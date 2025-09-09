Quốc tế Nhận định, dự đoán Pháp vs Iceland: Mbappe lập cú đúp Trận đấu giữa Pháp vs Iceland vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Pháp vs Iceland mới nhất

Pháp chắc chắn phải thay đổi ít nhất một vị trí sau trận thắng Ukraine, khi tiền vệ cánh trẻ Désiré Doué chấn thương. Hugo Ekitike có thể được trao cơ hội, trong khi Kylian Mbappe, Bradley Barcola và Michael Olise gần như chắc suất trên hàng công. Ở tuyến giữa, Manu Koné và Aurélien Tchouaméni sẽ đá cặp phía sau bộ đôi trung vệ Ibrahima Konaté và Dayot Upamecano.

Iceland nhiều khả năng giữ nguyên đội hình vừa thắng đậm Azerbaijan 5-0. Victor Palsson, Sverrir Ingi Ingason và Daniel Gretarsson sẽ tạo thành hàng thủ ba người. Ở tuyến giữa, Stefan Teitur Thordarson và Isak Bergmann Johannesson sẽ hỗ trợ tiền đạo Andri Gudjohnsen.

Đội hình dự kiến Pháp vs Iceland mới nhất

Pháp:

Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Digne; Tchouameni, Kone; Ekitike, Olise, Barcola; Mbappe

Iceland:

Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson; Thorsteinsson, Thordarson, Johannesson, Ellertsson; Haraldsson, Gudjohnsen, Gudmundsson

Nhận định bóng đá Pháp vs Iceland mới nhất

Pháp đã khá may mắn khi giữ sạch lưới trước Ukraine, bởi đối thủ tạo ra tới bốn cơ hội rõ rệt, sút trúng cột dọc và bỏ lỡ những tình huống ngon ăn trong vòng cấm.

Chiến thắng này không giúp Didier Deschamps thoát khỏi những chỉ trích quen thuộc, khi nhiều ý kiến cho rằng lối chơi của ông chưa khai thác hết sức mạnh từ dàn ngôi sao trong tay.

Les Bleus từng vào chung kết World Cup 2022, dừng bước ở bán kết Euro 2024 trước Tây Ban Nha – đội sau đó vô địch – và giành hạng ba Nations League 2024-25. Dù dẫn dắt từ năm 2012, Deschamps mới chỉ có một danh hiệu lớn.

Đội chủ nhà đã ghi từ hai bàn trở lên trong 8/10 trận gần nhất, đồng thời giữ sạch lưới ba trong bốn trận trước thềm màn so tài vào thứ Ba. Hai trận gần nhất của họ đều thắng 2-0, nhưng trước đó có chuỗi năm trận chỉ thắng hai, hòa một và thua hai.

Trên sân nhà, Pháp vẫn rất khó bị đánh bại với thành tích ba thắng, một hòa và một thua ở năm trận gần đây.

Iceland bước vào trận này sau chiến thắng 2-0 trước Azerbaijan, trong đó bàn mở tỷ số đến ở phút bù giờ hiệp một. Sang hiệp hai, họ phòng ngự tốt và không cho đối thủ tung ra cú sút nào.

Trong lịch sử đối đầu, Iceland đã gặp Pháp 15 lần nhưng chưa từng thắng, thua bốn và hòa một trong năm trận từ năm 2012 đến nay.

HLV Arnar Gunnlaugsson lên nắm quyền từ tháng 1/2025, và đội bóng của ông đã thủng lưới bảy bàn sau năm trận. Tuy vậy, họ có hai chiến thắng trong ba trận gần nhất, ghi tám bàn và chỉ thua một lần. Trên sân khách, Iceland lại thể hiện phong độ kém, khi thua ba trong bốn trận gần đây.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Iceland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Pháp vs Iceland như sau:

Sportsmole: Pháp 2-0 Iceland

WhoScore: Pháp 3-1 Iceland

Pháp 3-1 Iceland Báo chúng tôi dự đoán: Pháp 3-1 Iceland

Xem trực tiếp Pháp vs Iceland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Pháp vs Iceland trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.