Quốc tế Nhận định, dự đoán Phần Lan vs Ba Lan: Chủ nhà ôm hận phút cuối Trận đấu giữa Phần Lan vs Ba Lan vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 11/6. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Phần Lan vs Ba Lan mới nhất

Phần Lan có thể sẽ có một vài sự thay đổi sau trận thua bạc nhược trước Hà Lan, với Glen Kamara, Benjamin Källman và Fredrik Jensen đều đang cạnh tranh suất đá chính từ băng ghế dự bị.

Một cái tên chắc chắn sẽ giữ được vị trí là thủ môn Lukas Hradecky – người đã có một ngày làm việc vất vả khi đeo băng đội trưởng vào thứ Bảy, cũng là lần thứ 100 anh khoác áo đội tuyển quốc gia – trở thành cầu thủ thứ sáu của Phần Lan chạm mốc này.

Dù tiền đạo kỳ cựu Teemu Pukki – chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển – vẫn có mặt trong danh sách triệu tập, thì tiền đạo của Palermo, Joel Pohjanpalo, nhiều khả năng tiếp tục lĩnh xướng hàng công với sự hỗ trợ từ Oliver Antman.

Ở chiều ngược lại, chân sút chủ lực của Ba Lan – Robert Lewandowski – sẽ vắng mặt do xin rút lui vì lý do thể lực. Do đó, Krzysztof Piątek hoặc Adam Buksa có thể được trao cơ hội đá chính tại Helsinki.

Karol Świderski được kỳ vọng sẽ chơi phía sau một trong hai tiền đạo này, sau khi Kamil Grosicki từng đảm nhận vai trò đó trong trận gặp Moldova – trận đấu chia tay đội tuyển của cầu thủ chạy cánh kỳ cựu này.

Một lần nữa, Matty Cash và Nicola Zalewski được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm hai cánh trong sơ đồ 3-5-2. Trong bối cảnh Lewandowski vắng mặt, Piotr Zieliński sẽ đeo băng thủ quân và dẫn dắt tuyến giữa, sau khi được cho nghỉ trong trận giao hữu gần nhất.

Đội hình dự kiến Phần Lan vs Ba Lan mới nhất

Phần Lan: Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen; Lod, Jensen, Antman; Pohjanpalo

Ba Lan: Skorupski; Wieteska, Bednarek, Kiwior; Cash, Moder, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Piatek

Nhận định bóng đá Phần Lan vs Ba Lan mới nhất

Xếp hạng 69 thế giới, Phần Lan đang nỗ lực giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử ở lần thử sức thứ 19. Với việc vòng chung kết mùa hè năm sau được mở rộng lên 48 đội, họ nuôi hy vọng góp mặt tại sân chơi toàn cầu – tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nằm trong hai vị trí dẫn đầu bảng G.

Cho đến thời điểm hiện tại, kết quả thi đấu dưới thời tân HLV Jacob Friis – người kế nhiệm Markku Kanerva đầu năm nay sau khi “Cú đại bàng” bị rớt hạng từ League B của UEFA Nations League – vẫn còn nhiều biến động.

Họ giành được 4 điểm sau hai trận đầu tiên, với Oliver Antman ghi bàn duy nhất vào lưới Malta ở trận ra quân, trước khi đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn và bị Lithuania cầm hòa.

Kết quả này giúp Phần Lan tạm đứng thứ hai bảng đấu trước cuộc tiếp đón Hà Lan trên sân nhà vào thứ Bảy – trận đấu đã diễn ra đúng như dự đoán khi đội bóng được đánh giá cao hơn giành chiến thắng; Phần Lan sớm bị dẫn bàn chỉ sau sáu phút và không thể gượng dậy, thua chung cuộc 0-2.

Sau khi vuột vé dự World Cup 2022 tại Qatar do chỉ kém suất đá play-off đúng một điểm, Phần Lan lo ngại kịch bản tương tự lặp lại, đặc biệt khi Ba Lan và Hà Lan được xem là hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng.

Không nghi ngờ gì nữa, thêm một thất bại vào thứ Ba tới có thể giáng đòn mạnh vào hy vọng của họ, nhất là khi đã 19 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Phần Lan đánh bại Ba Lan. Thực tế, họ để thủng lưới tới 10 bàn trong hai lần đối đầu gần nhất với đối thủ này – dù đó chỉ là các trận giao hữu, diễn ra cách đây lần lượt 5 và 9 năm.

Trái ngược với đội chủ nhà, Ba Lan đang có khởi đầu ấn tượng khi chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng – trong đó có việc bị rớt hạng tại Nations League – bằng cách giành trọn 6 điểm ở hai lượt trận vòng loại đầu tiên.

Tháng 3 vừa qua, “Đại bàng trắng” lần lượt đánh bại Lithuania và Malta với tỷ số 1-0 và 2-0, giữ sạch lưới lần đầu tiên sau một năm, đồng thời vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong lúc Hà Lan còn bận tham dự vòng knock-out Nations League.

Nhờ đó, Ba Lan hiện đang hơn đội nhì bảng Phần Lan 2 điểm và hơn Hà Lan 3 điểm – dù Hà Lan thi đấu ít hơn một trận – trong hành trình hướng tới lần thứ 10 góp mặt tại World Cup.

Gần đây nhất, HLV Michal Probierz chứng kiến đội bóng của mình nối dài mạch 3 trận toàn thắng bằng chiến thắng trước Moldova trong trận giao hữu tối thứ Sáu, với các pha lập công chia đều ở hai hiệp của Matty Cash và Bartosz Slisz tại sân vận động Silesian.

Chỉ bốn ngày sau, họ sẽ trở lại đấu trường chính thức trong chuyến làm khách đến Phần Lan – nơi một chiến thắng nữa sẽ giúp Ba Lan duy trì áp lực lên các đối thủ cạnh tranh cho suất trực tiếp dự vòng chung kết năm sau.

Dự đoán tỉ số Phần Lan vs Ba Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Phần Lan vs Ba Lan như sau:

Sportsmole: Phần Lan 1-2 Ba Lan

WhoScore: Phần Lan 1-3 Ba Lan

Phần Lan 1-3 Ba Lan Báo chúng tôi dự đoán: Phần Lan 0-1 Ba Lan

Xem trực tiếp Phần Lan vs Ba Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Phần Lan vs Ba Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 11/6 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.