Quốc tế Nhận định, dự đoán Phần Lan vs Lithuania: Chiến thắng kịch tính Trận đấu giữa Phần Lan vs Lithuania giải Vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 9/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Phần Lan vs Lithuania mới nhất

Trong hai trận vòng loại sắp tới, Phần Lan sẽ không có thủ môn kiêm đội trưởng Lukas Hradecky, tiền vệ kỳ cựu Rasmus Schuller và trung vệ Tony Miettinen (thuộc biên chế CLB Mjallby – nhà vô địch Thụy Điển) do chấn thương.

Jesse Joronen của Palermo sẽ bắt chính thay Hradecky, dù anh từng để lọt lưới ba bàn trong lần ra sân duy nhất tại bảng G. Đồng đội của anh tại Palermo, tiền đạo Joel Pohjanpalo, sẽ là mũi nhọn chủ lực, đã ghi hai trong sáu bàn thắng của đội đến nay. Tiền đạo Benjamin Kallman, thường vào sân từ ghế dự bị, sẽ cạnh tranh vị trí với Oliver Antman trong vai trò hỗ trợ phía sau Pohjanpalo.

Về phía Lithuania, Gvidas Gineitis tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Cầu thủ 21 tuổi này đã góp dấu giày vào bốn bàn thắng của đội tại bảng G và là người tạo ra nhiều cơ hội nhất.

Lão tướng Fedor Cernych nhiều khả năng ngồi dự bị, nhưng nếu vào sân, anh sẽ cân bằng kỷ lục số lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Gytis Paulauskas được kỳ vọng đá chính ở vị trí tiền đạo cắm.

Trung vệ Edgaras Utkus của Cercle Brugge trở lại sau án treo giò, trong khi Armandas Kucys và Kipras Kazukolovas đều vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến Phần Lan vs Lithuania mới nhất

Phần Lan:

Joronen; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Lod, Karinen, Suhonen; Antman, Pohjanpalo, Keskinen

Lithuania:

Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Utkus, Armalas, Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Dolznikov; Paulauskas

Nhận định bóng đá Phần Lan vs Lithuania mới nhất

Huấn luyện viên người Đan Mạch Jacob Friis được bổ nhiệm sau chuỗi sáu thất bại liên tiếp vào cuối năm 2024, thời điểm Phần Lan đứng cuối bảng tại UEFA Nations League. Sau chín tháng dẫn dắt, ông đã phần nào xoay chuyển tình thế.

Phần Lan khởi đầu vòng loại bằng chiến thắng 1-0 trước Malta, rồi giành thêm bốn điểm trong ba trận kế tiếp. Kết quả này giúp tinh thần đội bóng đi lên và mở ra hy vọng giành một trong hai vị trí đầu bảng.

Tuy nhiên, tháng trước họ lại để thua Na Uy trong một trận giao hữu, sau đó thất bại 1-3 trước Ba Lan, khiến đối thủ chiếm lấy vị trí nhì bảng G sau Hà Lan.

Tính từ đầu năm ngoái, “Đại bàng lùn” đã thua tổng cộng 11 trận và rơi xuống hạng 71 trên bảng xếp hạng FIFA. Tất cả những điều đó sẽ không còn quan trọng nếu họ có thể lần đầu tiên giành vé dự World Cup, nhưng trước hết họ bắt buộc phải thắng Lithuania trên sân nhà để duy trì hy vọng giành suất play-off.

Trước cuộc đối đầu vào rạng sáng thứ Sáu (giờ Việt Nam) tại sân Olympic Helsinki, Lithuania và Phần Lan đã gặp nhau năm lần, mỗi bên thắng hai trận. Lần chạm trán gần nhất là trận hòa 2-2 hồi tháng Ba — Phần Lan dẫn hai bàn chỉ sau 20 phút, nhưng đội chủ nhà vùng Baltic đã gỡ hòa. Armandas Kucys ghi bàn đầu tiên cho Lithuania tại Kaunas, sau đó tiền vệ Gvidas Gineitis của Torino cân bằng tỉ số. Đó cũng là một trong ba điểm hiếm hoi mà Lithuania giành được cho đến nay.

Ở trận đấu gần nhất, huyền thoại Edgaras Jankauskas — hiện là huấn luyện viên trưởng — đã suýt giúp đội bóng tạo nên cú sốc lớn khi cầm chân Hà Lan, trước khi chịu thất bại sát nút 2-3. Gineitis tiếp tục lập công khi Lithuania gỡ từ hai bàn thua, nhưng Memphis Depay ấn định chiến thắng cho Hà Lan, dập tắt hy vọng có điểm.

Hiện tại, mục tiêu thực tế nhất của Lithuania chỉ là cạnh tranh với Malta để tránh vị trí cuối bảng, đồng thời tích lũy thêm điểm số nhằm cải thiện hệ số và thứ hạng FIFA.

Dự đoán tỉ số Phần Lan vs Lithuania mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Phần Lan vs Lithuania như sau:

Sportsmole: Phần Lan 1-0 Lithuania

WhoScore: Phần Lan 2-0 Lithuania

Phần Lan 2-0 Lithuania Chúng tôi dự đoán: Phần Lan 2-1 Lithuania

Xem trực tiếp Phần Lan vs Lithuania khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Phần Lan vs Lithuania trong khuôn khổ giải Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 9/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.