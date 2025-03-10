Quốc tế Nhận định, dự đoán Paris FC vs Lorient: Nhấn chìm đội khách Trận đấu giữa Paris FC vs Lorient giải League 1 diễn ra vào 1h45 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Paris FC vs Lorient mới nhất

Ở trận gặp Nice cuối tuần trước, Paris FC thiếu Pierre-Yves Hamel do chấn thương gân kheo, trong khi Lohann Doucet và Vincent Marchetti vắng mặt vì đau nhẹ.

Jean-Philippe Krasso được tung vào sân thay Adama Camara ở cuối trận vòng 6 và trở thành người hùng với bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền – cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở Ligue 1 mùa này.

Bên phía Lorient, Bandiougou Fadiga, Trevan Sanusi và Nathaniel Adjei đều không ra sân trận gặp Monaco vì chấn thương mắt cá. Panos Katseris bị đau đùi, còn Darlin Yongwa sẽ trở lại sau án treo giò.

Mohamed Bamba từng bị nghi ngờ khả năng ra sân do chấn thương nhẹ, nhưng cuối cùng đã thi đấu hơn một giờ và ghi bàn mở tỷ số. Pablo Pagis lập cú đúp trong hiệp hai, mang về 3 điểm trọn vẹn cho Lorient.

Đội hình dự kiến Paris FC vs Lorient mới nhất

Paris FC:

Nkambadio; Traore, Mbow, Otavio, De Smet; M. Lopez, Lees-Melou, Camara; Kebbal, Geubbels, Simon

Lorient:

Mvogo; Meite, Talbi, Faye; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Dermane, Aiyegun; Soumano

Nhận định bóng đá Paris FC vs Lorient mới nhất

Paris FC tiếp tục có một trận đấu kịch tính cuối tuần trước, nhưng lần này họ kịp thời gỡ hòa để mang về 1 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Sau 6 vòng đấu, thầy trò Stéphane Gilli đã giành được 4 điểm trong các trận bị dẫn trước, tránh được thất bại ở 2 trong 3 trận gần nhất tại Ligue 1 và 2 trong tình huống đó.

Ba bàn thắng gần nhất của Paris FC ở giải quốc nội đều đến trong chưa đầy 10 phút cuối trận, trong khi họ chỉ để thủng lưới 1 bàn trong hiệp một ở 3 vòng gần nhất.

Nếu thua vào thứ Sáu này, đội bóng thủ đô sẽ có chuỗi 2 thất bại sân nhà liên tiếp – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 3 đến tháng 4/2023, khi họ còn thi đấu tại Stade Sebastien-Chartery.

Tại sân nhà, Paris FC đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở giải quốc nội khi ghi bàn trước, tất cả đều đến ở mùa giải Ligue 2 trước đó.

Paris FC cũng chưa từng thua Lorient trên sân nhà, lần gần nhất tiếp đón họ là chiến thắng 3-2 sít sao ở Ligue 2 mùa trước tại Stade Sebastien-Chartery.

Công thức thành công của Lorient mùa này chủ yếu đến từ việc tận dụng lợi thế hơn người. Sáu trong bảy điểm họ có được đến từ những trận được chơi hơn người, và bảy trên chín bàn thắng cũng xuất hiện trong bối cảnh đó.

Tuy nhiên, trên sân khách họ chưa có lần nào được chơi hơn người, chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, với hiệu số bàn thua 1-6.

Điểm tích cực là đội bóng của Olivier Pantaloni đã có điểm trong 2 vòng liên tiếp. Nếu có kết quả khả quan ở trận đấu tới, Lorient sẽ bất bại ít nhất 3 vòng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 1–2/2024 (4 trận).

Kể từ tháng 12/2023, Lorient chưa từng thua trận nào ở Ligue 1 khi ghi từ 2 bàn trở lên trong 90 phút, ngoại trừ thất bại 2-4 trước Marseille.

Dù trận gặp Paris FC gần nhất họ nhận thất bại, Les Merlus vẫn giành điểm ở 7 trong 8 lần đối đầu gần đây trên mọi đấu trường.

Dự đoán tỉ số Paris FC vs Lorient mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Paris FC vs Lorient như sau:

Sportsmole: Paris FC 3-1 Lorient

WhoScore: Paris FC 2-0 Lorient

Paris FC 2-0 Lorient Chúng tôi dự đoán: Paris FC 3-1 Lorient

Xem trực tiếp Paris FC vs Lorient khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Paris FC vs Lorient trong khuôn khổ giải League 1 diễn ra vào lúc 1h45 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.