paris Saint-Germain ở Champions League mùa giải năm nay. Trận thua trước AC Milan trong lượt trận vừa qua tiếp tục kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng của họ ở đấu trường danh giá nhất lục địa già. Girona chỉ có được một trận thắng trước Slovan Bratislava và xem như không còn bất kỳ cơ hội nào ở đấu trường Champions League mùa này. Đội chủ nhà đang cho thấy sự bế tắc hoàn toàn ở mặt trận tấn công khi không có được bàn thắng nào trong 4 trận đấu liên tiếp tại đấu trường này và rất có thể Girona sẽ thiết lập nên một kỷ lục buồn khi mà chưa thể có bất cứ đội bóng nào có được thống kê tệ đến như vậy. Những thất bại liên tiếp cũng làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà ở giải quốc nội khi mà vừa qua họ phải nhận thất bại 1-2 trước Rayo Vallecano.

Dự đoán tỉ số Girona vs Arsenal

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Girona vs Arsenal như sau:

Sportsmole: Girona vs Arsenal

WhoScore: Girona vs Arsenal

Girona vs Arsenal Báo chúng tôi dự đoán: Girona vs Arsenal

Xem trực tiếp Girona vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Girona vs Arsenal trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 30/1 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.