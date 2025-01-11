Quốc tế Nhận định, dự đoán Man City vs Bournemouth: Thắng sát nút Trận đấu giữa Man City vs Bournemouth giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Man City vs Bournemouth mới nhất

Erling Haaland và chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 Rodri đều không góp mặt trong trận thắng Swansea. Haaland gặp va chạm mạnh với cột dọc ở trận thua Aston Villa, nhưng cả hai đã xuất hiện trong buổi tập mới nhất và nhiều khả năng sẽ sẵn sàng ra sân.

Như vậy, Guardiola có thể sở hữu đội hình gần như đầy đủ nhất khi tiếp Bournemouth. Haaland chắc chắn sẽ muốn “phục thù”, bởi anh chỉ ghi trung bình một bàn sau mỗi 439 phút thi đấu trước Bournemouth tại Premier League — tỷ lệ kém thứ hai trong sự nghiệp, chỉ sau Newcastle (một bàn mỗi 447 phút).

Rayan Cherki đã tỏa sáng ở Cúp Liên đoàn với một bàn thắng và một kiến tạo khi đá thay Phil Foden, nhưng Foden dự kiến sẽ trở lại đội hình chính để đánh dấu trận đấu thứ 200 tại Premier League — cột mốc chưa cầu thủ nào trẻ hơn anh từng đạt được trong màu áo Man City.

Bên phía Bournemouth, HLV Iraola chào đón sự trở lại của Enes Unal sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) kéo dài 9 tháng, khi anh góp mặt trong trận gặp Forest.

Điều này đồng nghĩa Evanilson là mối lo duy nhất — tiền đạo người Brazil đã tập nhẹ trở lại sau chấn thương bắp chân và sẽ có tên trong danh sách thi đấu — còn Kroupi nhiều khả năng vẫn giữ suất đá chính.

Mới 19 tuổi, Kroupi đã ghi bàn trong 3 trận Premier League liên tiếp và có thể trở thành cầu thủ tuổi teen thứ tư trong lịch sử ghi bàn ở 4 trận liên tiếp, sau Robbie Fowler, Nicolas Anelka và Francis Jeffers.

Đội hình dự kiến Man City vs Bournemouth mới nhất

Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Silva, Reijnders, Foden, Savinho; Haaland

Bournemouth:

Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi

Nhận định bóng đá Man City vs Bournemouth mới nhất

Mỗi khi Erling Haaland không thể ghi bàn, Man City cũng đánh mất sự bùng nổ vốn có của họ. Cuối tuần trước, “cơn lốc Bắc Âu” tịt ngòi lần thứ hai ở Premier League mùa 2025–26 — sau trận thua 0-2 trước Tottenham hồi tháng 8 — và hệ quả là “The Citizens” hoàn toàn bất lực trước màn trình diễn xuất sắc của Aston Villa.

Trên sân Villa Park, HLV Unai Emery đã đánh bại Pep Guardiola nhờ pha lập công duy nhất của Matty Cash, qua đó khiến Man City nhận thất bại thứ ba tại Premier League mùa này và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 6 điểm.

Khoảng cách 6 điểm khi mùa giải vẫn còn tới 29 trận chưa phải quá lớn, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào Haaland — người ghi tới 65% tổng số bàn thắng của Man City ở Premier League mùa này — tiềm ẩn rủi ro lớn nếu tiền đạo người Na Uy gặp chấn thương, dù chỉ ở mức trung bình.

Dù không cần Haaland, Man City vẫn vượt qua Swansea City ở Cúp Liên đoàn Anh giữa tuần, nhưng họ cũng phải toát mồ hôi trước đối thủ hạng dưới, bị dẫn bàn trước khi ngược dòng thắng 3-1 để giành vé vào tứ kết.

Dẫu vậy, Man City hiện đang có chuỗi 4 trận toàn thắng trên sân Etihad ở mọi đấu trường, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1. Lần gần nhất họ để thua tới 3 trong 9 trận mở màn Premier League, đội bóng này đã lên ngôi vô địch mùa 2013–14.

Trong khi những ông lớn như Man City, Liverpool hay Chelsea loay hoay tìm lại phong độ, Bournemouth lại thăng hoa rực rỡ. Đội bóng miền Nam nước Anh hiện đang là “kẻ bám đuổi” sát nhất của Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League sau khởi đầu kỷ lục mùa 2025–26.

Với 18 điểm sau 9 trận, Bournemouth đang có thành tích tốt nhất trong lịch sử ở giai đoạn này của mùa giải Ngoại hạng — nhiều hơn 1 điểm so với kỷ lục 17 điểm họ từng đạt dưới thời Eddie Howe mùa 2018–19. Và ngày 26/10, thầy trò Iraola tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ.

Trước Nottingham Forest, Bournemouth giành chiến thắng thứ 100 trong lịch sử Premier League, nhờ quả phạt góc gây tranh cãi của Marcus Tavernier — được cho là không nên được công nhận — và bàn thắng thứ tư của mùa giải từ tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi.

Chiến thắng ấy nối dài chuỗi bất bại của Bournemouth tại Premier League lên con số 8 — không đội bóng nào ở Anh hiện có phong độ tốt hơn — và với 8 bàn thắng sân khách, họ chỉ kém Tottenham (12) và Chelsea (11).

Tuy nhiên, sân Etihad luôn là “điểm đến ác mộng” với Bournemouth: họ đã thua cả 8 lần hành quân tới đây trong khuôn khổ Premier League, bao gồm thất bại 1-3 vào cuối mùa giải 2024–25.

Dự đoán tỉ số Man City vs Bournemouth mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Man City vs Bournemouth như sau:

Sportsmole: Man City 3-1 Bournemouth

WhoScore: Man City 3-1 Bournemouth

Man City 3-1 Bournemouth Chúng tôi dự đoán: Man City 3-2 Bournemouth

Xem trực tiếp Man City vs Bournemouth khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Man City vs Bournemouth trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.