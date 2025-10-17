Quốc tế Nhận định, dự đoán Man City vs Everton: Đòn trừng phạt của Haaland Trận đấu giữa Man City vs Everton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Man City vs Everton mới nhất

Man City hy vọng sẽ chào đón Omar Marmoush (đầu gối), Rayan Aït-Nouri (mắt cá) và Abdukodir Khusanov (bắp chân) trở lại sau thời gian dưỡng thương. Tuy nhiên, Rodri nhiều khả năng vắng mặt do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thắng Brentford.

Rayan Cherki, người vừa trở lại băng ghế dự bị sau 7 trận vắng mặt, có thể được trao cơ hội ra sân, nhưng nhiều khả năng Guardiola vẫn sẽ sử dụng Phil Foden và Tijjani Reijnders ở hai vị trí tiền vệ tấn công.

Cầu thủ chạy cánh đang có phong độ cao Jeremy Doku có thể được trở lại đội hình chính bên cánh trái, trong khi không ai bất ngờ nếu Erling Haaland tiếp tục lĩnh xướng hàng công, hướng tới bàn thắng thứ 10 tại Premier League mùa này.

Bên phía Everton, Jack Grealish – cầu thủ đang được mượn từ Man City – không được phép thi đấu với đội chủ quản. Ngoài ra, Michael Keane (xương sườn), Jarrad Branthwaite (gân kheo) và Merlin Rohl (háng) vẫn phải kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn.

Tin vui cho HLV Moyes là Kiernan Dewsbury-Hall đã mãn án treo giò và sẵn sàng trở lại, nhiều khả năng đá hộ công phía sau Beto hoặc Thierno Barry, còn Iliman Ndiaye sẽ dạt sang cánh trái thay vị trí của Grealish.

Nếu Michael Keane chưa kịp bình phục, Jake O’Brien sẽ đá cặp cùng James Tarkowski ở trung tâm hàng thủ, trong khi vị trí hậu vệ phải sẽ được lựa chọn giữa Seamus Coleman và Nathan Patterson.

Đội hình dự kiến Man City vs Everton mới nhất

Manchester City:

Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Bernardo, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Everton:

Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Nhận định bóng đá Man City vs Everton mới nhất

Sau hai thất bại liên tiếp ở Premier League trước Tottenham và Brighton vào cuối tháng 8, Manchester City đã nhanh chóng lấy lại phong độ với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường (5 thắng, 2 hòa). Đội bóng của Pep Guardiola bước vào kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 trong tâm trạng hứng khởi sau chiến thắng tối thiểu 1–0 trên sân Brentford cách đây hai tuần.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang thể hiện phong độ hủy diệt với 21 bàn thắng chỉ sau 12 trận cho CLB và ĐTQG mùa này. Riêng tại Premier League, “Cỗ máy ghi bàn” này đã có 9 bàn sau 7 vòng đấu, giúp anh dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng.

HLV Pep Guardiola – người vừa đạt cột mốc 250 chiến thắng tại Premier League nhanh nhất lịch sử – tự tin cho rằng Man City “đang ngày càng tiến bộ”. Dù chưa đạt trạng thái đỉnh cao, những con số thống kê cho thấy ông có lý do để lạc quan.

Tính từ đầu năm 2025, Man City là đội giành nhiều điểm trung bình/trận nhất Premier League (2,04 điểm – 53 điểm sau 26 trận), đồng thời là đội ghi nhiều bàn nhất (55 bàn) và có số trận thắng nhiều nhất cùng với nhà vô địch Liverpool (16 trận).

Trước chuyến tiếp đón Everton, Man City càng thêm tự tin khi họ bất bại 16 trận liên tiếp trước đối thủ này tại Premier League (thắng 13, hòa 3), kể từ thất bại 0–4 tại Goodison Park hồi tháng 1/2017. Đây là chuỗi bất bại dài thứ tư của Man City trước một đối thủ trong kỷ nguyên Premier League, chỉ sau Fulham (20), West Brom và West Ham (cùng 19).

Về phía Everton, họ bước vào trận đấu này với tinh thần lên cao sau khi lội ngược dòng thắng Crystal Palace 2–1 trước kỳ nghỉ quốc tế – và người hùng không ai khác chính là Jack Grealish, cầu thủ đang thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn từ chính Man City.

Sau hiệp 1 bị chỉ trích là “tệ hại”, đoàn quân của David Moyes đã vùng lên mạnh mẽ: Iliman Ndiaye gỡ hòa trên chấm phạt đền trước khi Grealish ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ hai, chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại của Palace.

Tính cả từ mùa trước, Everton đã thắng 6 trong 10 trận gần nhất tại Premier League (hòa 2, thua 2) – con số ngang bằng với thành tích của họ trong 27 trận trước đó (hòa 13, thua 8). Sau nhiều mùa chật vật với cuộc chiến trụ hạng, giờ đây đội bóng vùng Merseyside đang hướng tới nửa trên bảng xếp hạng, khi hiện đứng thứ 8, chỉ kém Man City 2 điểm.

Trên sân khách, Everton cũng đang cải thiện đáng kể khi thắng 4/7 trận gần nhất (thua 3), sau chuỗi chỉ 3 chiến thắng trong 26 trận trước đó. Tuy nhiên, họ đã không thắng tại sân Etihad 14 trận liên tiếp (hòa 6, thua 8) kể từ chiến thắng 2–1 vào tháng 12/2010, thời điểm Moyes còn trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Đáng chú ý, David Moyes chưa từng thắng trên sân của đội nằm trong top 3 mùa trước trong khuôn khổ Premier League – thua 24 và hòa 12 trong 36 trận. Thống kê tệ hơn, trong sự nghiệp cầm quân tại giải đấu, ông chỉ có 1 chiến thắng sau 58 trận gặp các đội top 3 mùa trước – đó là khi dẫn dắt West Ham thắng Arsenal 2–0 hồi tháng 12/2023.

Dự đoán tỉ số Man City vs Everton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Man City vs Everton như sau:

Sportsmole: Man City 2-1 Everton

WhoScore: Man City 2-0 Everton

Man City 2-0 Everton Chúng tôi dự đoán: Man City 2-0 Everton

Xem trực tiếp Man City vs Everton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Man City vs Everton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.