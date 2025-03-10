Quốc tế Nhận định, dự đoán MU vs Sunderland: Quỷ đỏ bất lực trước tân binh Trận đấu giữa MU vs Sunderland giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng MU vs Sunderland mới nhất

Bên phía Man United, Lisandro Martinez (đầu gối) và Noussair Mazraoui (đùi) vẫn phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, Casemiro trở lại sau án treo giò 1 trận, còn Amad Diallo – vắng mặt ở trận thua Brentford vì tang gia – cũng đã trở lại tập luyện và có thể góp mặt.

Amorim không hài lòng với hàng thủ ở trận gặp Brentford và đã thay 2/3 trung vệ trong hiệp hai. Do đó, Leny Yoro nhiều khả năng sẽ đá chính thay Harry Maguire. Thủ môn trẻ Senne Lammens vẫn đang chờ trận ra mắt Premier League nhưng tiếp tục cạnh tranh suất bắt chính với Altay Bayindir.

Đội trưởng Bruno Fernandes đã ghi 5 bàn và kiến tạo 6 lần trong 9 trận gần nhất gặp các tân binh. Anh sẽ đá cặp cùng Casemiro hoặc Manuel Ugarte ở trung tuyến, trong khi các tân binh mùa hè Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Sunderland mất khá nhiều trụ cột vì chấn thương: Habib Diarra (háng), Romaine Mundle (gân kheo), Dennis Cirkin (cổ tay), Aji Alese (vai) và Leo Hjelde (gót Achilles). Ngoài ra, Reinildo Mandava đang thụ án treo giò 3 trận và đây là trận thứ hai.

HLV Le Bris xác nhận Nordi Mukiele đủ thể lực, bất chấp tin đồn trên mạng xã hội. Anh có thể tiếp tục đá cặp trung vệ cùng Omar Alderete, trong khi Daniel Ballard cũng sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Granit Xhaka gần như chắc chắn ra sân ở hàng tiền vệ cùng Noah Sadiki và Chris Rigg. Tiền vệ Thụy Sĩ đã kiến tạo cả 3 bàn gần nhất của Sunderland tại Premier League. Nếu tiếp tục kiến tạo ở trận tới, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử CLB sau Chris Waddle (tháng 3-4/1997) kiến tạo trong 4 trận liên tiếp.

Đội hình dự kiến MU vs Sunderland mới nhất

Manchester United:

Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Sunderland:

Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

Nhận định bóng đá MU vs Sunderland mới nhất

Dù chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy ban lãnh đạo Man United sắp chia tay Ruben Amorim, nhiều ý kiến cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang “giữ ghế” bằng sợi chỉ mỏng manh, sau khởi đầu đầy thất vọng ở mùa giải 2025-26.

“Quỷ đỏ” đã để thua 3/6 trận mở màn Premier League (thắng 2, hòa 1), nhận 11 bàn thua. Chỉ chưa đầy một tuần sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea trên sân nhà, họ lập tức bị dội gáo nước lạnh khi thua 1-3 trước Brentford cuối tuần trước, rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH, kém xa kỳ vọng của một đội từng 20 lần vô địch Anh.

Amorim chuẩn bị bước vào trận đấu thứ 50 dẫn dắt Man United. Tuy nhiên, lịch sử không ủng hộ ông: 5 HLV chính thức gần nhất của CLB đều không thắng ở trận đấu thứ 50 của mình. Người cuối cùng làm được điều đó là Sir Alex Ferguson, với chiến thắng trước Bury vào tháng 11/1987.

Dù vậy, Man United có thể tự tin nhờ thành tích bất bại 24 trận gần nhất tại Premier League trước các tân binh (thắng 21, hòa 3) kể từ trận thua 1-4 trước Watford tháng 11/2021 – cũng là trận cuối cùng của Ole Gunnar Solskjaer trên cương vị HLV trưởng.

Ngoài ra, MU cũng chỉ thua 2/30 lần đối đầu gần nhất với Sunderland tại giải quốc nội (thắng 22, hòa 6). Họ đã thắng 2 trận sân nhà liên tiếp và đang hướng tới trận thắng thứ 3 liên tiếp tại Old Trafford – điều chưa từng xảy ra kể từ chuỗi 8 chiến thắng liên tục giai đoạn tháng 4 đến tháng 8/2023.

Trái ngược với sự sa sút thường thấy ở các tân binh, Sunderland đã cho thấy họ đủ sức cạnh tranh sau 8 năm vắng bóng Premier League. “Mèo đen” giành được 11 điểm sau 6 vòng – thành tích tốt nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 1967-68.

Sunderland chỉ cần thêm 1 điểm để cân bằng thành tích cả mùa trước của Southampton (12 điểm sau 38 trận). Hiện tại, họ đang có chuỗi 4 trận bất bại (thắng 2, hòa 2), trong đó nổi bật là chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest cuối tuần qua, sau khi đã lần lượt có điểm trước Brentford (2-1), Crystal Palace (0-0) và Aston Villa (1-1).

HLV Regis Le Bris được ghi nhận công lao với đề cử “HLV Premier League xuất sắc nhất tháng 9”. Nhà cầm quân người Pháp hy vọng đội hình trẻ trung của mình sẽ tiếp tục duy trì phong độ và thể hiện “cá tính, bản lĩnh” khi đến làm khách tại Old Trafford.

Dù tinh thần đang lên cao, Sunderland vẫn hiểu rằng thành tích đối đầu trên sân Old Trafford rất khiêm tốn: chỉ thắng 1/31 chuyến làm khách trước Man United trên mọi đấu trường (hòa 9, thua 21). Chiến thắng duy nhất đó đến vào tháng 5/2014 nhờ bàn thắng của Sebastian Larsson.

Ngoài ra, Sunderland cũng mới thắng 1/29 trận sân khách tại Premier League khi đối đầu hai đội bóng thành Manchester (hòa 4, thua 24). Trung bình, họ chỉ giành 0,24 điểm/trận – thấp nhất trong số những CLB từng chơi từ 15 trận sân khách trở lên trước MU và Man City.

Dự đoán tỉ số MU vs Sunderland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu MU vs Sunderland như sau:

Sportsmole: MU 2-1 Sunderland

WhoScore: MU 1-1 Sunderland

MU 1-1 Sunderland Chúng tôi dự đoán: MU 1-1 Sunderland

Xem trực tiếp MU vs Sunderland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận MU vs Sunderland trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.