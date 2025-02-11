Quốc tế Nhận định, dự đoán Levante vs Celta Vigo: Bàn gỡ muộn màng Trận đấu giữa Levante vs Celta Vigo giải La Liga diễn ra vào 20h00 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Levante vs Celta Vigo mới nhất

Levante sẽ vắng chắc chắn Ivan Romero vì chấn thương, trong khi Diego Pampín, Pablo Martínez và Oriol Rey vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân cuối tuần này.

Karl Etta Eyong – tân binh đã ghi 5 bàn sau 7 trận – tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công. Cầu thủ 22 tuổi này đang được nhiều “ông lớn” như Manchester United, Arsenal và Barcelona theo dõi sát sao.

Sự vắng mặt của Romero là tổn thất không nhỏ, khi anh đã ghi 4 bàn mùa này. Goduine Koyalipou có thể là người được trao cơ hội thay thế.

Bên phía Celta Vigo, Javi Rueda vắng mặt vì chấn thương, còn Williot Swedberg sẽ phải kiểm tra thể lực phút chót để xác định khả năng thi đấu.

Borja Iglesias – người đã ghi 6 bàn mùa này – sẽ tiếp tục dẫn đầu hàng công. Iago Aspas và Ferran Jutglà nhiều khả năng cũng góp mặt trên hàng tấn công, trong khi Hugo Sotelo và Ilaix Moriba dự kiến sẽ đá ở khu vực giữa sân.

Đội hình dự kiến Levante vs Celta Vigo mới nhất

Levante:

Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Alvarez, Vencedor, Arriaga, Brugue; Koyalipou, Eyong

Celta Vigo:

Radu; Fernandez, Starfelt, Alonso; Carreia, Sotelo, Moriba, Mingueza; Aspas, Iglesias, Jutgla

Nhận định bóng đá Levante vs Celta Vigo mới nhất

Levante giành được 2 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua 5 trong 10 trận tại La Liga mùa này, với 9 điểm giúp họ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng – bằng điểm với Valencia ở vị trí thứ 18.

Đội bóng có biệt danh “Những chú Ếch” – đương kim vô địch Segunda Division – đã trình diễn lối chơi cống hiến ở mùa giải năm nay, ghi được 14 bàn thắng, nhưng cũng sở hữu hàng thủ tệ thứ hai giải đấu khi để lọt lưới tới 18 bàn sau 10 trận.

Ở vòng đấu trước, Levante hòa Mallorca 1-1, nhưng họ bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau khi đánh bại Orihuela 4-3 ở Cúp Nhà vua để giành vé vào vòng tiếp theo.

Đáng lo cho thầy trò HLV Julián Calero là phong độ sân nhà cực tệ – họ mới chỉ giành 1 điểm sau 4 trận trên sân của mình, trong khi Celta Vigo thu về 5 điểm sau 4 chuyến làm khách.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Levante: trong 30 lần gặp nhau trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng được 6 trận, và lần gần nhất đánh bại Celta đã từ tháng 7 năm 2020.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 2 năm 2022, kết thúc với tỷ số hòa 1-1, còn ở lần gặp trước đó trên sân của Levante vào tháng 9 năm 2021, Celta giành chiến thắng 2-0.

Hiện tại, Celta đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp: vượt qua Nice ở vòng bảng Europa League, hạ Osasuna tại La Liga và đánh bại Puerto de Vega ở Cúp Nhà vua.

Đội bóng xứ Galicia có thành tích 1 thắng, 7 hòa và 2 thua sau 10 trận tại La Liga mùa này, với 10 điểm đứng ở vị trí thứ 13.

Tập thể của HLV Claudio Giráldez không dễ bị đánh bại, nhưng chiến thắng trước Osasuna mới là lần đầu tiên họ thắng tại giải đấu năm nay – trong một trận cầu kịch tính với 5 bàn thắng.

Mùa trước, Celta Vigo cán đích ở vị trí thứ 7 tại La Liga, qua đó giành quyền dự Europa League. Với chất lượng đội hình hiện có, họ hoàn toàn kỳ vọng sẽ vươn lên nửa trên bảng xếp hạng trong thời gian tới.

Dự đoán tỉ số Levante vs Celta Vigo mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Levante vs Celta Vigo như sau:

Sportsmole: Levante 2-3 Celta Vigo

WhoScore: Levante 2-2 Celta Vigo

Levante 2-2 Celta Vigo Chúng tôi dự đoán: Levante 1-1 Celta Vigo

Xem trực tiếp Levante vs Celta Vigo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Levante vs Celta Vigo trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 20h00 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.