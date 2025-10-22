Quốc tế Nhận định, dự đoán Monaco vs Tottenham: Rượt đuổi điên rồ Trận đấu giữa Monaco vs Tottenham giải Champions League diễn ra vào 1h00 ngày 23/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Monaco vs Tottenham mới nhất

Tottenham tiếp tục đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ. Trước trận thua Aston Villa, Destiny Udogie bị loại khỏi danh sách vì chấn thương đầu gối, còn đội trưởng Cristian Romero gặp vấn đề cơ đùi trong phần khởi động. Cả hai đều khó kịp trở lại giữa tuần, nên Kevin Danso sẽ tiếp tục đá cặp trung vệ cùng Micky van de Ven — người chỉ cần thêm một thẻ vàng nữa là bị treo giò tại Champions League.

Danh sách chấn thương dài của Spurs còn bao gồm Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma, Radu Dragusin, Kota Takai, Ben Davies và Dominic Solanke, trong khi Mathys Tel (cấm thi đấu) cũng đang gặp vấn đề ở bắp chân.

Ở phía đối diện, Monaco cũng chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. “Người hùng” Eric Dier – người ghi bàn gỡ hòa trước Man City – dính chấn thương gân kheo và sẽ vắng mặt, cùng với Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Vanderson, Denis Zakaria, Lamine Camara và Paul Pogba (chưa đủ thể lực).

Tuy nhiên, hàng công của đội chủ sân Louis II vẫn đầy đủ. Folarin Balogun, cựu cầu thủ Arsenal, nhiều khả năng sẽ được đá chính sau khi vào sân ghi bàn trong trận hòa Angers, thay thế cho tiền đạo trẻ Mika Biereth.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất cân bằng — Tottenham có phong độ ổn định hơn ở châu Âu, còn Monaco đang trong quá trình làm mới lối chơi dưới thời Pocognoli.

Đội hình dự kiến Monaco vs Tottenham mới nhất

Monaco:

Kohn; Salisu, Kehrer, Henrique; Diatta, Coulibaly, Teze, Ouattara; Akliouche, Fati; Balogun

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Johnson, Richarlison, Simons

Nhận định bóng đá Monaco vs Tottenham mới nhất

Tottenham đang tiến rất gần đến nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League, khi giành được 4 điểm sau 2 lượt trận mở màn – một khởi đầu khá ấn tượng trong lần trở lại đấu trường danh giá này. Tuy nhiên, trận hòa 2–2 trước Bodo/Glimt ở lượt thứ hai phần nào khiến họ tiếc nuối.

Tái ngộ đối thủ mà họ từng đánh bại 5–1 sau hai lượt ở bán kết Europa League mùa trước, “Gà trống” gặp nhiều khó khăn hơn nhiều trong chuyến hành quân đến Na Uy và phải nhờ đến pha phản lưới ở phút bù giờ của Jostein Gundersen mới thoát thua.

Dù vậy, với 1 trận thắng và 1 trận hòa, Tottenham đã nối dài chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng hoặc vòng đấu chính Champions League, và chỉ thua 2 trong 12 trận gần nhất tại đấu trường này.

Cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Thomas Frank lại gây thất vọng khi để Aston Villa giành chiến thắng 2–1 ngay tại London, qua đó chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dẫu phong độ sân nhà chưa ổn, Tottenham vẫn đang duy trì chuỗi bất bại khi thi đấu xa nhà mùa này (nếu không tính thất bại trong loạt luân lưu trước PSG ở Siêu cúp châu Âu).

Monaco đang bước vào giai đoạn chuyển giao huấn luyện, khi tân HLV Sébastien Pocognoli vừa được bổ nhiệm thay Adi Hütter sau kỳ nghỉ quốc tế.

Hütter bị sa thải do chuỗi phong độ tệ hại — chỉ thắng 1 trong 5 trận cuối cùng dẫn dắt đội bóng, trong đó có thất bại 1–4 trước Club Brugge và trận hòa 2–2 với Manchester City (nhờ quả phạt đền phút cuối của Eric Dier).

Pocognoli, 38 tuổi, từng vô địch quốc nội Bỉ cùng Union Saint-Gilloise, nhưng màn ra mắt tại Ligue 1 chưa suôn sẻ: Monaco chỉ hòa 1–1 với Angers ngay trên sân nhà, kéo dài chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đội bóng Công quốc tiếp tục cho thấy điểm yếu nơi hàng thủ khi vẫn chưa giữ sạch lưới lần nào mùa này. Trước thềm cuộc tiếp đón Tottenham, họ vẫn có thể lấy cảm hứng từ ký ức mùa 2016–17, khi từng đánh bại “Gà trống” 2–1 trong cả hai lượt trận vòng bảng Champions League năm đó.

Dự đoán tỉ số Monaco vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Monaco vs Tottenham như sau:

Sportsmole: Monaco 2-2 Tottenham

WhoScore: Monaco 2-3 Tottenham

Monaco 2-3 Tottenham Chúng tôi dự đoán: Monaco 2-2 Tottenham

Xem trực tiếp Monaco vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Monaco vs Tottenham trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 23/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.