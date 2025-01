Quốc tế Nhận định, dự đoán Ipswich Town vs Bristol Rovers: Chủ nhà thắng dễ Trận đấu giữa Ipswich Town vs Bristol Rovers FA Cup diễn ra vào 22h00 ngày 12/1. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Ipswich Town vs Bristol Rovers mới nhất

Ipswich nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh đầy sức ảnh hưởng Omari Hutchinson trong trận đấu tới, khi anh đang phải dưỡng thương do vấn đề về cơ. Đáng chú ý, cầu thủ trẻ trưởng thành từ Chelsea đã ghi bàn vào lưới chính đội bóng cũ ở trận đấu gần nhất tại Portman Road.

Những lựa chọn trên hàng công của Tractor Boys càng trở nên hạn chế hơn khi Conor Chaplin cũng phải ngồi ngoài cho đến hết tháng 1 do chấn thương đầu gối.

Trong bối cảnh Ipswich vẫn chưa hoàn tất thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Jaden Philogene từ Aston Villa, HLV McKenna sẽ có ít lựa chọn hơn ở hành lang cánh phải do Axel Tuanzebe (gân kheo) và Chiedozie Ogbene (gân Achilles) cũng đang phải điều trị chấn thương.

Về phía Bristol Rovers, như đã đề cập, họ sẽ không thể trông chờ vào sự tỏa sáng của Omochere, cầu thủ đã ghi 4 bàn cho đội bóng. Điều đó đồng nghĩa rằng đội khách sẽ cần tìm ra những phương án tấn công mới để bù đắp cho sự thiếu vắng này.

Tuy nhiên, ở hàng phòng ngự, có vẻ như mọi chuyện đang khả quan hơn với The Gas khi cựu binh Jack Hunt nhiều khả năng sẽ có chuyến hành quân đến East Anglia sau hơn hai tháng phải ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến Ipswich Town vs Bristol Rovers mới nhất

Ipswich Town:

Muric; H Clarke, Burgess, Woolfenden, Townsend; Phillips, Taylor; J Clarke, Burns, Broadhead; Al Hamadi

Bristol Rovers:

Griffiths; Moore, Wilson, Taylor, Sousa; Lindsay, Ward, Thomas, Sotiriou, Sinclair; Martin

Nhận định bóng đá Ipswich Town vs Bristol Rovers mới nhất

Ipswich Town, với hành trang là hai chiến dịch thăng hạng đầy thành công từ League One lên Premier League, đã trải qua một buổi chiều đáng quên tại Portman Road ở vòng bốn FA Cup mùa trước, khi họ gục ngã 1-2 trước Maidstone United, đội bóng đến từ National League South.

Dù Tractor Boys rất muốn tránh một cú sốc tương tự vào Chủ nhật này, nhưng sự tập trung của họ phần lớn đã hướng về mùa giải đầu tiên tại giải đấu hàng đầu sau hai thập kỷ. Đội bóng của Kieran McKenna đang nỗ lực để không phải ngay lập tức trở lại sự khốc liệt của Championship.

Sau những thất bại liên tiếp trước Newcastle United và Arsenal, Ipswich đã kịp thời lấy lại phong độ và giành được 4 điểm sau hai trận đấu gần đây nhất tại giải VĐQG với Chelsea của Enzo Maresca và đối thủ láng giềng Fulham ở phía Tây London.

Vốn đã quá quen thuộc với bầu không khí tại Championship, bộ đôi tiền đạo Sammie Szmodics và Liam Delap đều đã nổ súng trong trận hòa với Fulham, mặc dù hai quả penalty của Raul Jimenez đã buộc họ phải chia điểm trong cơn mưa tầm tã ở thủ đô.

Giành được 4 điểm trong hai trận gần nhất, đoàn quân của McKenna bước vào quãng nghỉ của FA Cup với vị trí thứ 18 trên BXH Premier League, nhiều hơn đội bét bảng Southampton 10 điểm và bằng điểm với Wolverhampton Wanderers ở vị trí thứ 17.

Trong một kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Tây Ban Nha Inigo Calderon, Bristol Rovers đã tìm lại niềm vui chiến thắng trong một trận đấu tại League One, khi đánh bại Cambridge United, đội bóng đang bị đe dọa xuống hạng, với tỉ số 1-0.

The Gas đã chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng ở League One kể từ tháng 11 với chiến thắng trước U's, bàn thắng đầu tiên của mùa giải 2024-25 của cầu thủ chạy cánh Luke Thomas, như một khoảnh khắc quyết định trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ đang vùng vẫy trụ hạng.

Bristol Rovers đã chia tay huấn luyện viên Matt Taylor hồi giữa tháng 12 với hy vọng sẽ tránh khỏi việc tụt xuống nhóm 4 đội cuối bảng ở League One, nhưng một giai đoạn thi đấu khó khăn trong kỳ nghỉ lễ đã khiến đội bóng của Calderon hiện đang đứng thứ 20, chỉ hơn Crawley Town ở vị trí thứ 21 khoảng cách 5 điểm.

Với chỉ 22 bàn thắng sau 24 trận đã đấu tại League One mùa này, khả năng ghi bàn đang là vấn đề lớn đối với The Gas. Tình hình có thể càng trở nên tồi tệ hơn với chấn thương gân kheo nghiêm trọng của tay săn bàn chủ lực Promise Omochere.

Đoàn quân của Calderon đã có khởi đầu không mấy ồn ào ở hành trình FA Cup mùa này khi vượt qua Weston Super Mare một cách dễ dàng ở vòng đầu tiên, trước khi có được tấm vé đến East Anglia đối đầu Ipswich nhờ chiến thắng trên chấm luân lưu trước Barnsley ở vòng hai.

Dự đoán tỉ số Ipswich Town vs Bristol Rovers

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Ipswich Town vs Bristol Rovers như sau:

Sportsmole: Ipswich Town 2-0 Bristol Rovers

WhoScore: Ipswich Town 3-2 Bristol Rovers

Ipswich Town 3-2 Bristol Rovers Báo chúng tôi dự đoán: Ipswich Town 2-0 Bristol Rovers

Xem trực tiếp Ipswich Town vs Bristol Rovers khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Ipswich Town vs Bristol Rovers trong khuôn khổ FA Cup diễn ra vào lúc 22h00 ngày 12/1 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.