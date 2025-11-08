Trong nước Nhận định, dự đoán Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan: Căng thẳng đến phút chót Trận Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan giải Nữ Đông Nam Á diễn ra vào 19h30 ngày 12/8. Báo Nghệ An phân tích, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Ở trận gặp Indonesia, tiền vệ Dương Thị Vân của Việt Nam đã gặp chấn thương và phải rời sân ở phút 21. HLV Mai Đức Chung cho biết Vân bị đau gối sau một pha va chạm và cần thời gian để chăm sóc, theo dõi, chưa thể khẳng định khả năng ra sân. Phía Thái Lan có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Hương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Hải Yến.

Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Việt Nam vừa giành chiến thắng đậm 7-0 trước Indonesia, qua đó có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận nhưng tạm đứng nhì bảng A do kém Thái Lan về hiệu số. Dù thắng đậm, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng khi các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt ở 20 phút đầu trận khi liên tiếp phung phí ít nhất 4 cơ hội mười mươi. Sau hai trận gặp đối thủ yếu, đội chỉ ghi được 13 bàn và Huỳnh Như vẫn chưa “nổ súng”, điều này khiến trận gặp Thái Lan trở thành cơ hội quan trọng để các chân sút, đặc biệt là Huỳnh Như, khẳng định mình.

Đây là trận quyết định ngôi nhất bảng A. Thái Lan chỉ cần hòa để duy trì vị trí dẫn đầu, còn Việt Nam bắt buộc phải thắng nếu muốn tránh Philippines – đối thủ mạnh nhất bảng B. Thái Lan đã thể hiện phong độ tốt với 2 chiến thắng 7-0 trước Campuchia và Indonesia, cho thấy sức mạnh hàng công không thua kém Việt Nam.

Trong 11 năm qua, Việt Nam chỉ thua Thái Lan đúng 1 lần (năm 2014), và lợi thế sân nhà là điểm tựa tinh thần lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, để giành chiến thắng, Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng tối đa cơ hội, bởi đối thủ sẽ chủ động phòng ngự phản công để bảo toàn lợi thế. Trận đấu hứa hẹn sẽ căng thẳng, quyết liệt và nhiều toan tính chiến thuật từ cả hai bên.

Dự đoán tỉ số Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan như sau:

Sportsmole: Nữ Việt Nam 1-0 Nữ Thái Lan

WhoScore: Nữ Việt Nam 2-1 Nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam 2-1 Nữ Thái Lan Báo chúng tôi dự đoán: Nữ Việt Nam 1-0 Nữ Thái Lan

Xem trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.