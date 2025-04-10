Quốc tế Nhận định, dự đoán Newcastle vs Nottingham: Cú đúp đầu hiệp hai Trận đấu giữa Newcastle vs Nottingham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Nottingham mới nhất

Thất bại trước Midtjylland còn để lại tổn thất lớn cho Forest khi trung vệ Murillo phải rời sân ngay hiệp một vì chấn thương đùi và chắc chắn vắng mặt cuối tuần này.

Postecoglou có thể chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ để bù đắp sự thiếu vắng Murillo, đồng thời trao cơ hội cho Nicolo Savona ở vị trí hậu vệ cánh. Tuy nhiên, Ola Aina (đùi), Oleksandr Zinchenko (háng) và Douglas Luiz (gân kheo) vẫn chưa thể trở lại.

Chris Wood – người vừa ghi bàn trên chấm phạt đền hôm thứ Năm – nhiều khả năng sẽ thay Igor Jesus đá cao nhất trên hàng công khi gặp lại đội bóng cũ. Trong khi đó, tiền đạo tân binh Woltemade đã ghi bàn trong cả hai trận sân nhà đầu tiên ở Premier League; và nếu tiếp tục nổ súng, anh sẽ gia nhập nhóm huyền thoại Les Ferdinand và Alan Shearer – những người từng ghi bàn trong ba trận sân nhà đầu tiên cho Newcastle.

Newcastle cũng không khá hơn là bao ở hàng thủ khi Tino Livramento dính chấn thương đầu gối trong trận thua Arsenal và sẽ phải nghỉ khoảng tám tuần. Anh sẽ cùng Yoane Wissa (đầu gối) “án ngữ” phòng y tế, nhưng Jacob Ramsey đã hồi phục nhanh hơn dự kiến sau chấn thương mắt cá và có thể ra sân cuối tuần này.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Nottingham mới nhất

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Nottingham Forest:

Sels; Savona, Morato, Milenkovic, Williams; Dominguez, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Nhận định bóng đá Newcastle vs Nottingham mới nhất

Kể từ sau John Baynes năm 1925, chưa HLV nào của Nottingham Forest không thể thắng trong sáu trận mở màn, nhưng gần đúng một thế kỷ sau, nhà vô địch Europa League Postecoglou đã gia nhập “câu lạc bộ không mong muốn” đó sau một thất bại nặng nề tại đấu trường châu Âu.

Cựu HLV Tottenham Hotspur đã chứng kiến Midtjylland vùi dập Forest bằng những tình huống cố định ở Europa League hôm thứ Năm, khi đội bóng Đan Mạch ghi bàn từ một quả phạt góc và một quả đá phạt trong hiệp một, trước khi Chris Wood gỡ lại một bàn muộn màng trên chấm 11m.

Khi bàn thứ ba của Midtjylland được ghi, một số CĐV Forest tức giận đã hô vang “Sáng mai ông sẽ bị sa thải” nhắm vào chính HLV của mình, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh giữa khung cảnh hỗn loạn ở City Ground.

Postecoglou vẫn tại vị, nhưng quyết định của Evangelos Marinakis khi chia tay Nuno Espirito Santo để trao niềm tin cho nhà vô địch cú ăn ba cùng Celtic đến nay vẫn chưa mang lại kết quả, nhất là khi bốn trong năm điểm của Forest tại Premier League mùa này đều giành được dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Trận thua Midtjylland đến ngay sau thất bại đau đớn 0-1 trước tân binh Sunderland tại Premier League, khiến Postecoglou có tới 11 trận thua trong 15 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, chỉ một lần được hưởng niềm vui chiến thắng.

Trong khi Forest sa sút ở châu Âu, Newcastle lại khởi động mạnh mẽ tại Champions League khi vùi dập Union SG tới 4-0, nhờ cú đúp của Anthony Gordon cùng các pha lập công của Nick Woltemade và Harvey Barnes.

Màn trình diễn bốn bàn thắng trên đất Bỉ là liều thuốc tinh thần cho thầy trò Eddie Howe sau cú sốc cuối tuần trước, khi họ suýt có bốn chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước Arsenal, nhưng rồi lại sụp đổ bởi các tình huống cố định của đối thủ.

Cú đánh đầu của Mikel Merino và Gabriel Magalhaes khiến Newcastle chỉ có một chiến thắng sau sáu trận ở Premier League mùa 2025-26. Trên BXH, họ cũng chỉ hơn Forest một điểm và hai bậc.

Gần đây, Newcastle cũng đã thua trên sân nhà trước Everton và Liverpool, và đang đối mặt nguy cơ thua bốn trong năm trận sân nhà tại Premier League, nơi mà từ đầu năm 2025 đến nay chưa có trận hòa nào.

Thống kê đối đầu cũng cho thấy khả năng hòa là rất thấp, khi Newcastle đã thắng cả ba trận Premier League gần nhất trước Forest và tám trong chín lần tiếp đón đối thủ này trên sân nhà, với hiệu suất gần ba bàn mỗi trận.

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Nottingham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Nottingham như sau:

Sportsmole: Newcastle 3-1 Nottingham

WhoScore: Newcastle 2-0 Nottingham

Newcastle 2-0 Nottingham Chúng tôi dự đoán: Newcastle 3-1 Nottingham

Xem trực tiếp Newcastle vs Nottingham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Nottingham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.