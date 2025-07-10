Quốc tế Nhận định, dự đoán Mauritius vs Cameroon: Chủ nhà ôm hận Trận đấu giữa Mauritius vs Cameroon vòng loại World Cup diễn ra vào 20h00 ngày 8/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Mauritius vs Cameroon mới nhất

HLV Moullec của Mauritius đã công bố danh sách 28 cầu thủ, với sự trở lại của Kevin Bru cùng hai tân binh Leon Alizart và Mathieu Etrange.

Đội hình còn có sự góp mặt của Yannick Aristide, William Francois, Adrien Botlar, cùng các tiền đạo Cooper Legrand và Linley Rita.

Bên phía Cameroon, HLV Marc Brys triệu tập 26 cầu thủ, trong đó đội trưởng Vincent Aboubakar – dù hiện chưa có CLB – vẫn là mũi nhọn chủ lực và đang là chân sút số một ở vòng loại với 4 bàn thắng. Anh được hỗ trợ bởi Bryan Mbeumo của Brentford, người đã có 2 pha kiến tạo.

Tiền đạo Karl Etta Eyong của Levante lần đầu được gọi lên tuyển sau khi ghi 4 bàn ở La Liga, trong khi hậu vệ Junior Tchamadeu trở lại hàng thủ.

Tuy nhiên, cặp trung vệ Christopher Wooh và Enzo Boyomo đều vắng mặt, tạo ra khoảng trống ở tuyến dưới.

Tuyến giữa của Cameroon vẫn rất mạnh với Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli) đá chính, bên cạnh Carlos Baleba và Martin Hongla, còn vị trí thủ môn nhiều khả năng thuộc về Andre Onana – người sẽ bắt chính thay cho Devis Epassy và Simon Omossola.

Đội hình dự kiến Mauritius vs Cameroon mới nhất

Mauritius:

Chiotti; Jean, Mootoo, Rose, Collard; Caliste, Latouchent, Francois, Villeneuve; Aristide, Ferre

Cameroon:

Onana; Tolo, Ngadeu-Ngadjui, Bokele, Tchatchoua; Anguissa, Baleba, N’Koudou; Mbeumo, Choupo-Moting, Aboubakar

Nhận định bóng đá Mauritius vs Cameroon mới nhất

Mauritius đang đứng áp chót bảng D với chỉ 5 điểm sau 8 trận, chính thức không còn cơ hội tranh vé dự World Cup.

Đội bóng này mới có duy nhất một chiến thắng – tỷ số 2-1 trước Eswatini hồi tháng 6/2024 – cùng với 2 trận hòa và 5 thất bại.

Thầy trò Guillaume Moullec mới ghi được 7 bàn nhưng đã để thủng lưới tới 15 lần, cho thấy họ gặp khó ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Thực tế, Mauritius đã không thắng trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và thành tích đối đầu càng bi quan hơn khi thua cả 5 lần gặp Cameroon trước đó.

Về phía đối thủ, “Những chú sư tử bất khuất” Cameroon hiện đứng nhì bảng với 15 điểm, kém đội đầu bảng Cape Verde 4 điểm.

Đoàn quân của HLV Marc Brys hiểu rằng nếu thua trong trận này, hy vọng giành ngôi đầu bảng gần như tan biến, và họ sẽ chỉ còn con đường dự vòng play-off.

Trận thua duy nhất của Cameroon ở vòng loại này đến từ lần đối đầu gần nhất – thất bại 0-1 trước Cape Verde ngay tại Yaounde sau pha lập công của Dailon Livramento. Kết quả đó khiến họ chịu áp lực lớn trong hai lượt trận cuối.

Dù là đội có hàng công mạnh nhất bảng với 15 bàn thắng, Cameroon vẫn phải dè chừng sự thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Tuy vậy, việc Mauritius không giữ sạch lưới suốt 6 trận liên tiếp giúp đội khách thêm tự tin vào sức tấn công của mình.

Nhà vô địch châu Phi 5 lần đang hướng đến tấm vé dự vòng chung kết World Cup thứ 9 trong lịch sử. Họ hiện nằm trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt, nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn là giành vé trực tiếp bằng cách thắng cả hai trận còn lại.

Dự đoán tỉ số Mauritius vs Cameroon mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Mauritius vs Cameroon như sau:

Sportsmole: Mauritius 0-2 Cameroon

WhoScore: Mauritius 0-3 Cameroon

Mauritius 0-3 Cameroon Chúng tôi dự đoán: Mauritius 0-3 Cameroon

Xem trực tiếp Mauritius vs Cameroon khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Mauritius vs Cameroon trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 20h00 ngày 8/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.