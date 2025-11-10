Quốc tế Nhận định, dự đoán Lithuania vs Ba Lan: Quỳ gối trước Lewandowski Trận đấu giữa Lithuania vs Ba Lan vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 13/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Lithuania vs Ba Lan mới nhất

Như thường lệ, đội tuyển Ba Lan vẫn được dẫn dắt bởi đội trưởng Robert Lewandowski – người đã ghi 86 bàn sau 160 trận, kỷ lục trong lịch sử đội tuyển. Ở tuyến giữa, Piotr Zielinski – người ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu với New Zealand – tiếp tục là nhân tố chủ chốt.

Ba cầu thủ đang thi đấu tại Ý gồm Sebastian Walukiewicz, Adam Buksa và Nicola Zalewski đều vắng mặt trong đợt tập trung này, trong đó Zalewski bị chấn thương gân kheo khi khoác áo Atalanta.

Sự vắng mặt của Zalewski mở ra cơ hội đá chính cho Jakub Kaminski hoặc Michal Skoras – cầu thủ vừa được triệu tập trở lại – bên cánh trái. Ở cánh phải, Matty Cash và Sebastian Szymanski vẫn là cặp đôi quen thuộc.

Bên phía Lithuania, đội khách vừa thi đấu hồi giữa tuần nên nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình chính. Tuy nhiên, HLV Jankauskas buộc phải thay đổi ít nhất một vị trí do Artur Dolznikov bị treo giò vì thẻ phạt.

Tiền đạo kỳ cựu Fedor Cernych có thể được tung vào sân, qua đó cân bằng kỷ lục 101 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trên hàng công, Gytis Paulauskas sẽ là mũi nhọn chính, trong khi tiền vệ Gvidas Gineitis (Torino) – người đã góp dấu giày vào bốn bàn thắng của đội tại bảng G – sẽ điều phối lối chơi ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Lithuania vs Ba Lan mới nhất

Lithuania:

Gertmonas; Sirvys, Upstas, Girdvainis, Armalas, Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Cernych; Paulauskas

Ba Lan:

Skorupski; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Szymanski, Zielinski, Slisz, Kaminski; Swiderski, Lewandowski

Nhận định bóng đá Lithuania vs Ba Lan mới nhất

Sau thất bại trước Phần Lan hồi tháng 6 – trận thua khiến cơ hội giành vé dự kỳ World Cup thứ 9 của họ bị đe dọa nghiêm trọng – đội tuyển Ba Lan đã kịp thời hồi sinh chiến dịch vòng loại của mình bằng một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Robert Lewandowski – người từng tạm rời đội trong thời gian ngắn – HLV Michal Probierz đã bị sa thải, và Jan Urban được bổ nhiệm thay thế.

Là cựu tiền đạo từng khoác áo Ba Lan tại World Cup 1986, Urban có nhiều điểm tương đồng với người đội trưởng nổi tiếng của mình, và ông đã có màn khởi đầu ấn tượng.

Ngay trong hai trận đầu cầm quân, ông giúp đội nhà cầm hòa Hà Lan 1-1 trên sân De Kuip, rồi đánh bại Phần Lan 3-1, qua đó nâng tổng điểm lên 10 sau 5 trận tại bảng G.

Dù vậy, vị trí trong top 2 vẫn chưa được đảm bảo, khi Phần Lan đang bằng điểm – dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu giữ được vị trí nhì bảng, “Đại bàng trắng” sẽ giành suất đá play-off, nhưng họ vẫn còn cơ hội vượt lên chiếm ngôi đầu từ tay Hà Lan, khi hai đội sẽ gặp nhau ở lượt đấu quyết định vào tháng tới.

Sau chiến thắng giao hữu trước New Zealand hôm thứ Năm, Ba Lan sẽ trở lại vòng loại bằng trận gặp Lithuania – đối thủ mà họ từng thắng chật vật 1-0 trên sân nhà ở lượt đi hồi tháng 3, nhờ bàn thắng muộn của Lewandowski. HLV Urban chắc chắn muốn các học trò có một chiến thắng dễ dàng hơn lần này.

Trong khi đó, Lithuania – đội đang xếp kém Ba Lan tới 109 bậc trên bảng xếp hạng FIFA – mới chỉ giành được 3 điểm tại bảng G.

Hôm thứ Năm, thầy trò HLV Edgaras Jankauskas bất ngờ có bàn mở tỷ số trước Phần Lan nhờ công hậu vệ Pijus Sirvys, nhưng sau đó vẫn phải nhận thất bại 1-2.

Dù kết quả không như ý, Lithuania đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Họ từng khiến Hà Lan phải “toát mồ hôi” hồi tháng trước khi vùng lên gỡ 2-2 sau khi bị dẫn 0-2, trước khi thua sát nút 2-3. Với nguồn lực hạn chế, HLV Jankauskas đang giúp đội bóng Baltic thi đấu kiên cường hơn kỳ vọng.

Hiện tại, mục tiêu thực tế nhất của Lithuania chỉ là cạnh tranh với Malta để tránh vị trí cuối bảng, đồng thời tích lũy thêm điểm số nhằm cải thiện thứ hạng FIFA.

Dự đoán tỉ số Lithuania vs Ba Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Lithuania vs Ba Lan như sau:

Sportsmole: Lithuania 1-3 Ba Lan

WhoScore: Lithuania 0-2 Ba Lan

Lithuania 0-2 Ba Lan Chúng tôi dự đoán: Lithuania 0-2 Ba Lan

Xem trực tiếp Lithuania vs Ba Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Lithuania vs Ba Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 13/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.