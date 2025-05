Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs Crystal Palace: Kết thúc nghẹt thở tại Anfield Trận đấu giữa Liverpool vs Crystal Palace giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 25/5. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Crystal Palace mới nhất

Phía Liverpool, chỉ có hai cầu thủ chắc chắn vắng mặt ở vòng đấu cuối. Alexis Mac Allister đang hồi phục chấn thương háng, còn Tyler Morton đã nghỉ dài hạn vì chấn thương vai.

Joe Gomez đã trở lại ghế dự bị trong trận gặp Brighton sau thời gian dài dưỡng thương gân kheo, nhưng có thể chưa sẵn sàng đá chính. Conor Bradley nhiều khả năng tiếp tục đá hậu vệ phải thay cho Gomez và Trent Alexander-Arnold – người có thể sẽ chia tay Liverpool sau trận này.

Về phía Palace, Adam Wharton – người từng được Liverpool quan tâm – không thể góp mặt do chấn động sau trận chung kết FA Cup, còn Marc Guehi cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương mắt hi hữu tại Wembley.

Chadi Riad và Cheick Doucoure vẫn vắng mặt dài hạn do chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, không có thêm ca chấn thương nào sau trận gặp Wolves. Will Hughes được rút ra nghỉ giữa trận để nhường chỗ cho Justin Devenny, chủ yếu vì lý do chiến thuật.

Bộ đôi tấn công Eze và Jean-Philippe Mateta chỉ vào sân trong 10 phút cuối ở trận giữa tuần, nhưng chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát tại Anfield. Đây cũng là trận chia tay CLB của lão tướng Joel Ward.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Crystal Palace mới nhất

Liverpool:

Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz

Crystal Palace:

Henderson; Ward, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta

Nhận định bóng đá Liverpool vs Crystal Palace mới nhất

Liverpool lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng trong mùa giải 2024-25, nhưng họ vừa viết thêm một chương không mấy vẻ vang vào lịch sử khi trở thành đội đầu tiên không thắng nổi trong ba trận Premier League đầu tiên sau khi giành chức vô địch.

Sau thất bại chấp nhận được trước Chelsea và màn sụp đổ ở hiệp hai trước đối thủ cạnh tranh – dù cách gọi có phần miễn cưỡng – Arsenal, Liverpool tiếp tục để Brighton & Hove Albion gỡ hòa hai lần và cuối cùng nhận thất bại 2-3, giúp đối thủ duy trì hy vọng dự cúp châu Âu.

Trận thua đó có thể đã khác nếu Mohamed Salah – Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA – không bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Nhưng kể từ khi Liverpool lên ngôi sớm, mọi kết quả còn lại ở mùa này dường như chỉ mang tính thủ tục.

Năm năm sau lần nâng cúp tại Anfield vắng khán giả vì COVID-19, lần này Liverpool sẽ mừng chức vô địch trước một SVĐ chật kín, có thể với thành tích bất bại tại Anfield xuyên suốt mùa giải.

Thực tế, Liverpool chưa từng thua trận cuối cùng của mùa giải tại Anfield trong kỷ nguyên Premier League. Họ cũng đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử giải đấu ghi từ hai bàn trở lên trong 32 trận/mùa – điều chưa ai làm được kể từ Tottenham Hotspur năm 1961.

Không chỉ các CĐV chủ nhà ăn mừng, Crystal Palace cũng đang hân hoan sau khi giành FA Cup lịch sử và sẽ nhận được sự tán thưởng từ khán giả Liverpool khi từng khiến Manchester City thêm phần thất vọng.

HLV Oliver Glasner cùng các học trò buộc phải rút ngắn lễ mừng để đá bù với Wolverhampton vào đêm thứ Ba. Dù sử dụng đội hình xoay tua, Palace vẫn thắng 4-2, trong đó Eddie Nketiah lập cú đúp chỉ trong 5 phút, còn Ben Chilwell và Eberechi Eze cũng góp công.

Đang xếp thứ 12 và chỉ kém Bournemouth 1 điểm, Fulham 2 điểm, Palace hoàn toàn có thể chen chân vào top 10 nếu thắng sốc tại Anfield và các kết quả khác thuận lợi. Chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường cũng là điểm tựa cho họ.

Palace từng nhiều lần phá hỏng lễ hội tại Anfield: cả 4 chiến thắng gần nhất của họ trước Liverpool tại Premier League đều diễn ra trên sân khách, bao gồm cả lần gần nhất ở chính cặp đấu này mùa trước. Tuy nhiên, bất kể kết quả ra sao, các CĐV hai đội vẫn có lý do để ăn mừng.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Crystal Palace mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs Crystal Palace như sau:

Sportsmole: Liverpool 2-0 Crystal Palace

WhoScore: Liverpool 2-1 Crystal Palace

Liverpool 2-1 Crystal Palace Báo chúng tôi dự đoán: Liverpool 2-1 Crystal Palace

Xem trực tiếp Liverpool vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs Crystal Palace trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 25/5 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.