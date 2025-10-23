Quốc tế Nhận định, dự đoán Leeds United vs West Ham: Không thể thắng Trận đấu giữa Leeds United vs West Ham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 1h00 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Leeds United vs West Ham mới nhất

HLV Daniel Farke cho biết trong buổi họp báo ngày thứ Sáu rằng ông sẽ phải “đưa ra vài quyết định muộn” về đội hình xuất phát, do nhiều cầu thủ của Leeds vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Wilfried Gnonto và Noah Okafor vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương, trong khi Harry Gray cần được kiểm tra thêm trước khi quyết định có thi đấu hay không.

Ethan Ampadu và Pascal Struijk đang gặp vấn đề về sức khỏe, và Farke cũng không chắc liệu họ có kịp bình phục để góp mặt trước West Ham hay không.

Daniel James nhiều khả năng sẽ đá chính sau khi vào sân thay người ở trận gặp Burnley, còn Dominic Calvert-Lewin được kỳ vọng tiếp tục lĩnh xướng hàng công đội chủ nhà.

Về phía West Ham, Konstantinos Mavropanos sẽ vắng mặt vì chấn thương gặp phải ở những phút cuối trong trận thua Brentford.

Niclas Fullkrug và George Earthy vẫn đang trong quá trình hồi phục và chỉ có thể trở lại vào tháng 11.

Aaron Wan-Bissaka và El Hadji Malick Diouf được dự đoán sẽ trở lại đội hình xuất phát, trong khi Tomas Soucek sẽ có cơ hội đánh dấu lần ra sân thứ 200 tại Premier League trong trận đấu diễn ra vào tối thứ Sáu trên sân Elland Road.

Đội hình dự kiến Leeds United vs West Ham mới nhất

Leeds United:

Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Longstaff, Tanaka, Stach; James, Calvert-Lewin, Harrison

West Ham United:

Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Irving, Soucek; Bowen, Summerville, Fernandes; Paqueta

Nhận định bóng đá Leeds United vs West Ham mới nhất

Leeds có thành tích 2 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua sau 8 vòng đấu kể từ khi trở lại Premier League, giành được 8 điểm và tạm xếp thứ 16, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

Đoàn quân của HLV Daniel Farke mới chỉ ghi được 7 bàn thắng từ đầu mùa – con số khiêm tốn khiến hàng thủ phải chịu áp lực lớn ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Leeds bước vào trận đấu này sau thất bại 0-2 trước Burnley, và chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Chiến thắng gần nhất của họ là vào ngày 20/9 trên sân Wolverhampton Wanderers, trong khi thắng lợi duy nhất trên sân nhà mùa này là trận mở màn, khi họ vượt qua Everton 1-0.

Trong lịch sử đối đầu, Leeds đã thắng 49 trong tổng số 111 lần gặp West Ham, chỉ thua 32 trận. Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 5/2023, họ lại để thua 1-3 trước “Búa tạ”.

West Ham từng rời sân Elland Road với 1 điểm vào tháng 1/2023 sau trận hòa 2-2. Lần gần nhất họ thắng Leeds trên sân khách là chiến thắng 2-1 vào tháng 9/2021.

Đoàn quân của HLV Nuno Espírito Santo vừa để thua Brentford 0-2 trên sân nhà, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ thua cả 4 trận sân nhà đầu mùa. Tính trong năm 2025, West Ham chỉ có 2 chiến thắng tại sân London.

Trận thua trước Brentford chứng kiến hàng nghìn ghế trống trên khán đài khi cổ động viên phản đối ban lãnh đạo đội bóng. Dù vậy, các CĐV West Ham dự kiến sẽ đến Elland Road đông đảo và yêu cầu một phản ứng mạnh mẽ từ các cầu thủ. Sau 8 vòng, đội bóng thành London chỉ giành được 4 điểm, đứng thứ 19 và đã nhận 6 thất bại.

Chiến thắng duy nhất của West Ham mùa này là trước Nottingham Forest hồi cuối tháng 8. Nếu tiếp tục mất điểm ở trận đấu sắp tới, áp lực với đội bóng sẽ càng lớn trước cuộc tiếp đón Newcastle United vào ngày 2/11.

Dự đoán tỉ số Leeds United vs West Ham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Leeds United vs West Ham như sau:

Sportsmole: Leeds United 1-1 West Ham

WhoScore: Leeds United 1-2 West Ham

Leeds United 1-2 West Ham Chúng tôi dự đoán: Leeds United 1-1 West Ham

Xem trực tiếp Leeds United vs West Ham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Leeds United vs West Ham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 1h00 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.