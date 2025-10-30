Quốc tế Nhận định, dự đoán Pisa vs Lazio: Gục ngã vào phút cuối Trận đấu giữa Pisa vs Lazio giải Serie A diễn ra vào 2h45 ngày 31/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Pisa vs Lazio mới nhất

Pisa không gặp thêm ca chấn thương nào sau trận gặp Milan, song HLV Gilardino vẫn thiếu vắng Tomas Esteves (đùi), Mateus Lusuardi (đầu gối) và Calvin Stengs (đùi).

Bàn thắng vào lưới Milan là pha lập công thứ hai của Nzola mùa này, đồng nghĩa anh đã ghi gần một nửa tổng số bàn thắng của toàn đội (5 bàn). Tiền đạo người Angola sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Pisa trước Lazio.

Phía đội khách, HLV Sarri đang phải đối mặt với nhiều tổn thất lực lượng: Valentin Castellanos (đùi), Fisayo Dele-Bashiru (gân kheo), Matteo Cancellieri (cơ bắp), Samuel Gigot (mắt cá), Nicolo Rovella (háng) và Nuno Tavares (bàn chân) đều dự kiến vắng mặt trong tuần này.

Với việc Cancellieri và Castellanos nhiều khả năng không thể ra sân ở vòng 9, Mattia Zaccagni – cầu thủ duy nhất ngoài hai người kể trên đã ghi hơn một bàn cho Lazio mùa này – được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước đội bóng đang khát điểm.

Đội hình dự kiến Pisa vs Lazio mới nhất

Pisa:

Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Nzola, Meister

Lazio:

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

Nhận định bóng đá Pisa vs Lazio mới nhất

Pisa vẫn chưa có được chiến thắng nào, nhưng người hâm mộ đang dần cảm nhận rằng thầy trò Alberto Gilardino đang tiến gần hơn tới thắng lợi đầu tiên của mùa giải.

Đội bóng áo đen – xanh suýt làm nên chuyện ở vòng 8 trên sân San Siro, nơi HLV Gilardino từng thi đấu ba mùa trong màu áo AC Milan, và chính cựu tiền đạo này đã suýt khiến Rossoneri phải ôm hận.

Pisa thi đấu kiên cường khi gỡ hòa sau khi Rafael Leao mở tỷ số cho Milan ở phút thứ 7. Đến phút 60 và 86, Juan Cuadrado cùng M’Bala Nzola liên tiếp ghi bàn giúp đội khách vùng Tuscany vươn lên dẫn 2-1, tưởng chừng đã chạm tay vào chiến thắng.

Thế nhưng, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Zachary Athekame ghi bàn ở phút bù giờ thứ ba, ấn định tỷ số 2-2, khiến Pisa tiếp tục nằm trong nhóm ba đội cuối bảng sau tám vòng đấu.

Đứng áp chót trên bảng xếp hạng, Pisa sẽ nỗ lực gạt bỏ nỗi thất vọng đó khi tiếp đón Lazio. Một chiến thắng trọn vẹn có thể giúp họ vươn lên vị trí thứ 15, bởi Parma, Lecce và Hellas Verona hiện chỉ hơn Pisa lần lượt ba, hai và một điểm trước vòng 9.

Tất nhiên, Lazio không muốn trở thành “bàn đạp” cho Gilardino và các học trò, nhất là khi Pisa là một trong bốn đội tại Serie A vẫn chưa biết mùi chiến thắng mùa này.

Đội bóng của HLV Maurizio Sarri hiện đang đứng giữa bảng xếp hạng với 11 điểm sau tám trận – thắng ba, hòa hai, thua ba. Dù vậy, khoảng cách giữa họ và nhóm dự cúp châu Âu không lớn: chỉ kém Como (thứ 6) hai điểm, Bologna (thứ 5) ba điểm và Inter Milan (thứ 4) bốn điểm.

Phong độ gần đây của Lazio có phần khởi sắc. Họ thắng hai trong bốn vòng gần nhất, cho thấy sự hồi phục sau giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn của Sarri – vốn chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm chuyển nhượng và danh sách chấn thương dày đặc.

Chiến thắng gần nhất của Lazio là trước Juventus – một trong những đội bóng cũ của Sarri – với tỷ số 1-0 trên sân Olimpico, trong trận đấu cuối cùng của Igor Tudor trên cương vị HLV của “Bà đầm già”.

Giờ đây, Lazio hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Serie A – điều họ chưa làm được mùa này – đồng thời kéo dài chuỗi bốn trận bất bại, qua đó có thể vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Dự đoán tỉ số Pisa vs Lazio mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Pisa vs Lazio như sau:

Sportsmole: Pisa 1-2 Lazio

WhoScore: Pisa 0-2 Lazio

Pisa 0-2 Lazio Chúng tôi dự đoán: Pisa 0-1 Lazio

Xem trực tiếp Pisa vs Lazio khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Pisa vs Lazio trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 2h45 ngày 31/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.