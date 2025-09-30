Quốc tế Nhận định, dự đoán Marseille vs Ajax: Ăn hiếp đội khách Trận đấu giữa Marseille vs Ajax giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Marseille vs Ajax mới nhất

Marseille mất Geoffrey Kondogbia (bắp chân), Ruben Blanco (đầu gối) và Hamed Traore (chấn thương chân). Timothy Weah ghi bàn mở tỷ số trước Real Madrid, trong khi Aubameyang là “hung thần” của Ajax với 5 bàn trong 2 trận gần nhất, bao gồm một hat-trick ở lần chạm trán năm 2023.

Ajax không có Branco van den Boomen (lưng), Kasper Dolberg (chấn thương nhẹ), còn Wout Weghorst chỉ vừa trở lại sau chấn thương lưng. Steven Berghuis từng kiến tạo 2 bàn trong lần gần nhất làm khách tại Velodrome, trong khi thủ môn trẻ Vitezslav Jaros (mượn từ Liverpool) có trận ra mắt Champions League ở lượt mở màn, để thủng lưới 2/4 cú sút trúng đích.

Đội hình dự kiến Marseille vs Ajax mới nhất

Marseille:

Rulli; Pavard, Balerdi, Medina, Palmieri; O’Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Weah, Aubameyang

Ajax:

Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, McConnell, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts

Nhận định bóng đá Marseille vs Ajax mới nhất

Trận mở màn của Marseille tại Champions League để lại nhiều tiếc nuối cho HLV Roberto De Zerbi, khi đội bóng chơi ngang ngửa Real Madrid cho tới cuối trận nhưng lại thất bại bởi một quả phạt đền gây tranh cãi. Đó cũng là lần thứ hai trong trận trọng tài chỉ tay vào chấm 11m bất lợi cho họ.

Marseille đã thua 19 trong 22 trận gần nhất ở Champions League và chưa từng thắng trận ra quân trên sân nhà tại vòng bảng kể từ năm 2011 (3-0 trước Dortmund). Hàng thủ là vấn đề lớn, khi họ thủng lưới ở 21/22 trận gần nhất tại giải đấu này. Tuy vậy, OM vừa có 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp ở Ligue 1, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước PSG ở Le Classique.

Đối đầu với các CLB Hà Lan trên sân nhà, Marseille chỉ thua duy nhất một lần trong tám trận – 0-1 trước Twente tại UEFA Cup 2009. Ngoài ra, OM bất bại 5 lần chạm trán gần nhất với Ajax, trong đó có trận thắng nghẹt thở 4-3 tại Velodrome ở Europa League 2023, nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ.

Với Ajax, lần trở lại Champions League sau ba năm cũng không mấy suôn sẻ, khi họ để thua ngay trận mở màn trên sân nhà và chỉ tung ra được hai cú sút trúng đích. Thất bại này kéo dài mạch thua ở cúp châu Âu lên con số 4.

Dẫu vậy, đội bóng Hà Lan từng thắng 3-1 tại Rangers ở Champions League 2022 và có thành tích ấn tượng trên sân khách: chỉ thua 1 trong 19 trận vòng bảng/vòng đấu chính gần nhất (thắng 11). Tuy nhiên, Ajax đã thủng lưới ở 6 trận vòng bảng liên tiếp, lần gần nhất giữ sạch lưới trên sân khách tại giải đấu này là trước Lille năm 2019.

Ajax toàn thắng Marseille ở Champions League trong quá khứ, bao gồm trận ngược dòng 2-1 ngay tại Velodrome năm 1971, với Johan Cruyff ghi bàn quyết định.

Dự đoán tỉ số Marseille vs Ajax mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Marseille vs Ajax như sau:

Sportsmole: Marseille 3-1 Ajax

WhoScore: Marseille 2-0 Ajax

Marseille 2-0 Ajax Chúng tôi dự đoán: Marseille 2-0 Ajax

Xem trực tiếp Marseille vs Ajax khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Marseille vs Ajax trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.