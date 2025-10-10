Quốc tế Nhận định, dự đoán Iceland vs Ukraine: Chết lặng phút bù giờ Trận đấu giữa Iceland vs Ukraine vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Iceland vs Ukraine mới nhất

Iceland dự kiến tiếp tục sử dụng cặp anh em Daniel Gudjohnsen và Andri Gudjohnsen trên hàng công trong trận gặp Ukraine vào tối thứ Sáu.

Andri Gudjohnsen — người đã ghi bàn trong trận thua Pháp 1-2 — nhiều khả năng tiếp tục được tin dùng, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng ở trận trước.

Isak Bergmann Johannesson, cầu thủ đã có hai bàn tại vòng loại này, sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát. Tiền vệ Hakon Arnar Haraldsson (Lille) cũng được kỳ vọng đảm nhận vai trò quan trọng ở tuyến giữa.

Về phía Ukraine, HLV Rebrov nhiều khả năng giữ nguyên phần lớn đội hình từng ra sân trước Azerbaijan, nhưng đội sẽ thiếu vắng Oleksandr Zinchenko do chấn thương.

Hai cầu thủ tấn công Heorhiy Sudakov và Oleksandr Zubkov — những người chơi nổi bật nhất ở trận trước — sẽ tiếp tục góp mặt ở khu vực phía trên, trong khi Vladyslav Vanat có thể được chọn đá trung phong.

Vanat mới ghi 2 bàn sau 11 lần ra sân cho đội tuyển, trong khi Artem Dovbyk có 11 bàn trong 38 trận, nhưng Vanat vẫn được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công của Ukraine trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến Iceland vs Ukraine mới nhất

Iceland:

Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson; A Gudjohnsen, D Gudjohnsen

Ukraine:

Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Ocheretko, Kaliuzhnyi, Bondarenko; Malinovskyi, Vanat, Sudakov

Nhận định bóng đá Iceland vs Ukraine mới nhất

Iceland có màn ra quân ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026 khi đánh bại Azerbaijan 5-0 vào ngày 5/9, trước khi tiếp tục thể hiện phong độ tốt trong trận gặp Pháp bốn ngày sau đó.

Andri Gudjohnsen bất ngờ mở tỷ số cho đội bóng của HLV Arnar Gunnlaugsson trước nhà vô địch thế giới hai lần, nhưng Pháp đã kịp lội ngược dòng thắng 2-1 để duy trì thành tích toàn thắng ở bảng D.

Iceland hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu này, khi họ hướng đến mục tiêu lọt vào top 2 để có cơ hội giành vé đi tiếp. Một chiến thắng sẽ là bước đệm hoàn hảo trước trận đại chiến với Pháp trên sân nhà vào ngày 13/10.

“Iceland – Our Boys” từng tạo nên kỳ tích khi lọt vào vòng chung kết World Cup 2018 và tứ kết Euro 2016, nhưng kể từ đó, họ đã ba lần liên tiếp lỡ hẹn với các giải đấu lớn.

Iceland mới chỉ gặp Ukraine 5 lần trong lịch sử, với 1 chiến thắng duy nhất — thắng 2-0 ở vòng loại World Cup 2018.

Phía bên kia, Ukraine đã thắng 2 trong 5 lần đối đầu với Iceland, trong đó có chiến thắng 2-1 ở trận play-off Euro 2024 hồi tháng 3/2024, giúp họ giành vé dự vòng chung kết.

“Vàng – Xanh” (The Blue and Yellows) đã không góp mặt ở World Cup kể từ kỳ 2006, khi họ lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, Ukraine đã tham dự liên tiếp bốn kỳ Euro gần nhất.

Đoàn quân của HLV Sergiy Rebrov khởi đầu vòng loại World Cup 2026 bằng trận thua 0-2 trước Pháp hôm 5/9, trước khi hòa Azerbaijan 1-1 bốn ngày sau đó.

Hiện Ukraine đứng thứ ba bảng D, kém đội đầu bảng Pháp 5 điểm và kém Iceland 2 điểm. Một thất bại trong trận đấu này sẽ khiến cơ hội cạnh tranh của họ bị đe dọa nghiêm trọng.

Chiến thắng chính thức gần nhất của Ukraine là trận thắng 3-1 trước Bỉ hồi tháng 3, và họ chắc chắn đủ khả năng gây khó dễ cho Iceland nếu chơi đúng phong độ.

Dự đoán tỉ số Iceland vs Ukraine mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Iceland vs Ukraine như sau:

Sportsmole: Iceland 2-1 Ukraine

WhoScore: Iceland 2-0 Ukraine

Iceland 2-0 Ukraine Chúng tôi dự đoán: Iceland 2-1 Ukraine

Xem trực tiếp Iceland vs Ukraine khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Iceland vs Ukraine trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.