Quốc tế Nhận định, dự đoán Parma vs Como: Chủ nhà tuyệt vọng Trận đấu giữa Parma vs Como giải Serie A diễn ra vào 21h00 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Parma vs Como mới nhất

Parma chào đón sự trở lại của Benjamin Cremaschi sau khi tiền vệ người Mỹ tỏa sáng tại World Cup U20. Tuy nhiên, anh dự kiến sẽ ngồi ghế dự bị trong trận đấu thứ Bảy này.

Đội chủ nhà vẫn không có sự phục vụ của Matija Frigan, Jacob Ondrejka và hậu vệ cánh Emanuele Valeri. Ngoài ra, Gaetano Oristanio dính chấn thương cơ háng và sẽ vắng mặt đến giữa tháng 11, còn Abdoulaye Ndiaye bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Genoa.

Patrick Cutrone – một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Parma tại Serie A mùa này cùng với Mateo Pellegrino – từng ra sân 102 lần và ghi 31 bàn cho Como, CLB quê nhà và cũng là đội chủ quản của anh hiện tại (Parma mượn).

Bên phía đội khách, Como có hàng công chất lượng, cho phép họ đem Cutrone cho mượn. Ngôi sao sáng nhất không ai khác là Nico Paz – sản phẩm của lò đào tạo Real Madrid – đã có 4 bàn và 4 kiến tạo. Anh đã góp dấu giày vào mọi bàn thắng của đội mùa này, trừ đúng 1 bàn.

Paz sẽ hỗ trợ cho một trong hai tiền đạo là Alvaro Morata hoặc Tasos Douvikas.

Cầu thủ chạy cánh Jesus Rodriguez sẽ vắng mặt trận cuối trong án treo giò 3 trận. Tuy nhiên, người đồng hương Assane Diao đã bình phục chấn thương và có thể đá chính.

Ngoài Rodriguez, Como còn thiếu Alberto Dossena, Jayden Addai và Sergi Roberto vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Parma vs Como mới nhất

Parma:

Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Sorensen, Keita, Bernabe, Almqvist; Cutrone, Pellegrino

Como:

Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Paz; Morata

Nhận định bóng đá Parma vs Como mới nhất

Parma đang nằm ngay trên nhóm xuống hạng với chỉ 6 điểm sau 7 trận đã đấu tại Serie A, và chiến thắng duy nhất của họ đến từ cuối tháng 9.

Ở vòng đấu trước, Parma có trận hòa 0-0 đầy may mắn trước đội bóng vẫn chưa thắng nổi trận nào là Genoa. Tính đến thời điểm hiện tại, họ mới chỉ ghi được 3 bàn tại Serie A và đã tịt ngòi trong 5 trận.

Thủ môn được đánh giá cao Zion Suzuki đã cứu nguy cho đội bóng bằng pha cản phá quả phạt đền ở cuối trận tại sân Luigi Ferraris, sau khi Parma chỉ còn chơi với 10 người trước giờ nghỉ.

Trên sân khách, thầy trò HLV Carlos Cuesta vẫn chưa ghi nổi bàn nào. Dù vậy, họ đang có phong độ nhỉnh hơn khi thi đấu trên sân nhà Tardini.

Tại đây, Parma đã giành chiến thắng ở hai trận Coppa Italia và vượt qua Torino tại Serie A. Họ hy vọng có thể ngăn chặn chuỗi phong độ ấn tượng của Como trong trận đấu tới.

Mùa trước, Parma chỉ giành được 1 điểm sau 2 lần đối đầu Como và để thua 0-1 trên sân nhà. Nếu kết quả đó lặp lại, họ hoàn toàn có thể bị đẩy xuống gần hơn với nhóm cầm đèn đỏ.

Trận thắng trên sân Parma hồi mùa xuân năm nay là một phần trong chuỗi phong độ bứt phá của Como giai đoạn cuối mùa trước, giúp họ trụ hạng sớm và về đích đầy tự tin.

Bước sang mùa giải 2025-26, Como tiếp tục phong độ thăng hoa và hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng – sau khi tạo nên cú sốc với chiến thắng 2-0 trước Juventus, đội mà họ chưa từng đánh bại ở Serie A kể từ năm 1952.

Chiến thắng đó, dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ tuổi Cesc Fabregas, không chỉ đưa họ ngang điểm với Juventus (12 điểm) mà còn tiếp nối chuỗi trận sân nhà ấn tượng.

Với sự hậu thuẫn tài chính vững mạnh và chiến lược rõ ràng, Como đặt mục tiêu cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Họ đang có chuỗi 5 trận bất bại, điều này càng củng cố niềm tin vào tham vọng của họ.

Cuối tuần này, Fabregas – một cựu cầu thủ Arsenal – sẽ có màn đấu trí thú vị với một đồng hương khác cũng xuất thân từ học viện Arsenal: Carlos Cuesta. Đây là lần đầu hai HLV Tây Ban Nha này chạm trán nhau tại Serie A.

Trước chuyến làm khách đến Emilia-Romagna, Como đã thắng 4/7 trận sân khách gần nhất và chỉ thua đúng 1 trận – lý do để họ hoàn toàn tự tin trước Parma.

Dự đoán tỉ số Parma vs Como mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Parma vs Como như sau:

Sportsmole: Parma 1-3 Como

WhoScore: Parma 0-2 Como

Parma 0-2 Como Chúng tôi dự đoán: Parma 0-2 Como

Xem trực tiếp Parma vs Como khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Parma vs Como trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.