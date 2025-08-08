Quốc tế Nhận định, dự đoán MU vs Fiorentina: Cầm chân Quỷ đỏ Trận đấu giao hữu giữa MU vs Fiorentina diễn ra vào 18h45 ngày 9/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng MU vs Fiorentina mới nhất

Manchester United đón nhận tín hiệu tích cực khi Andre Onana, Joshua Zirkzee và Noussair Mazraoui đều đã bình phục và sẵn sàng trở lại thi đấu. Trung vệ Lisandro Martinez cũng đã tập nhẹ sau chấn thương đầu gối nhưng vẫn chưa đủ thể lực để ra sân. Trong khi đó, Fiorentina có sự phục vụ của thủ thành kỳ cựu David De Gea – người sẽ có dịp đối đầu đội bóng cũ MU – cùng các tân binh đáng chú ý như Edin Dzeko, Nicolo Fagioli và Simon Sohm, mang lại chiều sâu và kinh nghiệm cho đội bóng áo tím.

Đội hình dự kiến MU vs Fiorentina mới nhất

MU (3-4-3): Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Cunha, Fernandes

Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Cunha, Fernandes Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Ranieri, Viti, Fortini; Fagioli, Sohm, Barak; Brekalo, Dzeko, Gudmundsson

Nhận định bóng đá MU vs Fiorentina mới nhất

MU đang trải qua giai đoạn tiền mùa giải khá ổn định dưới thời HLV Ruben Amorim. Kể từ sau trận thua sốc 0-1 trước đội Các ngôi sao Đông Nam Á, Quỷ đỏ đã bất bại 5 trận liên tiếp (thắng 3, hòa 2), trong đó có chiến thắng đủ giúp họ đăng quang tại Premier League Summer Series 2025. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những đối thủ vừa qua như Bournemouth, Everton hay West Ham chưa thật sự là liều thuốc thử mạnh, và màn chạm trán Fiorentina sẽ là cơ hội để kiểm chứng chất lượng đội hình mới – đặc biệt là những tân binh như Mbeumo hay Cunha.

Ở phía bên kia, Fiorentina không hề kém cạnh về mặt phong độ. Họ đã thắng 4/6 trận gần nhất và vừa trải qua mùa giải 2024/25 đầy thành công khi kết thúc ở vị trí thứ 6 Serie A – thành tích tốt nhất của đội bóng kể từ năm 2016. Với sự bổ sung của những cựu binh như De Gea và Dzeko, Fiorentina sở hữu sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đây sẽ là điểm tựa quan trọng trong cuộc chạm trán với một MU đang trong quá trình tái thiết và chưa có sự ổn định tuyệt đối.

Xét về lối chơi, cả hai đội đều cho thấy sự thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu. Thống kê cho thấy, 3/4 trận gần nhất tại Old Trafford của MU đều không có bàn thắng trong hiệp 1, và kịch bản tương tự cũng diễn ra với Fiorentina. Bên cạnh đó, 4 trận gần nhất của cả hai đội đều chứng kiến ít nhất một bên không ghi bàn – cho thấy khả năng trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng.

Với phong độ hiện tại, MU có lợi thế sân nhà, nhưng Fiorentina lại có được sự ổn định về mặt chiến thuật cũng như tinh thần sau một mùa giải khởi sắc. Trong bối cảnh cả hai đều muốn tránh thất bại ở giai đoạn chuẩn bị, một kết quả hòa không bàn thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán tỉ số MU vs Fiorentina mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu MU vs Fiorentina như sau:

Sportsmole: MU 2-1 Fiorentina

WhoScore: MU 1-1 Fiorentina

MU 1-1 Fiorentina Báo chúng tôi dự đoán: MU 1-1 Fiorentina

Xem trực tiếp MU vs Fiorentina khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận MU vs Fiorentina trong khuôn khổ giao hữu diễn ra vào lúc 18h45 ngày 9/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.