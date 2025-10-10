Quốc tế Nhận định, dự đoán Na Uy vs Israel: Bữa tiệc của Haaland Trận đấu giữa Na Uy vs Israel vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Israel mới nhất

Đội trưởng Martin Odegaard (Arsenal) tiếp tục gặp vận đen khi dính chấn thương đầu gối, buộc anh phải ngồi ngoài trong cả hai trận đấu quốc tế tháng này của Na Uy.

HLV Solbakken cũng không có sự phục vụ của trung vệ Leo Ostigard (Genoa) do gãy xương sườn, nhưng Jorgen Strand Larsen đã bình phục và có thể trở lại để tăng cường cho hàng công đang chơi thăng hoa.

Tiền đạo này nhiều khả năng sẽ xuất phát từ ghế dự bị, bởi hai vị trí đá chính trên hàng công vẫn thuộc về Erling Haaland và Alexander Sorloth. Họ có thể nhận được sự hỗ trợ từ Antonio Nusa, Oscar Bobb hoặc Andreas Schjelderup nếu Solbakken tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3.

Phía Israel, Tai Baribo hoặc Dor Turgeman sẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong — trong đó Turgeman chính là người ghi bàn danh dự ở trận lượt đi.

Hai ngôi sao tấn công khác là Manor Solomon (Tottenham, hiện được cho mượn tại Villarreal) và Oscar Gloukh (Ajax) cũng có thể góp mặt ở tuyến đầu, giúp Israel hy vọng gây bất ngờ trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Israel mới nhất

Na Uy:

Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Bjorkan; Berg, Berge, Aasgard; Sorloth, Haaland, Schjelderup

Israel:

Da. Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Do. Peretz, E. Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Baribo

Nhận định bóng đá Na Uy vs Israel mới nhất

Na Uy chưa từng góp mặt ở một kỳ World Cup nào kể từ năm 1998, và lần gần nhất họ dự VCK Euro cũng đã cách đây hơn hai thập kỷ — vào năm 2000. Tuy nhiên, chuỗi khô hạn kéo dài này có thể sớm chấm dứt.

Một thế hệ cầu thủ tài năng mới đã giúp Na Uy trở lại mạnh mẽ, dẫn đầu là Erling Haaland — người vừa nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển lên con số đáng kinh ngạc: 48 bàn sau 45 trận. Đội quân của HLV Stale Solbakken đang trên đường giành vé dự vòng chung kết World Cup năm sau.

Sau khi ghi tới 9 bàn trong hai chiến thắng mở màn bảng I, Na Uy tiếp tục gây ấn tượng mạnh với thắng lợi 3-0 trước hạt giống số một Italy, qua đó vươn lên vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng.

Tiếp đó, họ thắng Estonia với cách biệt tối thiểu trước khi “hủy diệt” Moldova 11-0 ở lượt trận gần nhất — trận đấu mà Haaland lập cú “penta” (5 bàn), còn cầu thủ vào sân thay người Thelo Aasgaard hoàn tất cú hat-trick.

Nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội, Na Uy đang hơn cả Italy và Israel sáu điểm (dù đội tuyển Ý vẫn còn một trận chưa đấu), và suất vào thẳng World Cup gần như nằm trong tầm tay.

Sau trận vòng loại này, Na Uy sẽ có trận giao hữu trên sân nhà gặp New Zealand, rồi khép lại chiến dịch bằng hai trận gặp Estonia và Italy vào tháng tới — trong đó trận gặp Italy có thể là màn “sinh tử” quyết định ngôi đầu bảng.

Về phía Israel, đội bóng của HLV Ran Ben Shimon hiện đứng thứ ba và vẫn còn cơ hội cạnh tranh ít nhất một suất đá play-off, dù đã trải qua cú sụp đổ khó tin hồi tháng 9.

Trong trận đấu hỗn loạn với Italy, họ hai lần vượt lên dẫn trước và tưởng như sẽ giành kết quả hòa 4-4 sau khi ghi hai bàn ở những phút cuối. Tuy nhiên, Sandro Tonali đã ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, khiến Israel trắng tay và bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng.

Giờ đây, họ bằng điểm với đội nhì bảng nhưng thua hiệu số và lại thi đấu nhiều hơn một trận, nên chỉ cần sảy chân trong tháng này, cơ hội dự World Cup có thể tan biến.

Israel đang muốn kết thúc cơn khát World Cup còn dài hơn cả Na Uy — lần cuối họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là năm 1970. Sau thất bại 2-4 ở lượt đi (với Haaland góp công ghi bàn thứ tư cho Na Uy), họ sẽ phải chơi một trận hoàn hảo nếu muốn tạo nên cú sốc tại Ullevaal.

Dự đoán tỉ số Na Uy vs Israel mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Na Uy vs Israel như sau:

Sportsmole: Na Uy 3-1 Israel

WhoScore: Na Uy 2-0 Israel

Na Uy 2-0 Israel Chúng tôi dự đoán: Na Uy 3-1 Israel

Xem trực tiếp Na Uy vs Israel khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Na Uy vs Israel trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.