Quốc tế Nhận định, dự đoán Newcastle vs Fulham: Nổ tung pháo đài St James’ Park Trận đấu giữa Newcastle vs Fulham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Fulham mới nhất

Newcastle tiếp tục không có sự phục vụ của Tino Livramento và Yoane Wissa do chấn thương đầu gối, trong khi Lewis Hall gặp vấn đề về gân kheo.

Joelinton đã bình phục sau chấn thương nhẹ để vào sân thay người trong trận gặp Benfica, và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát cuối tuần này, đá cặp cùng Bruno Guimaraes và Sandro Tonali ở trung tuyến.

Fabian Schar có thể thay thế một trong hai trung vệ Malick Thiaw hoặc Sven Botman, trong khi Harvey Barnes – người lập cú đúp giữa tuần – hy vọng được đá chính, nhưng sẽ phải cạnh tranh với Anthony Elanga và Jacob Murphy cho vị trí chạy cánh phải.

Nick Woltemade gần như chắc chắn sẽ đá chính trên hàng công. Anh đã ghi 4 bàn trong 5 trận Premier League cho Newcastle – chỉ có ba cầu thủ từng ghi 5 bàn trong 6 trận hoặc ít hơn cho CLB là Loic Remy (5 bàn), Les Ferdinand và Papiss Cisse (đều 6 bàn).

Về phía Fulham, Joachim Andersen vắng mặt do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thua Arsenal. Anh gia nhập danh sách chấn thương cùng Antonee Robinson (đầu gối), Rodrigo Muniz (cơ) và Samuel Chukwueze (bắp chân).

Harry Wilson (chấn thương nhẹ) vắng mặt trong các buổi tập tuần này và còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Sasa Lukic đã “sẵn sàng trở lại” sau khi vắng mặt cuối tuần trước do đau háng. Tiền vệ Tom Cairney cũng đã hồi phục sau chấn thương lưng gặp phải khi đối đầu Arsenal.

Trong trường hợp Andersen không thể thi đấu, Calvin Bassey nhiều khả năng sẽ đá cặp trung vệ cùng Jorge Cuenca. Lukic có thể tái lập cặp đôi tiền vệ trung tâm với Sander Berge, còn Alex Iwobi – chỉ còn một trận nữa sẽ đạt cột mốc 300 trận tại Premier League – cùng một trong hai cái tên Kevin hoặc Adama Traore sẽ chơi ở hai cánh, hỗ trợ tiền đạo cắm Raul Jimenez.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Fulham mới nhất

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

Fulham:

Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Traore, King, Iwobi; Jimenez

Nhận định bóng đá Newcastle vs Fulham mới nhất

Sau tám vòng đấu tại Premier League, không đội nào giữ sạch lưới nhiều hơn Newcastle mùa này (năm trận, ngang bằng với đội đầu bảng Arsenal), trong khi các trận có sự góp mặt của "Chích chòe" chứng kiến tổng số bàn thắng ít nhất giải (14 bàn – ghi 7, thủng 7).

HLV Eddie Howe có lý do để hài lòng với sự ổn định nơi hàng phòng ngự, tuy nhiên kết quả mới là thước đo thực sự cho sự tiến bộ, và Newcastle vẫn đang thiếu sự ổn định, với thành tích hai thắng, ba hòa và ba thua sau tám trận đầu mùa.

Cả hai chiến thắng tại Premier League của Newcastle đều diễn ra trên sân nhà trước các đội hiện đang nằm trong nhóm xuống hạng – thắng Wolves 1-0 và Nottingham Forest 2-0. Tuy nhiên, ngay sau trận thắng Forest, họ đã để thua Brighton 1-2 cuối tuần trước.

Tuy vậy, đoàn quân của Howe đã tìm lại niềm vui chiến thắng vào đêm thứ Tư khi đánh bại Benfica của Jose Mourinho với tỷ số 3-0 trên sân St James’ Park tại Champions League, nhờ bàn mở tỷ số của Anthony Gordon trong hiệp một và cú đúp của Harvey Barnes trong hiệp hai.

Newcastle giờ sẽ trở lại tập trung cho đấu trường quốc nội và bước vào trận đấu thứ Bảy với ký ức không mấy tốt đẹp: họ từng thua Fulham 1-2 ở chính cặp đấu này hồi tháng 2 mùa trước. Trong lịch sử, Newcastle chỉ thua hai trận sân nhà liên tiếp trước Fulham một lần duy nhất – vào mùa 1950-51.

Fulham từng có phong độ cao vào giữa tháng 9 với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng sau đó lại để thua ba trận liên tiếp tại Premier League trước Aston Villa, Bournemouth và Arsenal.

Trận thua 0-1 trước Arsenal cuối tuần qua đánh dấu thất bại thứ ba liên tiếp ở giải quốc nội – lần gần nhất Fulham có chuỗi thua dài hơn là vào tháng 3–4 năm 2023 (4 trận). Trận gặp Arsenal, họ chỉ có đúng một cú sút trúng đích, và HLV Marco Silva đã kêu gọi các học trò thi đấu “dứt khoát hơn, quyết liệt hơn và đưa ra các quyết định đúng đắn” nếu muốn xoay chuyển tình hình.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai đội tân binh là Burnley và Sunderland (21 lần) có số cú sút trúng đích ít hơn Fulham (23 lần) tại Premier League. Trung bình, Fulham chỉ có 2,9 cú sút trúng khung thành mỗi trận – mức thấp nhất của họ từ trước đến nay ở hạng đấu cao nhất.

Hàng thủ cũng là vấn đề với Fulham, khi họ chỉ giữ sạch lưới đúng một lần trong 17 trận Premier League gần nhất (thắng Leeds 1-0 trên sân nhà vào tháng trước). Họ cũng đã để thủng lưới ít nhất một bàn trong cả 10 lần đối đầu gần nhất với Newcastle.

Tuy nhiên, sau chuỗi tám trận không thắng trước Newcastle từ 2018 đến 2024 (hòa 2, thua 6), Fulham đã thắng cả hai lượt trận ở mùa trước và đang hướng tới lần đầu thắng ba trận liên tiếp trước “Chích chòe” kể từ tháng 3 năm 2017.

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Fulham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Fulham như sau:

Sportsmole: Newcastle 3-1 Fulham

WhoScore: Newcastle 2-1 Fulham

Newcastle 2-1 Fulham Chúng tôi dự đoán: Newcastle 2-0 Fulham

Xem trực tiếp Newcastle vs Fulham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Fulham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.