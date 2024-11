Quốc tế Nhận định, dự đoán MU vs Chelsea: Căng thẳng tới phút cuối Trận đấu giữa MU vs Chelsea giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 3/11. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng MU vs Chelsea mới nhất

Tình hình chấn thương của Manchester United vẫn không thay đổi, với Antony (cổ chân), Tyrell Malacia (gối), Harry Maguire (bắp chân), Mason Mount (chấn thương nhẹ), Luke Shaw (bắp chân), Leny Yoro (chân) và Kobbie Mainoo (đùi) đều vắng mặt cho trận đấu vào Chủ nhật.

Đặc biệt, Christian Eriksen bất ngờ rút khỏi danh sách thi đấu trước trận gặp Leicester vì lý do chưa xác định, khiến khả năng ra sân của anh trong trận tiếp Chelsea vẫn còn bỏ ngỏ. Huyền thoại tạm quyền không cần thực hiện thay đổi lớn cho đội hình, nhưng có thể sử dụng Noussair Mazraoui và Rasmus Hojlund thay cho Victor Lindelof và Joshua Zirkzee, trong khi Andre Onana sẽ thay Altay Bayindir trong khung thành.

Ngược lại, đội ngũ y tế của Chelsea chỉ chăm sóc cho một cầu thủ duy nhất, Omari Kellyman, do chấn thương gân kheo, và không có thời gian dự kiến cho sự trở lại của anh. Jadon Sancho đã bị bỏ qua trong các trận đấu gần đây, và cầu thủ mượn của Quỷ đỏ không thể ra sân vì quy định không được đối đầu với câu lạc bộ chủ quản, khiến Pedro Neto tiếp tục đảm nhận vị trí bên cánh trái.

Neto sẽ là một trong 11 sự thay đổi mà HLV Maresca thực hiện từ trận thua vừa qua, trong khi Enzo Fernandez đã bị chỉ trích và sẽ nhường chỗ cho Romeo Lavia, kết hợp cùng Moises Caicedo ở trung tâm sân Old Trafford.

Đội hình dự kiến MU vs Chelsea mới nhất

Manchester United:

Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Chelsea:

Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson

Nhận định bóng đá MU vs Chelsea mới nhất

Ban lãnh đạo Old Trafford đang hoàn tất hợp đồng với huấn luyện viên Ruben Amorim, trong khi huyền thoại Van Nistelrooy hy vọng tái lập chiến thắng ấn tượng ở Carabao Cup trước Leicester. Trong trận đấu trước đó, Manchester United đã ghi bảy bàn, với sự tỏa sáng của Casemiro, Bruno Fernandes (hai bàn) và Alejandro Garnacho, cho thấy sự khởi sắc dưới tân huấn luyện viên.

Dù vậy, Erik ten Hag, người vừa thất nghiệp sau trận thua 2-1 trước West Ham, không thể hài lòng với phong độ kém cỏi của đội, khi Man United chỉ ghi được tám bàn sau chín trận ở Premier League. Họ là một trong năm đội chưa đạt 10 bàn thắng trong mùa giải này, bên cạnh Newcastle, Crystal Palace, Southampton và Ipswich.

Chelsea, dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca, không cần chỉ dẫn để ghi bàn, với Cole Palmer nổi bật trong trận gặp Newcastle. Tuy nhiên, Maresca đã thay toàn bộ 11 cầu thủ trong trận tái đấu và đội hình dự bị không thể duy trì thành tích, để thua từ Alexander Isak và một pha phản lưới của Axel Disasi.

Mặc dù việc bị loại khỏi Carabao Cup khiến một số người hâm mộ không hài lòng, Chelsea hiện đứng thứ năm tại Premier League, chỉ kém Arsenal và Aston Villa một điểm. Đáng chú ý, Chelsea đã ghi bàn trong bảy trận sân khách liên tiếp, dù thất bại 2-1 trước Liverpool đã chấm dứt chuỗi năm trận thắng.

Cuộc đối đầu gần đây giữa Chelsea và Man United đã trở nên kịch tính hơn, với Quỷ đỏ thắng 4-1 tại Old Trafford mùa 2022-23 và Chelsea thắng 4-3 tại Stamford Bridge mùa này. Dù Chelsea thi đấu không tốt ở St James' Park, đội hình chính của Maresca hứa hẹn sẽ sắc bén hơn so với đội hình dự bị tại Old Trafford. Nếu màn trình diễn vừa qua là dấu hiệu tích cực, trận đấu vào Chủ nhật hứa hẹn sẽ hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỉ số MU vs Chelsea

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu MU vs Chelsea như sau:

Sportsmole: MU 2-2 Chelsea

WhoScore: MU 2-1 Chelsea

MU 2-1 Chelsea Báo chúng tôi dự đoán: MU 2-2 Chelsea

Xem trực tiếp MU vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận MU vs Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 3/11 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.