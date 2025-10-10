Quốc tế Nhận định, dự đoán Latvia vs Andorra: Sai lầm phút cuối Trận đấu giữa Latvia vs Andorra vòng loại World Cup diễn ra vào 20h00 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Latvia vs Andorra mới nhất

Latvia nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào Dario Sits ở vị trí trung phong trong trận vòng loại World Cup gặp Andorra. Tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid B đã ghi hai bàn sau bảy lần khoác áo đội tuyển và gần như chắc suất đá chính.

HLV Nicolato từng áp dụng sơ đồ năm hậu vệ ở trận gặp Albania và có thể tiếp tục sử dụng ở trận này, với Andrejs Ciganiks (Luzern) là một trong những cầu thủ đáng chú ý ở hàng thủ.

Eduards Daskevics có thể đảm nhận vai trò hộ công, trong khi Lukass Vapne chơi thấp hơn ở khu vực giữa sân cho đội chủ nhà.

Về phía Andorra, Pau Babot bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng trong trận gặp Anh, buộc HLV Alvarez phải thay đổi hàng tiền vệ, nhiều khả năng Eric Vales sẽ được trao cơ hội đá chính.

Tiền đạo Cucu – người ghi hai bàn và là chân sút tốt nhất của đội – sẽ tiếp tục thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, bộ đôi Max Llovera và Christian Garcia nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự.

Đội hình dự kiến Latvia vs Andorra mới nhất

Latvia:

Zviedris; Jurkovskis, Melniks, Cernomodijs, Balodis, Ciganiks; Varslavans, Vapne, Zelenkovs; Daskevics; Sits

Andorra:

Alvarez; Borra Font, Llovera, C Garcia, Oliveira, San Nicolas; Tapia, M Vales, E Vales, Cervos; Cucu

Nhận định bóng đá Latvia vs Andorra mới nhất

Latvia mới chỉ ghi được hai bàn sau năm trận vòng loại World Cup 2026, nhưng họ vẫn giành được bốn điểm, với thành tích một trận thắng, một trận hòa và ba trận thua.

Bốn điểm giúp đội tuyển này đứng thứ tư bảng, kém đội nhì bảng Albania bốn điểm. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc giành trọn ba điểm ở trận này nếu họ muốn nuôi hy vọng thực tế giành vị trí thứ hai.

Đội tuyển quốc gia Latvia chưa từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup, nhưng từng dự Euro 2004, nơi họ chỉ giành được một điểm sau ba trận và bị loại ngay từ vòng bảng.

Đoàn quân của HLV Paolo Nicolato từng thắng Andorra 1-0 trong trận lượt đi hồi tháng Ba, song họ đã thua ba trong bốn trận gần nhất tại bảng đấu này, lần lượt trước Anh, Serbia và Albania.

Latvia từng đối đầu Andorra 12 lần trong quá khứ và chưa thua trận nào, thắng tám và hòa bốn. Dẫu vậy, chuỗi hòa đó cũng có thể mang lại sự tự tin cho đội khách, đặc biệt khi lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 1-1 vào tháng 9/2022.

Andorra đã tránh được thất bại trong bốn trong bảy lần đối đầu gần đây với Latvia, và tất cả đều là những trận đấu chính thức, vì vậy cuộc so tài vào thứ Bảy tới dự kiến sẽ không quá chênh lệch.

Không thể phủ nhận rằng đây tiếp tục là một chiến dịch vòng loại khó khăn cho đội bóng có biệt danh “La Tricolor”, khi trong suốt lịch sử, họ mới chỉ thắng bốn trận ở các chiến dịch vòng loại World Cup.

Thầy trò HLV Koldo Alvarez đang xếp cuối bảng K, thua cả năm trận, để thủng lưới 10 bàn và chưa ghi được bàn nào, nhưng vẫn có một số dấu hiệu tích cực.

Thực tế, Andorra chỉ thua Anh 0-1 rồi 0-2, và màn trình diễn trong hai trận đó được đánh giá cao ở khả năng tổ chức phòng ngự — cơ sở để họ tiếp tục xây dựng lối chơi.

Đội khách cũng vừa có trận hòa không bàn thắng đáng khích lệ trước Estonia trong trận giao hữu tháng 9. Sau trận gặp Latvia, họ sẽ trở về sân nhà tiếp Serbia vào ngày 14/10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Dự đoán tỉ số Latvia vs Andorra mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Latvia vs Andorra như sau:

Sportsmole: Latvia 1-0 Andorra

WhoScore: Latvia 2-1 Andorra

Latvia 2-1 Andorra Chúng tôi dự đoán: Latvia 1-0 Andorra

Xem trực tiếp Latvia vs Andorra khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Latvia vs Andorra trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 20h00 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.