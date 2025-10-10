Quốc tế Nhận định, dự đoán Kazakhstan vs Liechtenstein: Sụp đổ trước chủ nhà Trận đấu giữa Kazakhstan vs Liechtenstein vòng loại World Cup diễn ra vào 22h00 ngày 10/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Kazakhstan vs Liechtenstein mới nhất

Tiền đạo Maksim Samorodov của Kazakhstan sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công vào tối thứ Sáu, dù anh cần nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội tấn công như Maksim Samorodov và Galymzhan Kenzhebek để có cơ hội ghi bàn.

Nếu đội chủ nhà sử dụng sơ đồ hai tiền vệ trung tâm, nhiều khả năng Ramazan Orazov và Murojon Khalmatov sẽ được đá cặp cùng nhau.

Ở hàng phòng ngự, bộ ba Alibek Kasym, Sergiy Malyi và Nuraly Alip có thể sẽ đảm nhận vai trò chính trong hệ thống ba trung vệ.

Về phía Liechtenstein, dù không còn mục tiêu nào, họ vẫn muốn tránh một thất bại nặng nề khác. Nhiều khả năng người hâm mộ sẽ thấy hàng thủ ba người gồm Maximilian Goppel, Luca Beck và Jens Hofer.

Fabio Notaro và Ferhat Saglam có thể được hỗ trợ bởi bộ ba tiền vệ Simon Luchinger, Alessio Hasler và Aron Sele.

Đội hình dự kiến Kazakhstan vs Liechtenstein mới nhất

Kazakhstan:

Seisen; Kasym, Malyi, Alip; Astanov, Khalmatov, Orazov, Vorogovskiy; Samorodov, Kenzhebek; Samorodov

Liechtenstein:

Buchel; Goppel, Beck, Hofer; Wolfinger, Luchinger, Hasler, Sele, Ospelt; Notaro, Saglam

Nhận định bóng đá Kazakhstan vs Liechtenstein mới nhất

Hy vọng mong manh giành vé đi tiếp của Kazakhstan đã tan vỡ sau thất bại 0-6 trước Bỉ vào ngày 7/9. Có vẻ như họ sẽ phải chờ ít nhất đến năm 2030 mới có thể góp mặt tại một kỳ World Cup đầu tiên với tư cách là quốc gia độc lập.

Huấn luyện viên Ali Aliev đã từ chức vào tháng 9 sau trận thua đó, và Talgat Baysufinov sẽ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển trong trận đấu ngày thứ Sáu này.

Đội bóng có biệt danh “Chim Ưng” đã trải qua ba trận liên tiếp không ghi được bàn thắng, đồng thời để thủng lưới ít nhất hai bàn trong tám trên tổng số 13 trận đấu gần nhất ở các giải chính thức.

Baysufinov tiếp quản một tập thể đang có phong độ tệ hại: thua bốn trận liên tiếp, để thua 15 trong 18 trận gần nhất và chỉ thắng đúng hai lần.

Ngay cả trên sân nhà, phong độ của Kazakhstan cũng rất đáng lo ngại khi họ thất bại trong năm trên sáu trận gần nhất tại sân Astana Arena.

Đội khách Liechtenstein vừa để thua 0-5 trước Bắc Macedonia hôm 7/9, trong một trận đấu mà họ chỉ có đúng một cú sút trúng đích.

Liechtenstein đã không thể ghi bàn trong sáu trận gần nhất, đồng thời để thủng lưới tới 23 lần trong chuỗi trận này.

Lần gặp nhau duy nhất giữa hai đội diễn ra hồi tháng 3, với chiến thắng 2-0 nghiêng về Kazakhstan trên sân Rheinpark Stadion.

HLV Konrad Funfstuck của Liechtenstein hy vọng có thể tránh được thất bại thứ chín liên tiếp khi đối đầu chủ nhà tại Astana Arena. Nếu ghi được bàn, đó sẽ là lần thứ hai trong 10 trận gần nhất họ làm được điều này.

Phong độ sân khách của đội bóng áo xanh-đỏ cũng không khá hơn khi họ thua 21 và hòa 4 trong 25 trận gần nhất xa nhà.

Dự đoán tỉ số Kazakhstan vs Liechtenstein mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Kazakhstan vs Liechtenstein như sau:

Sportsmole: Kazakhstan 2-0 Liechtenstein

WhoScore: Kazakhstan 2-1 Liechtenstein

Kazakhstan 2-1 Liechtenstein Chúng tôi dự đoán: Kazakhstan 2-0 Liechtenstein

Xem trực tiếp Kazakhstan vs Liechtenstein khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Kazakhstan vs Liechtenstein trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 22h00 ngày 10/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.