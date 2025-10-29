Quốc tế Nhận định, dự đoán Inter Milan vs Fiorentina: Áp đảo đội khách Trận đấu giữa Inter Milan vs Fiorentina giải Serie A diễn ra vào 2h45 ngày 30/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Fiorentina mới nhất

Phía Inter, tiền đạo Marcus Thuram vẫn chưa bình phục chấn thương gân kheo, nên nhiều khả năng vắng mặt trận này, dù anh có thể trở lại cuối tuần.

Do đó, Ange-Yoan Bonny — người góp công trong 5 bàn thắng ở 3 trận gần nhất — hoặc tiền đạo trẻ Francesco Pio Esposito sẽ đá cặp cùng đội trưởng Lautaro Martinez trên hàng công.

Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan dính chấn thương đùi sau khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trước Napoli, buộc HLV Chivu phải điều chỉnh ở tuyến giữa. Với lịch thi đấu dày đặc trước kỳ tập trung đội tuyển, Inter có thể sẽ xoay tua nhẹ đội hình.

Bên kia chiến tuyến, Fiorentina chắc chắn tung ra đội hình mạnh nhất khi HLV Pioli cần một kết quả tích cực để giữ ghế.

Trên hàng công, Moise Kean sẽ sát cánh cùng Gudmundsson hoặc Roberto Piccoli, trong khi Edin Dzeko — cựu tiền đạo Inter — sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị.

Hai cái tên vắng mặt đáng kể của Fiorentina là Tariq Lamptey và Christian Kouame. Tuy nhiên, Kouame đã trở lại tập luyện sau thời gian dài dưỡng thương dây chằng chéo (ACL), hứa hẹn tái xuất trong thời gian tới.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Fiorentina mới nhất

Inter Milan:

Martinez; Bisseck, Acerbi, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Martinez

Fiorentina:

De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean

Nhận định bóng đá Inter Milan vs Fiorentina mới nhất

Bước vào Naples với phong độ ấn tượng bậc nhất nước Ý, Inter Milan tràn đầy tự tin sẽ đánh bại đội bóng đã vượt mặt họ để giành Scudetto ở vòng cuối mùa trước.

Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Đội quân áo sọc xanh–đen để thua 3–1 trước đối thủ trực tiếp Napoli trên sân Maradona, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng.

Cú sút phạt đền thành công của Kevin De Bruyne trong hiệp một, cùng hai bàn thắng đẳng cấp sau giờ nghỉ, đã chấm dứt chuỗi trận thắng dài của Inter và đưa Napoli trở lại đỉnh bảng Serie A.

Dù Hakan Calhanoglu gỡ lại một bàn từ chấm 11m và Inter hai lần dứt điểm trúng khung gỗ, đó vẫn là bàn thắng duy nhất của họ trong một trận cầu căng thẳng khép lại bằng nhiều pha xô xát.

Đây là trận thua đầu tiên của Inter kể từ thất bại trước Juventus hồi tháng 9. HLV Cristian Chivu sẽ không có nhiều thời gian để nhìn lại, bởi đội bóng của ông phải ngay lập tức tiếp đón Fiorentina tại San Siro.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở đây (tháng 2/2025), Inter giành chiến thắng 2–1, và với phong độ hiện tại của đối thủ, Chivu hoàn toàn có thể kỳ vọng vào kết quả tương tự trong trận đấu giữa tuần này.

Về phần mình, Fiorentina đã đánh mất hình ảnh từng tạo nên cú sốc 3–0 trước Inter mùa trước. Giờ đây, họ đang ngụp lặn trong nhóm xuống hạng sau 8 vòng đấu đầy thất vọng ở Serie A 2025/26.

Đội bóng áo tím vẫn chưa có chiến thắng nào, mới giành được 4 điểm, dù đã vùng lên để có trận hòa đáng khích lệ cuối tuần qua.

Trong trận Derby dell’Appennino, Fiorentina bị dẫn 0–2 nhưng đã gỡ hòa nhờ hai quả phạt đền của Albert Gudmundsson và Moise Kean, sau khi Bologna bị đuổi một cầu thủ.

Họ thậm chí suýt giành chiến thắng ở phút 99 khi Dodo bỏ lỡ cơ hội mười mươi, song ít nhất việc chấm dứt chuỗi 3 trận thua sân nhà liên tiếp cũng là chút an ủi cho thầy trò Stefano Pioli.

Tuy nhiên, tương lai của Pioli đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ngoài những chiến thắng ở Conference League, Fiorentina chưa thể hiện được gì tại Serie A. Sau thất bại trong trận thứ 500 ở Serie A trước AC Milan — đội bóng cũ của mình — giờ đây ông lại đối đầu Inter, nơi từng sa thải ông chỉ sau nửa năm dẫn dắt.

Trận đấu tại San Siro giữa tuần này vì thế không chỉ mang tính chuyên môn, mà còn là cuộc đối đầu định đoạt tương lai của Pioli.

Dự đoán tỉ số Inter Milan vs Fiorentina mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Inter Milan vs Fiorentina như sau:

Sportsmole: Inter Milan 2-0 Fiorentina

WhoScore: Inter Milan 3-1 Fiorentina

Inter Milan 3-1 Fiorentina Chúng tôi dự đoán: Inter Milan 3-1 Fiorentina

Xem trực tiếp Inter Milan vs Fiorentina khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Inter Milan vs Fiorentina trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 2h45 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.