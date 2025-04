Quốc tế Nhận định, dự đoán Lens vs Auxerre: Vượt khó phút cuối Trận đấu giữa Lens vs Auxerre giải League 1 diễn ra vào 22h15 ngày 27/4. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Lens vs Auxerre mới nhất

Lens có khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo đa năng Florian Sotoca cuối tuần này sau khi anh gặp chấn thương trong trận gặp Brest, và Anass Zaroury có thể được đẩy lên chơi cao hơn thay thế.

Tin vui cho Les Sang et Or là hậu vệ cánh trái Deiver Machado sẽ trở lại sau án treo giò do tích lũy thẻ vàng, trong khi thủ môn dự bị Denis Petric cũng có thể tái xuất sau chấn thương lưng.

Ở hàng thủ, HLV Still sẽ phải trông cậy vào tài năng 17 tuổi Kyllian Antonio để thay thế trung vệ Facundo Medina bị treo giò. Ngoài ra, Lens cũng sẽ thiếu vắng hậu vệ trái Jhoanner Chavez và tiền đạo Remy Lascary, người đang điều trị chấn thương dây chằng chéo trước.

Bên phía Auxerre, trung vệ lệch phải Gabriel Osho đang trên đà hồi phục nhưng chưa kịp trở lại cho trận đấu Chủ nhật. Do đó, bộ ba phòng ngự của HLV Pelissier sẽ gồm Sinaly Diomande, Jubal và Clement Akpa.

Ở hàng tiền vệ, Elisha Owusu có thể ra sân sau quá trình hồi phục chấn thương, trong khi Nathan Buayi-Kiala và Lasso Coulibaly vẫn sẽ vắng mặt.

Đội hình dự kiến Lens vs Auxerre mới nhất

Lens:

Ryan; Gradit, Sarr, Antonio; Aguilar, Thomasson, Aynaoui, Machado; Zaroury, Diouf; Koyalipou

Auxerre:

Leon; Hoever, Diomande, Jubal, Akpa, Mensah; Perrin, Massengo, Diousse, Sinayoko; Bair

Nhận định bóng đá Lens vs Auxerre mới nhất

Lens của HLV Will Still đã trải qua vài tuần khó khăn từ đầu tháng Hai đến đầu tháng Ba khi để thua liên tiếp bốn trận, nhưng với bốn chiến thắng trong sáu trận gần nhất tại Ligue 1, họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh một vị trí trong top 6.

Gần đây nhất, Les Sang et Or đã vượt qua Brest khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 cuối tuần qua, dù họ được hưởng lợi từ việc trung vệ Abdoulaye Ndiaye của đối phương nhận thẻ đỏ trong hiệp một.

Ba điểm quý giá này đã giúp đoàn quân của Still vươn lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng, hiện chỉ còn kém Lyon ở vị trí thứ sáu sáu điểm. Với bốn trận đấu còn lại, họ sẽ phải đạt phong độ hoàn hảo nếu muốn thu hẹp khoảng cách này.

Tuy nhiên, Lens chỉ thắng hai trong năm trận sân nhà gần nhất tại Stade Bollaert-Delelis, nên người hâm mộ hoàn toàn có lý do để nghi ngờ khả năng giành trọn ba điểm của đội nhà.

Dù vậy, nếu Lens vượt qua phong độ thất thường trên sân nhà và giành chiến thắng cuối tuần này, họ có thể tiến gần hơn đến nhóm dự cúp châu Âu. Ngược lại, nếu thua, cơ hội cạnh tranh gần như sẽ khép lại.

Trong khi đó, Auxerre của HLV Christophe Pelissier đã để thua hai trận liên tiếp trước trận đấu này, nhưng với việc chỉ nhận một thất bại trong tám trận trước đó, họ vẫn tự tin sẽ lấy lại phong độ và kết thúc mùa giải một cách ấn tượng.

Ở lần ra sân gần nhất, AJA đã nối tiếp thất bại 1-3 trước Lyon bằng một trận thua 1-3 khác trước Lille, đội đang xếp thứ năm. Mặc dù những kết quả này không quá bất ngờ do đối thủ mạnh, nhưng HLV Pelissier chắc chắn sẽ thất vọng khi đội bóng của ông để thủng lưới sáu bàn sau khi giữ sạch lưới ba trong bốn trận trước đó.

Việc đánh mất sáu điểm trong hai trận vừa qua đã khiến Auxerre rơi xuống vị trí thứ 11 với 38 điểm, cách nhóm xuống hạng 11 điểm nhưng cũng kém nhóm dự cúp châu Âu tới 13 điểm.

Tuy nhiên, Auxerre chỉ thua một trong năm trận sân khách gần nhất. Nếu thể hiện phong độ như khi đánh bại Reims, Rennes hay cầm hòa Nice đang đua suất Champions League, họ hoàn toàn có thể đe dọa tham vọng của Lens vào Chủ nhật này.

Một chiến thắng cuối tuần này có thể đưa họ vượt qua Rennes và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, chỉ còn cách top 9 ba điểm khi còn ba trận đấu.

Dự đoán tỉ số Lens vs Auxerre mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Lens vs Auxerre như sau:

Sportsmole: Lens 2-0 Auxerre

WhoScore: Lens 2-1 Auxerre

Lens 2-1 Auxerre Báo chúng tôi dự đoán: Lens 2-1 Auxerre

Xem trực tiếp Lens vs Auxerre khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Lens vs Auxerre trong khuôn khổ giải League 1 diễn ra vào lúc 22h15 ngày 27/4 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.