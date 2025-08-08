Trong nước Nhận định, dự đoán Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam: Lặp lại kịch bản hủy diệt Trận đấu giữa Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 19h30 ngày 9/8. Báo Nghệ An phân tích, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam mới nhất

Cả hai đội tuyển đều bước vào trận đấu với lực lượng mạnh nhất, giúp ban huấn luyện có đầy đủ lựa chọn tối ưu cho đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam mới nhất

Nữ Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps.

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến.

Nhận định bóng đá Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam mới nhất

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng A được đánh giá là cuộc đối đầu chênh lệch về đẳng cấp. Nữ Indonesia đang có phong độ kém cỏi khi vừa để thua tan nát 0-7 trước Thái Lan. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của họ tại giải, sau khi cũng gục ngã trước Đài Loan (1-2), và hiện đang đứng cuối bảng với hiệu số rất tệ. Việc phải liên tiếp đối đầu với các đội bóng mạnh như Thái Lan và Việt Nam cho thấy lịch thi đấu thực sự không ủng hộ Indonesia, trong khi bản thân họ cũng chưa cho thấy sự tiến bộ đáng kể về lối chơi hay thể lực.

Ở chiều ngược lại, nữ Việt Nam khởi đầu giải bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Campuchia. Sự vượt trội về kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp của các học trò HLV Mai Đức Chung giúp họ kiểm soát toàn diện thế trận. Chiến thắng ấy không chỉ mang lại 3 điểm mà còn là liều doping tinh thần quan trọng trước khi chạm trán Indonesia. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Hải Phòng, Việt Nam chắc chắn sẽ hướng tới một chiến thắng đậm để cải thiện hiệu số, chuẩn bị cho trận “chung kết bảng A” với Thái Lan. HLV Mai Đức Chung cũng cho thấy rõ quyết tâm khi khẳng định mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận này dù vẫn tỏ ra tôn trọng đối thủ.

Dựa trên phong độ gần đây, hiệu số đối đầu, chất lượng đội hình và động lực thi đấu, nữ Việt Nam hoàn toàn vượt trội và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng cách biệt trước Indonesia.

Dự đoán tỉ số Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam như sau:

Sportsmole: Nữ Indonesia 0-3 Nữ Việt Nam

WhoScore: Nữ Indonesia 0-3 Nữ Việt Nam

Nữ Indonesia 0-3 Nữ Việt Nam Báo chúng tôi dự đoán: Nữ Indonesia 0-4 Nữ Việt Nam

Xem trực tiếp Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 9/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.