Quốc tế Nhận định, dự đoán Napoli vs Genoa: Nhát dao từ Hojlund Trận đấu giữa Napoli vs Genoa giải Serie A diễn ra vào 23h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Napoli vs Genoa mới nhất

Trước Sporting, Napoli gặp khủng hoảng hàng thủ khi Giovanni Di Lorenzo bị treo giò, còn Amir Rrahmani và Alessandro Buongiorno dính chấn thương. Hai hậu vệ cánh Mathias Olivera và Leonardo Spinazzola cũng phải trở lại sớm hơn dự kiến. Cuối tuần này, sự trở lại của Di Lorenzo và Luca Marianucci (không có trong danh sách UEFA) sẽ giúp Conte bớt lo lắng.

Trên hàng công, Romelu Lukaku vẫn chấn thương dài hạn, nhưng Rasmus Hojlund đã chứng minh giá trị với phong độ cao và nhiều khả năng tiếp tục đá chính thay vì Lorenzo Lucca. Ở tuyến giữa, Kevin De Bruyne đã gạt bỏ tin đồn mâu thuẫn với Conte sau phản ứng khi bị thay ra. Ngôi sao người Bỉ hiện có ba bàn tại Serie A và tiếp tục là niềm hy vọng lớn của đội bóng.

Bên phía Genoa, tiền đạo Lorenzo Colombo vẫn chưa ghi bàn mùa này nhưng sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Hàng thủ bốn người sẽ do Johan Vasquez (đội trưởng) và cựu cầu thủ Napoli Leo Ostigard chỉ huy.

Genoa thiếu vắng Nicolae Stanciu và Jean Onana vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Junior Messias (cơ khép) vẫn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Napoli vs Genoa mới nhất

Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Genoa:

Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo

Nhận định bóng đá Napoli vs Genoa mới nhất

Napoli vừa có chiến thắng đầu tiên tại Champions League kể từ năm 2023 khi đánh bại Sporting Lisbon 2-1 vào đêm thứ Tư. Cú đúp của Rasmus Hojlund – đều được kiến tạo bởi Kevin De Bruyne – đã giúp đội bóng Ý giành trọn ba điểm sau thất bại trước Manchester City ở lượt trận mở màn.

Dù khởi đầu mùa 2025-26 hoàn hảo, Napoli sau đó thua hai trong ba trận gần nhất, trong đó có thất bại 1-2 trước AC Milan cuối tuần trước, chấm dứt chuỗi 16 trận bất bại ở Serie A. Vì thế, HLV Antonio Conte có lý do để thở phào khi đội nhà tìm lại cảm giác chiến thắng sau những cú sảy chân tại Manchester và San Siro.

Napoli hiện vẫn bất bại trên sân nhà trong năm 2025, với chín chiến thắng và ba trận hòa ở Serie A. Thống kê đối đầu cũng ủng hộ họ: Napoli không thua Genoa trong 15 lần gặp nhau gần nhất tại Naples (9 thắng, 6 hòa).

Dù ba trong bốn cuộc chạm trán gần đây kết thúc với tỷ số hòa – bao gồm trận hòa 2-2 mùa trước – nhưng Genoa đã không thể đánh bại Napoli trong gần năm năm.

Đoàn quân của Patrick Vieira đang sa sút nghiêm trọng khi đứng áp chót BXH với chỉ hai điểm sau năm vòng. Trận thua 0-3 trước Lazio mới đây dù có phần nặng nề, nhưng đã cho thấy sự yếu kém trong khâu phòng ngự. Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của Genoa ở Serie A trong thế kỷ 21, ngang bằng với mùa 2017-18. Thành tích của Vieira thậm chí còn kém hơn người tiền nhiệm Alberto Gilardino – người đã bị sa thải vào giai đoạn này năm ngoái.

Cho đến nay, những chiến thắng duy nhất của Genoa đến từ Cúp Quốc gia, nơi họ lần lượt vượt qua Vicenza và Empoli để giành vé vào vòng 16 đội gặp Atalanta vào tháng 12. Tuy nhiên, nếu không cải thiện phong độ ở Serie A, thầy trò Vieira có nguy cơ phải vật lộn cho cuộc chiến trụ hạng suốt mùa giải.

Dự đoán tỉ số Napoli vs Genoa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Napoli vs Genoa như sau:

Sportsmole: Napoli 2-0 Genoa

WhoScore: Napoli 2-1 Genoa

Napoli 2-1 Genoa Chúng tôi dự đoán: Napoli 2-0 Genoa

Xem trực tiếp Napoli vs Genoa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Napoli vs Genoa trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.