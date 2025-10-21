Quốc tế Nhận định, dự đoán Newcastle vs Benfica: St. James’ Park nổ tung Trận đấu giữa Newcastle vs Benfica giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Benfica mới nhất

Newcastle tiếp tục khủng hoảng ở hai cánh phòng ngự khi Tino Livramento dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ ít nhất tám tuần, còn Lewis Hall vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo.

Vì vậy, Dan Burn sẽ tiếp tục đá hậu vệ trái, trong khi Kieran Trippier đảm nhận cánh phải. Trung vệ Fabian Schar – người đá chính ở trận gặp Barcelona – có thể được HLV Eddie Howe cho trở lại đội hình xuất phát, thay thế một trong hai cái tên Sven Botman hoặc Malick Thiaw.

Tân binh Yoane Wissa vẫn chưa ra sân lần nào kể từ khi gia nhập từ Brentford do chấn thương đầu gối, nhưng Nick Woltemade đang thi đấu ấn tượng với 5 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có siêu phẩm vào lưới Brighton.

Anthony Gordon đang là chân sút số một của Newcastle tại Champions League mùa này với 3 bàn thắng, gồm cú đúp trước Union và bàn mở tỷ số của Woltemade. Anh được kỳ vọng tiếp tục phong độ cao trước Benfica.

Tiền vệ Joelinton gặp vấn đề thể lực và chỉ thi đấu 45 phút trước Brighton. Cầu thủ trẻ Lewis Miley – người chơi rất nổi bật sau khi vào thay – có thể được trao cơ hội đá chính ở trận đấu tới.

Bên phía Benfica, HLV Mourinho đã xoay tua đội hình trong trận gặp Chaves, nhưng nhiều trụ cột sẽ trở lại ở chuyến làm khách này.

Thủ môn Anatoliy Trubin dự kiến bắt chính, trong khi bộ đôi trung vệ Nicolas Otamendi và Antonio Silva tái hợp ở trung tâm hàng thủ. Tiền vệ Richard Rios cũng sẽ trở lại sau khi nghỉ thi đấu vì lịch trình quốc tế.

Vangelis Pavlidis đang có phong độ cao với 4 bàn trong 4 trận gần nhất, và chân sút người Hy Lạp sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Benfica trên hàng công.

Tuy nhiên, đội bóng Bồ Đào Nha vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng chấn thương: hậu vệ phải Alexander Bah và tiền vệ trụ Manu Silva đều nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng chéo, trong khi tiền vệ cánh Bruma vẫn vắng mặt do chấn thương gân Achilles.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Benfica mới nhất

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Miley, Tonali, Guimaraes; Gordon, Woltemade, Murphy

Benfica:

Trubin; Dedic, A Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Ausnes, Sudakov, Lukebakio; Pavlidis

Nhận định bóng đá Newcastle vs Benfica mới nhất

Newcastle khép lại mùa giải trước ở vị trí thứ 5 tại Premier League để giành suất dự Champions League lần thứ hai trong ba năm, nhưng lá thăm đã mang đến cho họ một khởi đầu không hề dễ dàng.

Gặp Barcelona – đội vào tới bán kết mùa trước – ngay trận mở màn là thử thách quá lớn, và đại diện Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 2-1 tại St. James’ Park. Cú đúp của Marcus Rashford (đang được cho mượn từ Manchester United) khiến bàn gỡ của Anthony Gordon chỉ mang tính danh dự.

Tuy nhiên, “Chích chòe” đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng vang dội tại Brussels ở lượt trận thứ hai. Dù chưa từng vượt qua vòng bảng Champions League trong lịch sử, họ đã gia tăng đáng kể cơ hội làm được điều đó mùa này.

Với những đối thủ khó nhằn như Athletic Club, Marseille, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven và Paris Saint-Germain vẫn còn ở phía trước, Newcastle hướng đến mục tiêu giành thêm ba điểm vào rạng sáng thứ Tư – điều sẽ giúp họ có hai chiến thắng liên tiếp tại Champions League lần đầu tiên kể từ tháng 2/2003.

Để đạt được mục tiêu này, thầy trò HLV Eddie Howe cần nhanh chóng quên đi thất bại 1-2 trước Brighton cuối tuần qua – trận thua đã chấm dứt chuỗi hai chiến thắng liên tiếp và khiến Newcastle rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.

Trong khi đó, Benfica vừa dễ dàng vượt qua Chaves với tỷ số 2-0 để giành vé vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha (Taca de Portugal). Cú đúp của Vangelis Pavlidis ở mỗi hiệp đã giúp đội bóng của Jose Mourinho kết thúc chuỗi hai trận không thắng.

Đó cũng là chiến thắng thứ ba của Mourinho trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 1) kể từ khi ông được bổ nhiệm vào ngày 19/9. Hai tháng qua thực sự đầy biến động với chiến lược gia 62 tuổi, người được Benfica – chính đội từng gián tiếp khiến ông mất việc ở Fenerbahce – mời trở lại ghế nóng và đã sớm đối đầu hai CLB cũ chỉ trong thời gian ngắn.

Một bàn phản lưới nhà của Richard Rios đã khiến Mourinho chịu thất bại 0-1 trong lần trở lại Stamford Bridge, đánh dấu chuỗi bốn trận thua liên tiếp của Benfica tại Champions League. Trước đó, họ cũng thất thủ 2-3 trước Qarabag ngay trên sân nhà ở lượt mở màn – kết quả khiến HLV Bruno Lage bị sa thải.

Dù vậy, trận hòa không bàn thắng trước Porto tại Estadio do Dragao mới đây phần nào giúp Benfica lấy lại tinh thần. Đội bóng thủ đô hiện xếp thứ ba tại Primeira Liga với 18 điểm sau 8 vòng (thắng 5, hòa 3, thua 0), kém đội đầu bảng Porto 5 điểm.

Tuy nhiên, chuyến làm khách tới Tyneside sắp tới hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Lịch sử cho thấy Benfica chỉ thắng đúng 1 trong 9 trận sân khách gần nhất trước các đội bóng Anh ở đấu trường châu Âu (hòa 3, thua 5).

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Benfica mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Benfica như sau:

Sportsmole: Newcastle 2-0 Benfica

WhoScore: Newcastle 2-1 Benfica

Newcastle 2-1 Benfica Chúng tôi dự đoán: Newcastle 2-1 Benfica

Xem trực tiếp Newcastle vs Benfica khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Benfica trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.