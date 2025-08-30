Quốc tế Nhận định, dự đoán MU vs Burnley: Xé nát tham vọng Quỷ đỏ Trận đấu giữa MU vs Burnley giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng MU vs Burnley mới nhất

Lisandro Martinez của Man United vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối dài hạn, trong khi Noussair Mazraoui đang dần hồi phục chấn thương đùi nhưng chưa sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần.

Sau khi thay đổi tới 8 vị trí ở trận giữa tuần, Amorim sẽ xoay tua một lần nữa. Thủ môn Andre Onana – mắc sai lầm trước Grimsby – nhiều khả năng nhường chỗ cho Altay Bayindir, người cũng khởi đầu mùa giải khá chệch choạc.

Matthijs de Ligt, Leny Yoro và Luke Shaw đều có thể trở lại hàng thủ, trong khi đội trưởng Bruno Fernandes sẽ đá cặp cùng Casemiro hoặc Manuel Ugarte ở tuyến giữa. Fernandes đã tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng trong 8 trận gần nhất tại Premier League gặp các đội mới thăng hạng (4 bàn, 6 kiến tạo).

Tân binh Benjamin Sesko, sau hai lần vào sân thay người tại Premier League, đã được đá chính lần đầu giữa tuần và nhiều khả năng tiếp tục lĩnh xướng hàng công, với sự hỗ trợ từ Mbeumo và Matheus Cunha.

Ở phía Burnley, Zeki Amdouni (đứt dây chằng chéo), Manuel Benson (gân Achilles) và Jordan Beyer (đầu gối) đều chấn thương, còn Connor Roberts (va chạm nhẹ) đang tiến gần trở lại nhưng khó kịp góp mặt.

Ba tân binh Armando Broja, Axel Tuanzebe và Bashir Humphreys đều đã ra sân lần đầu trong tuần và có thể tiếp tục được điền tên vào danh sách thi đấu.

Parker nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát giống trận thắng Sunderland, với sự góp mặt của cặp đôi cũ của Man United là Martin Dubravka và Hannibal Mejbri, cựu hậu vệ Man City Kyle Walker, cùng hai cầu thủ ghi bàn cuối tuần trước là Josh Cullen và Jaidon Anthony.

Đội hình dự kiến MU vs Burnley mới nhất

Manchester United:

Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Cunha

Burnley:

Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster

Nhận định bóng đá MU vs Burnley mới nhất

Manchester United được xem là “ông lớn” khi hành quân tới Blundell Park vào tối thứ Tư, nhưng gây bất ngờ cho nhiều người, chính đội bóng hạng Tư Grimsby Town mới là kẻ “câu được cá lớn”. Họ đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của bóng đá Anh khi loại Ruben Amorim và các học trò ở vòng hai Cúp Liên đoàn EFL.

Quỷ đỏ hoàn toàn chao đảo trước Grimsby khi để thủng lưới hai bàn chỉ sau 30 phút đầu. Những tân binh Bryan Mbeumo và Harry Maguire đã cứu vãn bằng cách kéo trận đấu vào loạt luân lưu, nhưng chính Mbeumo lại là người sút hỏng quả thứ 26 – cú sút cuối cùng của loạt đấu cân não, giúp đội bóng League Two giành vé đi tiếp với tỷ số 12-11 đầy kịch tính.

Man United rõ ràng đang có vấn đề khi chưa thắng trận nào trong ba trận mở màn mùa giải, sau khi thua Arsenal (0-1) và hòa Fulham (1-1) ở Premier League, đặt Amorim vào thế nguy hiểm tại Old Trafford.

Amorim – người chỉ có tỷ lệ thắng 35,5%, thấp nhất trong số các HLV chính thức của Man United kể từ thời Sir Alex Ferguson – đã rơi xuống đáy mới sau gần 10 tháng tại vị. Dù đã chi khoảng 200 triệu bảng cho hàng công mới mùa hè này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn thừa nhận rằng “cần có sự thay đổi” – và sự thay đổi đó có thể chính là ông, nhưng chưa có gì chắc chắn.

Trong bối cảnh áp lực ngày một lớn, Man United buộc phải nhanh chóng quên đi nỗi thất vọng giữa tuần và tìm niềm an ủi ở thành tích 23 trận bất bại liên tiếp tại Premier League trước các đội mới lên hạng (20 thắng, 3 hòa) kể từ thất bại 1-4 trước Watford vào tháng 11/2021 – cũng là trận cuối cùng của Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt Quỷ đỏ.

Trong lịch sử Premier League, Man United chỉ ba lần không thắng ở cả ba trận mở màn (1992-93, 2007-08 và 2014-15). Do đó, chiến thắng trước Burnley cuối tuần này hoàn toàn không phải là điều chắc chắn, nhất là khi họ đã thua 8/13 trận sân nhà gần nhất (chỉ thắng 3, hòa 2), thủng lưới tới 21 bàn.

Sau thất bại 0-3 trước Tottenham Hotspur trong ngày ra quân, Burnley đã mang lại niềm vui cho khán giả Turf Moor bằng hai chiến thắng liên tiếp trên sân nhà chỉ trong bốn ngày.

The Clarets giành 3 điểm đầu tiên ở Premier League mùa này khi thắng Sunderland 2-0, sau đó hạ Derby County 2-1 ở vòng hai Cúp Liên đoàn nhờ bàn thắng muộn của Oliver Sonne.

HLV Scott Parker hài lòng với màn trình diễn giữa tuần, đặc biệt tận dụng “cơ hội tuyệt vời” để trao thời gian thi đấu cho nhiều trụ cột mới và những cầu thủ vừa bình phục chấn thương.

Mục tiêu hàng đầu của Burnley mùa này vẫn là trụ hạng, sau khi trải qua chuỗi bốn năm liên tục “lên rồi xuống”. Họ sẽ hướng tới việc khép lại tháng 8 bằng hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League – điều chưa làm được từ tháng 4/2022.

Burnley sẽ hành quân đến Old Trafford với vị thế cửa dưới, nhưng thống kê cho thấy họ là một trong ba đội (cùng Chelsea và Man City) tránh được thất bại trong hơn nửa số lần làm khách tại đây ở Premier League (9 trận: thắng 1, hòa 4, thua 4). Vì vậy, khả năng gây bất ngờ không thể bị loại trừ.

Dự đoán tỉ số MU vs Burnley mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu MU vs Burnley như sau:

Sportsmole: MU 1-1 Burnley

WhoScore: MU 2-1 Burnley

MU 2-1 Burnley Báo chúng tôi dự đoán: MU 1-1 Burnley

Xem trực tiếp MU vs Burnley khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.