Quốc tế Nhận định, dự đoán Inter Milan vs Monterrey: Khi “kèo dưới” chơi bài ngửa Trận đấu giữa Inter Milan vs Monterrey FIFA Club World Cup diễn ra vào 8h00 ngày 18/6. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Monterrey mới nhất

Inter Milan bước vào giải đấu với không ít xáo trộn về mặt nhân sự sau thất bại tại chung kết Champions League 2025 trước PSG. Cả Joaquin Correa và Marko Arnautovic đã chính thức chia tay đội bóng theo dạng tự do, trong khi tân binh Mehdi Taremi không thể tham dự Club World Cup do vướng lý do cá nhân. Tiền vệ người Ba Lan Piotr Zielinski cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương bắp chân. Bên cạnh đó, đội bóng áo xanh-đen còn đón nhận sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện khi HLV Simone Inzaghi rời đi để đến Saudi Arabia, nhường chỗ cho Cristian Chivu – cựu danh thủ Inter và cũng là người từng dẫn dắt các đội trẻ của CLB.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Monterrey mang đến Mỹ một đội hình giàu kinh nghiệm và có chiều sâu. Hàng công của họ được dẫn dắt bởi chân sút chủ lực German Berterame – người ghi tới 20 bàn ở giải VĐQG Mexico mùa trước. Ngoài ra, Monterrey còn sở hữu nhiều cái tên quen thuộc với bóng đá châu Âu như Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Sergio Canales và Oliver Torres – những cầu thủ từng chơi ở La Liga và Champions League. Đây là yếu tố giúp đại diện Mexico tự tin đối đầu một Inter Milan đang trong giai đoạn chuyển giao.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Monterrey mới nhất

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez. Monterrey (4-2-3-1): Andrada; Medina, Rodriguez, Ramos, Arteaga; Ambriz, Chavez; Torres, Canales, Corona; Berterame.

Nhận định bóng đá Inter Milan vs Monterrey mới nhất

Sau một mùa giải 2024/25 đầy tiếc nuối, Inter Milan đến với FIFA Club World Cup 2025 với khát khao làm lại từ đầu. Tuy nhiên, trận ra quân với Monterrey sẽ không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Nerazzurri đang trong quá trình chuyển giao lực lượng và thay tướng giữa dòng. HLV Cristian Chivu tuy hiểu rõ triết lý bóng đá của CLB, nhưng kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao vẫn là dấu hỏi lớn.

Về phía Monterrey, dù bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp, nhưng họ lại sở hữu lối chơi kỷ luật và kiểm soát bóng khoa học dưới sự dẫn dắt của HLV Domenec Torrent – người từng là cánh tay phải của Pep Guardiola. Những gì Monterrey thể hiện thời gian qua cho thấy họ có khả năng tổ chức tấn công bài bản, cộng thêm những nhân tố giàu kinh nghiệm trận mạc, đủ sức gây khó dễ cho bất kỳ đối thủ nào.

Về phong độ, Inter Milan chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất và vừa thua đậm PSG 0-5, trong khi Monterrey lại có thành tích ổn định hơn với 3 chiến thắng trong cùng giai đoạn. Cộng thêm sự thoải mái về tâm lý và không chịu nhiều áp lực thành tích, Monterrey hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước á quân Champions League.

Một kết quả hòa được xem là hợp lý, khi Inter Milan chưa kịp định hình sau biến động nhân sự, còn Monterrey đủ thực lực để tận dụng thời cơ trước một "gã khổng lồ" đang bị tổn thương cả về tâm lý lẫn lực lượng.

Dự đoán tỉ số Inter Milan vs Monterrey mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Inter Milan vs Monterrey như sau:

Sportsmole: Inter Milan 2-1 Monterrey

WhoScore: Inter Milan 1-1 Monterrey

Inter Milan 1-1 Monterrey Báo chúng tôi dự đoán: Inter Milan 1-1 Monterrey

Xem trực tiếp Inter Milan vs Monterrey khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Inter Milan vs Monterrey trong khuôn khổ FIFA Club World Cup diễn ra vào lúc 8h00 ngày 18/6 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.