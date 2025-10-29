Quốc tế Nhận định, dự đoán Juventus vs Udinese: Bà đầm già khốn khổ Trận đấu giữa Juventus vs Udinese giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 29/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Juventus vs Udinese mới nhất

Juventus vẫn chưa có sự phục vụ của hậu vệ người Brazil Bremer và hậu vệ cánh người Colombia Juan Cabal do chấn thương, nhưng ngoài ra HLV tạm quyền Brambilla có đầy đủ lực lượng để lựa chọn.

Vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công, khi Loïs Openda, Jonathan David và “ngôi sao lưỡng lự ký hợp đồng mới” Dusan Vlahovic đều cạnh tranh vị trí đá chính. Hai cái tên sau được sử dụng ở trận gặp Lazio nhưng vẫn không ghi bàn.

Ba trụ cột Michele Di Gregorio, Kenan Yildiz và Khephren Thuram ngồi dự bị cuối tuần qua, nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát vào thứ Tư này.

Bên phía Udinese, trung vệ người Đan Mạch Thomas Kristensen là trường hợp vắng mặt đáng chú ý duy nhất, khi vẫn đang điều trị chấn thương đùi.

Tiền đạo Keinan Davis — người đã ghi 3 bàn — sẽ tiếp tục là mũi nhọn của Udinese, với Nicolo Zaniolo nhiều khả năng đá cặp cùng anh.

HLV Runjaic cũng lên tiếng bảo vệ thủ môn Maduka Okoye, người vừa trở lại sau án treo giò dài và mắc vài sai lầm trước Lecce; vì thế thủ thành người Nigeria vẫn sẽ bắt chính trong chuyến làm khách tại Turin.

Đội hình dự kiến Juventus vs Udinese mới nhất

Juventus:

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Udinese:

Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Nhận định bóng đá Juventus vs Udinese mới nhất

Không thể tạo được phản ứng sau khi bị dẫn trước 1–0 chỉ trong 10 phút tại sân Stadio Olimpico, Juventus đã để thua Lazio vào tối Chủ Nhật, qua đó nhận thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.

Lần gần nhất “Bà đầm già” giành trọn 3 điểm đã từ giữa tháng 9, khi họ thắng Inter Milan trong trận Derby d’Italia có tới bảy bàn thắng — một chiến thắng kỳ lạ khi Juventus ghi bàn từ mọi cú sút trúng đích.

Trước đó, họ thua Como 0–2, thua Real Madrid 0–1 sau trận hòa không bàn thắng đầy căng thẳng với AC Milan. Điều này có nghĩa là đội bóng thành Turin đã tịt ngòi gần 400 phút, kể từ khi Francisco Conceição ghi bàn vào lưới Villarreal.

Với chỉ hai điểm sau ba trận đầu tại Champions League, phong độ châu Âu của Juventus cũng gây thất vọng, khiến chiếc ghế của HLV Igor Tudor bị đặt dưới áp lực lớn.

Cuối cùng, “án trảm” đã được đưa ra ngay trước khi nhà cầm quân người Croatia chạm trán CLB cũ — đội bóng ông từng giúp trụ hạng trong giai đoạn ngắn đầu tiên tại Udinese.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu phần nào đem lại niềm tin: kể từ chiến thắng 2–0 hồi tháng 5, Juventus đã thắng 13 trong 16 trận gần nhất gặp Udinese ở Serie A. Vì vậy, nhiều người tin rằng đội bóng áo sọc trắng đen có thể chặn chuỗi trận tệ hại này dưới sự dẫn dắt tạm thời của Massimo Brambilla.

Trên thực tế, Udinese chỉ ghi được 1 bàn trong 7 lần chạm trán gần nhất với Juventus — và trong chuỗi đó, họ thua tới 6 trận.

Tuy nhiên, lần này đội bóng vùng Friuli sẽ đối đầu Juventus trong tư thế ngang bằng, khi cả hai đều có 12 điểm sau 8 vòng đấu.

Thủ quân Jesper Karlstrom ghi bàn đầu tiên tại Serie A giúp Udinese dẫn trước Lecce ở vòng vừa rồi, trước khi tài năng trẻ Arthur Atta kiến tạo để Keinan Davis đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Dù Udinese sau đó để lọt lưới từ một quả đá phạt, tiền đạo vào sân thay người Adam Buksa vẫn kịp ghi bàn nâng tỷ số lên 3–1 trong một pha phản công, trước khi Lecce rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ cuối cùng.

Chiến thắng này là lần thứ tư liên tiếp họ vượt qua Lecce, giúp thầy trò Kosta Runjaic lọt vào nửa trên bảng xếp hạng Serie A, chỉ xếp sau Juventus nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Udinese sẽ hy vọng nối dài phong độ ấn tượng trên sân khách — hiện chỉ có AS Roma là giành được nhiều điểm hơn họ khi thi đấu xa nhà.

Dự đoán tỉ số Juventus vs Udinese mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Juventus vs Udinese như sau:

Sportsmole: Juventus 2-1 Udinese

WhoScore: Juventus 1-1 Udinese

Juventus 1-1 Udinese Chúng tôi dự đoán: Juventus 1-1 Udinese

Xem trực tiếp Juventus vs Udinese khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Juventus vs Udinese trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 29/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.