Quốc tế Nhận định, dự đoán Leeds vs Tottenham: Ác mộng của chủ nhà Trận đấu giữa Leeds vs Tottenham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Leeds vs Tottenham mới nhất

Bên phía Leeds, cầu thủ chạy cánh Daniel James sẽ nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương mắt cá trong buổi tập, Willy Gnonto (bắp chân) cũng vắng mặt. Tiền vệ Harry Gray – anh trai của Archie Gray bên phía Tottenham – dính chấn thương hông, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Thủ môn Lucas Perri (chấn thương cơ) đã trở lại tập luyện sau khi bỏ lỡ 3 trận gần nhất, nhưng trận đấu này đến quá sớm, nên Karl Darlow tiếp tục bắt chính.

Hiện chỉ có 3 cầu thủ Premier League tạo nhiều cơ hội hơn Sean Longstaff (8 lần). Anh cũng đồng dẫn đầu về số pha tắc bóng cùng Joao Palhinha của Spurs (19 lần). Longstaff dự kiến sẽ tiếp tục đá trong hàng tiền vệ 3 người cùng Ethan Ampadu và Anton Stach.

Bên phía Tottenham, Dominic Solanke vừa phẫu thuật mắt cá và sẽ tiếp tục ngồi ngoài cùng với James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin (đều chấn thương đầu gối), Kota Takai (bàn chân) và Yves Bissouma (chưa rõ lý do). Randal Kolo Muani (chấn thương nhẹ ở chân) sẽ được kiểm tra trước giờ bóng lăn.

Richarlison hy vọng có trận đấu thứ 250 ở Premier League cuối tuần này, nhưng do đã thi đấu trọn 90 phút hồi giữa tuần, HLV Frank có thể để anh nghỉ và trao cơ hội cho Mathys Tel, người không được đăng ký ở trận gặp Bodo/Glimt.

Cristian Romero không thi đấu ở trận hòa Bodo/Glimt vì lý do “dự phòng”, nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại đá chính cùng Micky van de Ven ở trung tâm hàng thủ. Trong khi đó, Mohammed Kudus, Xavi Simons, Joao Palhinha và Destiny Udogie đều đang nỗ lực cạnh tranh suất ra sân.

Đội hình dự kiến Leeds vs Tottenham mới nhất

Leeds United:

Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Tel, Simons

Nhận định bóng đá Leeds vs Tottenham mới nhất

Leeds đã thắng 2, hòa 2 và thua 2 trong 6 trận mở màn Premier League sau khi giành chức vô địch Championship mùa trước để thăng hạng. Cuối tuần trước, họ vừa có trận hòa 2-2 với Bournemouth trên sân nhà.

Sau chiến thắng 3-1 trước Wolves tại Molineux ở vòng trước, Leeds tưởng như đã có trọn vẹn 3 điểm trước Bournemouth, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở phút 93. Dù vậy, đội bóng áo trắng đã có tròn một năm bất bại trên sân nhà tại Premier League, kéo dài chuỗi 23 trận không thua liên tiếp ở Elland Road.

HLV Daniel Farke tỏ ra tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khi phải nhận bàn gỡ “đau tim”, nhưng ông cũng có thể hài lòng khi đội đã có 8 điểm và tạm đứng thứ 12 trên BXH, hơn khu vực xuống hạng 4 điểm.

Tính từ đầu mùa, chỉ có 3 đội ghi nhiều bàn từ tình huống cố định hơn Leeds (4 bàn). Tuy nhiên, họ cũng để thủng lưới 6 lần từ các tình huống này, chỉ xếp sau West Ham (8 bàn thua).

Leeds bước vào trận đấu thứ Bảy này với thành tích tệ trước Tottenham: thua 9/11 lần chạm trán gần nhất ở Premier League (thắng 1, hòa 1), bao gồm cả 4 thất bại liên tiếp – chuỗi thua dài nhất của họ trước Spurs. Ngoài ra, Leeds cũng không thắng trong 11 trận Premier League gần nhất diễn ra trước 3 giờ chiều (hòa 2, thua 9), kể từ sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea hồi tháng 8/2022.

Tottenham kết thúc tháng 9 mà không thua trận nào trong 6 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, họ lại gặp khó trong việc giành chiến thắng, khi hòa 3/4 trận gần nhất và để lọt lưới 5 bàn.

Mùa trước, Spurs dễ dàng vượt qua Bodo/Glimt ở bán kết Europa League với tổng tỷ số 5-1, nhưng ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League vừa qua, họ phải hai lần gỡ hòa để có kết quả 2-2, nhờ pha phản lưới phút 89 tại Na Uy.

Dù bị lép vế trong phần lớn thời gian, HLV Thomas Frank vẫn lạc quan khi cho rằng đây là “một điểm rất quý giá” trên sân khách. Giờ đây, Tottenham sẽ tập trung trở lại Premier League với mục tiêu nâng số điểm lên 14 và chen chân vào top 3.

Spurs đã hòa hai trận liên tiếp ở Premier League trước Brighton (2-2) và Wolves (1-1) – bằng số trận hòa trong 23 vòng trước đó (thắng 7, hòa 2, thua 14). Lần gần nhất Tottenham hòa 3 trận liền ở giải đấu này là tháng 10-11/2016 (4 trận).

Tottenham khá tự tin khi làm khách tại Elland Road, nơi họ thắng cả 2 chuyến gần nhất với tổng tỷ số 8-1. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đây sẽ là lần đầu tiên Spurs thắng 3 trận liên tiếp trên sân Leeds.

Dự đoán tỉ số Leeds vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Leeds vs Tottenham như sau:

Sportsmole: Leeds 1-2 Tottenham

WhoScore: Leeds 0-1 Tottenham

Leeds 0-1 Tottenham Chúng tôi dự đoán: Leeds 1-2 Tottenham

Xem trực tiếp Leeds vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Leeds vs Tottenham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.