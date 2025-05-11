Quốc tế Nhận định, dự đoán Inter Milan vs Kairat: Bài học nhớ đời cho tân binh Trận đấu giữa Inter Milan vs Kairat giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Kairat mới nhất

Sau khi xoay tua đội hình ở trận gặp Verona, HLV Cristian Chivu nhiều khả năng sẽ tiếp tục thay đổi nhân sự ở trận đấu giữa tuần này do lịch thi đấu dày đặc.

Bộ tứ trụ cột Nicolo Barella, Federico Dimarco, Francesco Acerbi và Denzel Dumfries được nghỉ cuối tuần qua có thể trở lại đội hình chính, trong khi một số cầu thủ khác sẽ được cho nghỉ.

Ngôi sao Lautaro Martinez chắc chắn vẫn đá chính – đội trưởng của Inter đang có phong độ hủy diệt ở Champions League với 11 bàn trong 10 trận gần nhất.

Tiền đạo Marcus Thuram đã trở lại tập luyện và có thể được tung vào sân ít phút, trong khi hai cầu thủ trẻ Francesco Pio Esposito và Ange-Yoan Bonny sẽ cạnh tranh cho suất đá cặp cùng Martinez.

Inter chỉ thiếu vắng Henrikh Mkhitaryan và Matteo Darmian do chấn thương.

Về phía Kairat, đội bóng này mất hai tiền đạo người Brazil là Joao Paulo và Elder Santana, cả hai đều chấn thương dài hạn và không được đăng ký cho vòng bảng. Ngoài ra, Edmilson – cầu thủ ghi bàn vào lưới Sporting – đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề thể lực nhẹ.

Trước những tổn thất này, tài năng trẻ Dastan Satpaev – người đã được Chelsea để mắt – sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách trên hàng công, được hỗ trợ bởi nhạc trưởng người Bồ Đào Nha Jorginho ở phía sau.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Kairat mới nhất

Inter Milan:

Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Esposito

Kairat:

Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Glazer, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev

Nhận định bóng đá Inter Milan vs Kairat mới nhất

Inter Milan có thể đã phải chịu thất bại nặng nề trước Paris Saint-Germain ở mùa giải trước – trận chung kết thứ hai họ để thua trong ba năm – nhưng đại diện nước Ý vẫn nằm trong nhóm những đội thể hiện tốt nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Là một trong năm đội toàn thắng cả ba trận đầu tiên ở giai đoạn vòng bảng, Inter đã lần lượt đánh bại Ajax, Slavia Prague và Union Saint-Gilloise, qua đó gần như đặt một chân vào vòng knock-out.

Bên cạnh Arsenal, Inter là đội duy nhất giữ sạch lưới cả ba trận, nâng tổng số trận không để thủng lưới lên con số đáng kinh ngạc – 11 trong 12 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lautaro Martinez, Nerazzurri cũng đang sở hữu hàng công cực kỳ mạnh mẽ: trong 10/11 trận Champions League gần nhất, họ đều ghi ít nhất hai bàn thắng.

Phong độ châu Âu ấn tượng ấy chưa được tái hiện hoàn toàn tại Serie A, nhưng đội bóng của Cristian Chivu đã nhanh chóng phục hồi sau vài cú sảy chân để áp sát Napoli – đội đang giữ ngôi đầu – chỉ còn một điểm cách biệt.

Cuối tuần qua, Inter giành chiến thắng nghẹt thở trước Hellas Verona nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Piotr Zielinski cùng một bàn phản lưới may mắn ở cuối trận, tạo đà tâm lý thuận lợi để tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng tại châu Âu.

Trong khi đó, FC Kairat – tân binh của Champions League – vẫn chưa có chiến thắng nào ở đấu trường này. Đội bóng đến từ Almaty (Kazakhstan) chỉ vừa làm nên lịch sử khi loại Celtic trên chấm luân lưu ở vòng loại cuối cùng, giành vé dự vòng bảng lần đầu tiên, nhưng ngay sau đó đã phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt.

Họ thua 1-4 trước Sporting Lisbon ở lượt mở màn, sau đó thảm bại 0-5 trước Real Madrid trên sân nhà. Ở lượt trận thứ ba, Kairat chỉ có được trận hòa 0-0 trước Pafos, dù đối thủ phải chơi thiếu người từ sớm và họ cầm bóng vượt trội.

Tính cả vòng loại, Kairat đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 5 trận không ghi được bàn nào.

Trước đó, họ vừa khép lại mùa giải trong nước bằng trận hòa 1-1 nghẹt thở trước đối thủ cạnh tranh Astana, qua đó bảo vệ ngôi vô địch Kazakhstan Premier League với cách biệt hai điểm. Tuy nhiên, để đối đầu với một “ông lớn” như Inter, đại diện Trung Á sẽ phải nâng tầm mình lên rất nhiều.

Dự đoán tỉ số Inter Milan vs Kairat mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Inter Milan vs Kairat như sau:

Sportsmole: Inter Milan 3-1 Kairat

WhoScore: Inter Milan 3-0 Kairat

Inter Milan 3-0 Kairat Chúng tôi dự đoán: Inter Milan 4-0 Kairat

Xem trực tiếp Inter Milan vs Kairat khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Inter Milan vs Kairat trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.