Quốc tế Nhận định, dự đoán Levante vs Real Madrid: Chiến thắng thuyết phục Trận đấu giữa Levante vs Real Madrid giải La Liga diễn ra vào 1h30 ngày 24/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Levante vs Real Madrid mới nhất

Levante không có ca chấn thương mới, giúp HLV Calero có đầy đủ lực lượng cho trận đấu giữa tuần.

Tiền vệ Jon Ander Olasagasti đang cạnh tranh suất đá chính sau khi vào sân hơn 30 phút trong chiến thắng trước Girona.

Etta Eyong và Romero được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mũi nhọn tấn công chính, khi cả hai đã cùng ghi ba bàn tại La Liga mùa này.

Ở phía Real Madrid, Trent Alexander-Arnold sẽ phải nghỉ 6-8 tuần do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thắng Marseille tại Champions League.

Anh gia nhập danh sách chấn thương cùng các hậu vệ Antonio Rudiger và Ferland Mendy.

Tin vui cho Alonso là Dean Huijsen sẽ trở lại sau án treo giò một trận vì thẻ đỏ gây tranh cãi trước Real Sociedad.

Arda Guler và Brahim Diaz có thể được trao cơ hội đá chính nếu Alonso xoay tua lực lượng.

Jude Bellingham và Eduardo Camavinga cũng nhiều khả năng sẽ được tăng thời lượng thi đấu sau khi trở lại từ chấn thương và vào sân thay người cuối tuần qua.

Đội hình dự kiến Levante vs Real Madrid mới nhất

Levante:

Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Vencedor, Olasagasti, Rey; Alvarez, Romero, Etta Eyong

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappe

Nhận định bóng đá Levante vs Real Madrid mới nhất

Levante đã trải qua năm trận trong lần trở lại La Liga đầu tiên kể từ mùa 2021-22, sau khi giành chức vô địch Segunda Division mùa trước.

Granotes khởi đầu đầy khó khăn với ba trận thua liên tiếp trước Alaves, Barcelona và Elche.

Tuy nhiên, phong độ của họ đã khởi sắc khi giành được bốn điểm sau hai trận, hòa kịch tính với Real Betis trước khi đánh bại Girona chỉ còn chín người vào thứ Bảy.

Karl Etta Eyong mở tỷ số xen giữa hai tấm thẻ đỏ của Girona, sau đó Carlos Alvarez, Ivan Romero và Goduine Koyalipou cùng nhau lập công, giúp Levante thắng đậm 4-0 ngay tại Montilivi.

Sau khi có chiến thắng đầu tiên mùa này, đoàn quân của Julian Calero sẽ trở lại sân Ciutat de Valencia cho cuộc tiếp đón Real Madrid – đối thủ mà họ từng cầm hòa 3-3 đầy kịch tính vào tháng 8/2021.

Với việc ghi ít nhất hai bàn ở ba trong bốn trận gần nhất, Levante có thể tự tin tạo ra khó khăn cho hàng thủ Real Madrid, đặc biệt khi họ từng gây nhiều sóng gió trong thất bại sít sao 2-3 trước Barcelona hồi tháng trước.

Xabi Alonso có màn khởi đầu ấn tượng trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid, với sáu chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm năm trận toàn thắng tại La Liga.

Los Blancos lần lượt vượt qua Osasuna, Real Oviedo, Mallorca và Real Sociedad, trước khi khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Marseille.

Chuỗi thắng tiếp tục kéo dài khi Real Madrid đánh bại Espanyol 2-0 hôm thứ Bảy, nhờ các bàn thắng của Eder Militao và Kylian Mbappe, qua đó khiến đối thủ xứ Catalan nhận thất bại đầu tiên.

Với chiến thắng này, Alonso trở thành HLV thứ ba trong lịch sử Real Madrid toàn thắng năm trận đầu tại La Liga, sau Jose Quirante và Vanderlei Luxemburgo.

Ông cũng có thể hài lòng khi đội bóng của mình chưa để lọt quá một bàn trong bất kỳ trận nào sau sáu lần ra sân, và sẽ hướng tới một màn trình diễn chắc chắn nữa trước Levante, trước khi bước vào trận derby Madrid gặp Atletico vào cuối tuần.

Dẫu vậy, Real Madrid cũng cần cảnh giác, bởi họ không thắng trong sáu trên mười lần chạm trán gần nhất với Levante (hòa 3, thua 3). Dù vậy, ký ức ngọt ngào từ lần gặp gần nhất vào tháng 5/2022 vẫn còn, khi Vinicius Junior lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 tại Bernabeu.

Dự đoán tỉ số Levante vs Real Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Levante vs Real Madrid như sau:

Sportsmole: Levante 0-2 Real Madrid

WhoScore: Levante 1-3 Real Madrid

Levante 1-3 Real Madrid Báo chúng tôi dự đoán: Levante 1-3 Real Madrid

Xem trực tiếp Levante vs Real Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Levante vs Real Madrid trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 1h30 ngày 24/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.