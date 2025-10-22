Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Juventus: Khuất phục bà đầm già Trận đấu giữa Real Madrid vs Juventus giải Champions League diễn ra vào 1h00 ngày 23/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Juventus mới nhất

Real Madrid gặp khó về nhân sự hàng thủ: Antonio Rüdiger, Dani Carvajal và Dean Huijsen (cựu cầu thủ Juventus) đều vắng mặt. Trent Alexander-Arnold và Ferland Mendy đã trở lại tập luyện nhưng có thể được giữ sức cho trận El Clasico.

David Alaba bị đau bắp chân trong trận gặp Getafe và sẽ phải kiểm tra thêm. Trong khi đó, Dani Ceballos có thể trở lại sau khi vắng mặt cuối tuần qua.

Ngôi sao sáng nhất vẫn là Kylian Mbappe — người dẫn đầu danh sách ghi bàn Champions League mùa này với 5 bàn thắng.

Phía Juventus, HLV Tudor vẫn chưa tìm ra cây săn bàn ổn định. Ông có thể bố trí bộ đôi hỗ trợ tấn công Francisco Conceição và Kenan Yildiz phía sau trung phong duy nhất. Cuộc cạnh tranh giữa Dusan Vlahovic, Jonathan David và Lois Openda cho suất đá chính vẫn đang rất mở — trong đó Jonathan David từng ghi bàn vào lưới Real khi còn khoác áo Lille.

Ở hàng thủ, Juve tiếp tục thiếu trung vệ chủ chốt Bremer và hậu vệ trái Juan Cabal. Fabio Miretti đã trở lại tập nhẹ, trong khi Edon Zhegrova có thể góp mặt trên ghế dự bị.

Câu hỏi lớn cho Tudor là liệu ông có tiếp tục duy trì sơ đồ 4 hậu vệ như trận gặp Como hay quay lại hệ thống 3–4–2–1 quen thuộc. Dù chọn cách nào, “Bà đầm già” vẫn phải đối mặt với sức tấn công khủng khiếp của Real Madrid — đội bóng đang tràn đầy tự tin trước El Clasico và hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Juventus mới nhất

Real Madrid:

Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

Juventus:

Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Juventus mới nhất

Sau khi cùng Bayer Leverkusen giành ngôi Á quân Europa League 2024, HLV Xabi Alonso đang hướng đến mục tiêu cao nhất châu Âu cùng Real Madrid — và khởi đầu của ông thật hoàn hảo với 2 chiến thắng liên tiếp tại Champions League mùa này.

Sau trận thắng nhọc 2–1 trước Marseille ở lượt mở màn, Real Madrid dễ dàng hạ Kairat Almaty 5–0 ở lượt thứ hai, trong đó Kylian Mbappe lập hat-trick, giúp đội bóng Hoàng gia củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng tổng vòng bảng Champions League.

“Los Blancos” hiện đã thắng 12 trong 13 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng/league phase Champions League, chỉ thua duy nhất AC Milan cách đây hai năm. Họ sẽ tiếp tục thi đấu tại Bernabeu tuần này, nơi luôn là “pháo đài” của Real ở châu Âu.

Cuối tuần qua, Real Madrid khởi động cho trận đại chiến với Juventus bằng chiến thắng tối thiểu 1–0 trước Getafe, nhờ bàn thắng muộn của Mbappe. Kết quả này giúp Real tiếp tục dẫn đầu La Liga, hơn Barcelona 2 điểm, ngay trước thềm El Clasico vào Chủ nhật tới.

Tuy nhiên, trước khi đối đầu đại kình địch Barca, Real phải tái ngộ Juventus — đối thủ mà họ từng hạ gục đầy kịch tính ở tứ kết Champions League 2018. Khi đó, Real thắng 3–0 tại Turin nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo, và tiếp tục đi tiếp sau pha sút phạt đền quyết định của CR7 trong trận lượt về tại Madrid.

Về phía Juventus, kể từ khi Ronaldo rời đi, đội bóng thành Turin đã đánh mất vị thế đáng gờm của mình cả ở Serie A lẫn Champions League. Mùa trước, họ xếp thứ 20 ở vòng bảng, rồi bị PSV Eindhoven loại ngay ở vòng play-off.

Mùa này, mục tiêu của thầy trò Igor Tudor là lọt vào top 8 để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Tuy nhiên, hai trận hòa liên tiếp khiến họ chịu áp lực không nhỏ. Ở lượt đầu tiên, Juventus để Borussia Dortmund dẫn trước 4–2 đến phút 90 nhưng lại gỡ hòa 4–4 nhờ hai bàn trong thời gian bù giờ. Đến lượt trận thứ hai, họ lại bị Villarreal gỡ hòa 2–2 bằng bàn thắng phút cuối của Renato Veiga — cựu cầu thủ Juventus.

Trận hòa đó cũng là một phần trong chuỗi 5 trận hòa liên tiếp của “Bà đầm già” trên mọi đấu trường — chuỗi hòa dài nhất của họ trong gần 20 năm. Ở Champions League, Juve cũng chỉ thắng 1 trong 11 trận sân khách gần nhất, hòa 5 và thua 5.

Cuối tuần qua, thất bại 0–2 trước Como khiến Juventus rơi xuống vị trí thứ 5 Serie A. Với phong độ sa sút như hiện nay, chuyến hành quân đến Bernabeu hứa hẹn sẽ là một thử thách cực lớn.

Dự đoán tỉ số Real Madrid vs Juventus mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Madrid vs Juventus như sau:

Sportsmole: Real Madrid 2-0 Juventus

WhoScore: Real Madrid 2-0 Juventus

Real Madrid 2-0 Juventus Chúng tôi dự đoán: Real Madrid 2-0 Juventus

Xem trực tiếp Real Madrid vs Juventus khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Madrid vs Juventus trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 23/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.