Quốc tế Nhận định, dự đoán MU vs Brighton: Quỷ đỏ lại thắng điên rồ Trận đấu giữa MU vs Brighton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng MU vs Brighton mới nhất

Trận đấu thứ Bảy tới có thể vẫn quá sớm với hậu vệ Lisandro Martinez của Man United, dù anh đã có tiến triển tốt trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối nghiêm trọng từ tháng 2 và có thể trở lại tập luyện trong tuần này.

Leny Yoro đang nỗ lực cạnh tranh suất đá chính ở vị trí trung vệ, có thể thay thế một trong ba cái tên Maguire, Matthijs de Ligt hoặc Luke Shaw. HLV Amorim cũng đang cân nhắc giữa việc tiếp tục dùng Amad Diallo và Diogo Dalot làm hai cầu thủ chạy cánh, hoặc đưa Patrick Dorgu trở lại hành lang trái.

Benjamin Sesko, người từng ghi bàn ở hai trận liên tiếp tại Premier League trước khi phải ngồi dự bị trận gặp Liverpool, có thể trở lại đội hình xuất phát thay Mason Mount. Trên hàng công, anh có thể được hỗ trợ bởi Matheus Cunha và Bryan Mbeumo – người chỉ có thành tích ghi bàn và kiến tạo tại Premier League tốt hơn khi đối đầu Southampton (8 lần) so với Brighton (6 lần – 3 bàn, 3 kiến tạo).

Về phía Brighton, Solly March, Adam Webster (đều chấn thương đầu gối) và Jack Hinshelwood (mắt cá chân) tiếp tục vắng mặt. Trong khi đó, Kaoru Mitoma (mắt cá), Joel Veltman (bắp chân), Diego Gomez (hông) và Brajan Gruda (đầu gối) sẽ được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn.

Maxim De Cuyper có thể cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Ferdi Kadioglu, nhưng nếu Mitoma và Gomez không đủ thể lực để ra sân, thì De Cuyper nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá tiền vệ cánh trái như ở trận thắng Newcastle.

Carlos Baleba – cầu thủ đang được đồn đoán chuyển đến Man United – có thể đá chính ở tuyến giữa. Trong khi đó, Welbeck – người đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất tại Premier League – có thể tiếp tục đá chính cùng Georginio Rutter và Yankuba Minteh trên hàng công.

Đội hình dự kiến MU vs Brighton mới nhất

Manchester United:

Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

Nhận định bóng đá MU vs Brighton mới nhất

Manchester United đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong mùa giải này, nhưng hiện tại họ đang có tinh thần hứng khởi sau khi giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League – lần đầu tiên làm được điều này dưới thời HLV Ruben Amorim, gần một năm kể từ khi ông được bổ nhiệm. Trước đó, chuỗi thắng gần nhất là hai trận cuối mùa 2023-24 và trận mở màn mùa 2024-25.

Sau chiến thắng 2-0 xứng đáng trên sân nhà trước Sunderland, Quỷ đỏ tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Liverpool đang sa sút với tỷ số 2-1 ngay tại Anfield cuối tuần trước, nhờ các pha lập công của Bryan Mbeumo và Harry Maguire – đây là lần đầu họ thắng tại sân này kể từ thời Louis van Gaal năm 2016.

Chiến thắng trước nhà đương kim vô địch là bước ngoặt lớn với HLV Amorim, người đã được cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe trao cơ hội ba năm để khẳng định bản thân tại Old Trafford. Với kết quả này, Man United đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém đội nhì bảng Man City 3 điểm.

Man United sẽ trở lại sân nhà Old Trafford – nơi họ đã thắng ba trận Premier League gần nhất trước Sunderland, Chelsea và Burnley. Con số này ngang bằng với tổng số chiến thắng trong 13 trận sân nhà trước đó (hòa 2, thua 8). Lần gần nhất họ có chuỗi thắng sân nhà dài hơn là từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023 (8 trận), chuỗi đó bị chấm dứt bởi thất bại 1-3 trước Brighton.

Thực tế, Man United đã gặp rất nhiều khó khăn trước Brighton trong những năm gần đây, khi để thua 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất tại Premier League (thắng 1) – gấp đôi số trận thua họ phải nhận ở 17 lần gặp đầu tiên (thắng 12, hòa 2, thua 3).

Kể từ sau thất bại 1-2 trước Bournemouth giữa tháng 9, Brighton đã luân phiên giữa thắng và hòa trong 4 trận Premier League gần nhất, trong đó có các chiến thắng 3-1 trước Chelsea và 2-1 trước Newcastle.

Cựu cầu thủ Man United – Danny Welbeck – đã trở thành tâm điểm trong chiến thắng trước Newcastle với cú đúp, trong đó có bàn ấn định tỷ số ở phút 84, giúp Brighton giành trọn 3 điểm. “Chim mòng biển” hiện đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Man United đúng 1 điểm.

Mặc dù đã thắng 3 trong 8 trận đầu mùa, và từng dẫn trước trong 2/3 trận hòa (thua 2), đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler lại dành phần lớn thời gian thi đấu trong thế bị dẫn (38,1%) hoặc hòa (37,8%), trong khi chỉ có 24,1% thời lượng là họ dẫn trước.

Phòng ngự tiếp tục là điểm yếu của Brighton, đội bóng chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 20 trận gần nhất tại Premier League – trận thắng 2-0 trên sân Wolves hồi tháng 5. Dù vậy, họ chỉ thua 2 trong 13 trận gần nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh (thắng 7, hòa 4).

Brighton có lý do để tự tin trước chuyến làm khách tại Old Trafford, khi họ đã toàn thắng 3 lần gần nhất làm khách trước Man United ở Premier League. Lần gần nhất có đội làm được điều này nhiều hơn là Man City với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại đây từ năm 1968 đến 1972.

Dự đoán tỉ số MU vs Brighton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu MU vs Brighton như sau:

Sportsmole: MU 1-0 Brighton

WhoScore: MU 2-1 Brighton

MU 2-1 Brighton Chúng tôi dự đoán: MU 3-2 Brighton

Xem trực tiếp MU vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận MU vs Brighton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.