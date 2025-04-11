Quốc tế Nhận định, dự đoán Juventus vs Sporting Lisbon: Chủ nhà thắng nhọc Trận đấu giữa Juventus vs Sporting Lisbon giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Juventus vs Sporting Lisbon mới nhất

Luciano Spalletti đã gây bất ngờ khi vẫn giữ sơ đồ ba trung vệ đặc trưng của Igor Tudor trong trận ra mắt – dù đã biến tấu linh hoạt hơn – nên Juventus có thể tiếp tục sử dụng đội hình tương tự trận thắng Cremonese.

Cặp trung vệ Nam Mỹ Bremer và Juan Cabal vẫn đang chấn thương, nhưng Kenan Yildiz (đầu gối) và Lloyd Kelly (cơ bắp) có thể trở lại sau khi vắng mặt cuối tuần qua.

Hàng công của Juve mùa này thay đổi liên tục, nhưng Dusan Vlahovic đã được đá chính hai trận gần đây cùng Lois Openda, trong khi Jonathan David dường như đã bị gạt khỏi kế hoạch.

Tính đến nay, Vlahovic đã góp dấu giày vào 11 bàn thắng sau 19 lần ra sân ở Champions League, trong khi ngôi sao Pedro Gonçalves của Sporting đã tham gia vào 9 bàn thắng sau 16 trận – con số cao nhất trong lịch sử CLB.

Gonçalves sẽ tiếp tục sát cánh cùng Francisco Trincão và Geovany Quenda ở tuyến trên, hỗ trợ cho trung phong Ioannidis hoặc Luis Suárez.

Sporting vẫn thiếu vắng hai trụ cột chấn thương dài hạn là Nuno Santos và Daniel Bragança. Ngoài ra, Zeno Debast chưa chắc kịp bình phục, còn hậu vệ phải Ivan Fresneda phải rời sân vì đau trong trận gặp Alverca và có thể nhường chỗ cho Georgios Vagiannidis.

Đội hình dự kiến Juventus vs Sporting Lisbon mới nhất

Juventus:

Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Openda, Vlahovic

Sporting Lisbon:

Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

Nhận định bóng đá Juventus vs Sporting Lisbon mới nhất

Sau hai trận hòa kịch tính – 4-4 trước Borussia Dortmund và 2-2 với Villarreal – Juventus tiếp tục đối mặt với thử thách khó khăn nhất tại Champions League khi hành quân đến sân Bernabeu.

Dù thi đấu đầy nỗ lực, Bianconeri vẫn phải chịu thất bại trước Real Madrid, kéo dài chuỗi phong độ tệ hại. Sau tám trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Ý đã quyết định chia tay HLV Igor Tudor, với hy vọng sớm chặn đà sa sút.

Dưới sự dẫn dắt tạm thời của HLV Massimo Brambilla, Juventus cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi trận khát thắng bằng chiến thắng 3-1 trước Udinese — trận đấu này cũng mở đường cho sự xuất hiện của một nhà cầm quân kỳ cựu.

Cựu HLV Napoli và tuyển Ý, Luciano Spalletti, đã được bổ nhiệm với bản hợp đồng tạm thời đến cuối mùa. Ông ra mắt đội bóng trong trận đấu Serie A gặp Cremonese, trùng với dịp kỷ niệm 128 năm thành lập CLB.

Khởi đầu của Spalletti không thể tốt hơn, khi Filip Kostic ghi bàn chỉ sau hai phút bóng lăn, rồi Andrea Cambiaso nhân đôi cách biệt ở phút 60. Dù Jamie Vardy rút ngắn tỷ số muộn, Juventus vẫn giành trọn ba điểm.

Chiến thắng này giúp Juve bám sát nhóm đầu Serie A, nhưng giờ họ cần dồn sự tập trung sang nhiệm vụ vực dậy phong độ ở đấu trường châu Âu.

Tính từ mùa trước, Juventus chỉ thắng hai trong 11 trận Champions League gần nhất — tuy nhiên, họ lại có thành tích đối đầu tốt trước đối thủ tuần này.

Bianconeri đang bất bại trong bốn lần chạm trán Sporting Lisbon, thắng cả hai trận tại Turin, trong đó có lần loại đội bóng Bồ Đào Nha ở tứ kết Europa League 2023.

Trận đấu vào thứ Ba sẽ là lần thứ 20 Sporting thi đấu chính thức trên đất Ý, và họ vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên, khi đã thua tới 14 lần.

Đội bóng Bồ Đào Nha cũng đã gục ngã ở Ý trong ba trong bốn mùa gần nhất, bao gồm thất bại trước Juventus ở Europa League và trận thua Napoli hồi tháng trước.

Sporting đã để thua ba trận sân khách liên tiếp tại Champions League cùng tỷ số 1-2, nhưng họ vẫn đang đứng trên Juve 5 điểm ở bảng đấu.

Ở mùa này, Sporting mở màn bằng chiến thắng 4-1 trước Kairat trên sân nhà, sau đó thua tại Naples, rồi đánh bại Marseille ở lượt gần nhất.

Trong trận đấu với Marseille, họ bị dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng sau khi đối thủ bị đuổi người trước giờ nghỉ.

Hiệp hai chứng kiến sức ép khủng khiếp của Sporting, và các cầu thủ vào sân thay người Geny Catamo cùng Alisson Santos lập công, giúp đội bóng tiếp tục nuôi hy vọng giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Tại Primeira Liga, Sporting vừa giành chiến thắng thứ năm liên tiếp trên mọi đấu trường sau khi đánh bại Alverca 2-0 hôm thứ Sáu, với các pha lập công của Fotis Ioannidis và Pedro Gonçalves. Họ hiện đang có cùng điểm số với đội đầu bảng Porto và hành quân đến Turin với tinh thần hưng phấn cao.

Dự đoán tỉ số Juventus vs Sporting Lisbon mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Juventus vs Sporting Lisbon như sau:

Sportsmole: Juventus 2-1 Sporting Lisbon

WhoScore: Juventus 2-0 Sporting Lisbon

Juventus 2-0 Sporting Lisbon Chúng tôi dự đoán: Juventus 2-1 Sporting Lisbon

Xem trực tiếp Juventus vs Sporting Lisbon khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Juventus vs Sporting Lisbon trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.