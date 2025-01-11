Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs Aston Villa: Sân Anfield chết lặng Trận đấu giữa Liverpool vs Aston Villa giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 3h00 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Aston Villa mới nhất

Liverpool nhận được chút tin vui giữa những ngày ảm đạm. Sau thất bại trước Crystal Palace, HLV Arne Slot xác nhận tiền vệ Ryan Gravenberch nhiều khả năng kịp bình phục chấn thương mắt cá để ra sân cuối tuần này.

Tuy nhiên, Alexander Isak (háng) và Curtis Jones (háng) vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại, trong khi Alisson Becker (gân kheo), Jeremie Frimpong (gân kheo) và Giovanni Leoni (đứt dây chằng chéo trước) chắc chắn vắng mặt, bao gồm cả trận gặp Real Madrid tại Champions League sắp tới.

Hậu vệ trẻ Amara Nallo bị treo giò do thẻ đỏ giữa tuần, dù thực tế anh cũng không nằm trong kế hoạch đá chính.

Một trong những cái tên được chờ đợi nhất, Mohamed Salah, hiện chỉ còn cách kỷ lục của Wayne Rooney đúng 1 pha ghi bàn hoặc kiến tạo. Nếu có thêm 1 lần đóng góp bàn thắng, Salah sẽ san bằng kỷ lục 276 lần góp công cho một CLB tại Premier League (Rooney – Manchester United).

Về phía Aston Villa, HLV Unai Emery không thể sử dụng Harvey Elliott – cầu thủ thuộc biên chế Liverpool – do điều khoản cho mượn, dù anh cũng không được đăng ký trong trận thắng Man City.

Đội khách có thể mất thêm hai nhân tố sáng tạo: Emiliano Buendia gặp chấn thương bàn chân cuối tuần qua (chưa rõ mức độ), còn Youri Tielemans (bắp chân) và Andres Garcia (chấn thương chưa xác định) chắc chắn vắng mặt.

Việc Buendia nghỉ thi đấu sẽ mở ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Jadon Sancho và Donyell Malen cho vị trí đá chính trên hàng công. Sancho vào thay Buendia ở trận gặp Man City nhưng sau đó cũng phải rời sân sớm – nguyên nhân được xác định là vấn đề thể lực chứ không phải phong độ.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Aston Villa mới nhất

Liverpool:

Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Nhận định bóng đá Liverpool vs Aston Villa mới nhất

Chiến thắng 5-0 trước Eintracht Frankfurt ở Champions League tưởng chừng đã mở ra khởi đầu mới cho Liverpool, nhưng thực tế, phong độ tệ hại tại đấu trường quốc nội vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nếu trước đó đội bóng của HLV Arne Slot mới chỉ ở trạng thái “báo động vàng”, thì thất bại trước Brentford ở Premier League và trận thua Crystal Palace tại Cúp Liên đoàn – dù với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và sao trẻ – đã đẩy “Lữ đoàn đỏ” rơi sâu hơn vào khủng hoảng.

Nhiều cây bút tại Liverpool nhận định rằng đội hình ra sân giữa tuần của Slot cho thấy ông “chủ động buông” Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, nếu nhà vô địch Premier League 2024–25 không nhanh chóng cải thiện kết quả trước Aston Villa và Real Madrid trong những ngày tới, cụm từ “sa thải” có thể sẽ được nhắc đến ngày một nhiều hơn.

Liverpool hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal đúng 7 điểm. Trớ trêu thay, con số “7” tiếp tục ám ảnh họ: đã 72 năm kể từ lần cuối đội bóng vùng Merseyside thua 5 trận liên tiếp ở hạng đấu cao nhất (năm 1953).

Trong 7 trận thua gần đây, chỉ 1 thất bại của Liverpool diễn ra trên sân nhà tại Premier League. Tuy nhiên, ngay cả vậy, họ vẫn là đội đang có chuỗi phong độ tệ nhất giải – trái ngược hoàn toàn với đối thủ sắp tới.

Đội bóng của HLV Unai Emery đang sống trong những ngày thăng hoa nhất mùa 2025–26. Sau khởi đầu thảm họa hồi đầu hè, Aston Villa giờ lại là đội có chuỗi thắng dài nhất Premier League.

Fulham, Burnley, Tottenham và mới đây là Manchester City đều lần lượt trở thành bại tướng của Villa. Ở trận thắng nhà vô địch Man City 1-0 cuối tuần qua, hậu vệ Matty Cash ghi bàn duy nhất giúp “The Lions” vươn lên vị trí thứ 8 – bằng điểm với Liverpool nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Trận thua bất ngờ trước Go Ahead Eagles tại Europa League giữa tuần qua phần lớn là do HLV Emery xoay vòng đội hình. Dẫu vậy, sau khi không ghi bàn trong 4 trận đầu mùa, Villa hiện đã nổ súng trong 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Dẫu phong độ đang rất cao, việc làm khách trước nhà đương kim vô địch vẫn là nỗi ám ảnh với Aston Villa. Họ đã thua cả 11 trận sân khách gần nhất trước các đội giữ ngôi vô địch Premier League, và chỉ thắng 1 trong 30 trận gần nhất thuộc nhóm này – đó là chiến thắng 1-0 trước Manchester United tại Old Trafford hồi tháng 12/2009.

Tại Anfield, Villa cũng đã không thắng suốt 7 trận liên tiếp kể từ lần cuối vào tháng 9/2014 – khi Gabby Agbonlahor ghi bàn duy nhất giúp họ rời sân với trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của Liverpool, không ít người tin rằng chuỗi trận đáng quên đó có thể kết thúc vào cuối tuần này.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Aston Villa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs Aston Villa như sau:

Sportsmole: Liverpool 2-1 Aston Villa

WhoScore: Liverpool 2-2 Aston Villa

Liverpool 2-2 Aston Villa Chúng tôi dự đoán: Liverpool 2-2 Aston Villa

Xem trực tiếp Liverpool vs Aston Villa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 3h00 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.