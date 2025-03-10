Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Oviedo vs Levante: Gục ngã trên sân nhà Trận đấu giữa Real Oviedo vs Levante giải La Liga diễn ra vào 18h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Oviedo vs Levante mới nhất

Real Oviedo sẽ không có Luka Ilic do án treo giò từ chiếc thẻ đỏ trong trận thắng Valencia, nhưng đây không phải tổn thất lớn bởi anh vốn không phải cầu thủ đá chính.

Alvaro Lemos tiếp tục vắng mặt dài hạn vì chấn thương dây chằng chéo từ tháng 3. Jaime Vazquez (háng) và Nacho Vidal (gân kheo) cũng không thể ra sân. Ovie Ejaria đã trở lại tập luyện nhưng chưa chắc kịp đủ thể lực.

Trong khi đó, Levante đang có lợi thế về lực lượng khi HLV Calero có trong tay đội hình gần như đầy đủ. Adrian de la Fuente và Matias Moreno nhiều khả năng đá cặp trung vệ, còn Ivan Romero cùng Etta Eyong sẽ lĩnh xướng hàng công.

Đội hình dự kiến Real Oviedo vs Levante mới nhất

Real Oviedo:

Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane; Reina, Dendoncker, Colombatto; Hassan, Vinas, Brekalo

Levante:

Ryan; Sanchez, De la Fuente, Moreno, Toljan; Brugue, Arriaga, Vencedor, Alvarez; Romero, Eyong

Nhận định bóng đá Real Oviedo vs Levante mới nhất

Trở lại La Liga sau khi cán đích ở vị trí thứ ba tại giải hạng Hai mùa trước, Real Oviedo đang gặp không ít khó khăn khi lên chơi ở hạng đấu cao nhất.

Đội bóng của HLV Veljko Paunovic hiện xếp thứ 14 trên BXH với chỉ 6 điểm sau 7 vòng đấu, giành 2 chiến thắng và để thua tới 5 trận.

Hàng công chính là vấn đề lớn nhất, khi họ mới ghi được 4 bàn – thành tích thấp thứ hai tại giải, chỉ nhỉnh hơn Girona (3 bàn). Trong khi đó, hàng thủ đã để thủng lưới 12 bàn.

Dù vậy, Oviedo vừa mang lại niềm vui cho người hâm mộ giữa tuần với chiến thắng kịch tính 2-1 trên sân Valencia. Các cầu thủ vào thay người Luka Ilic và Salomon Rondon ghi bàn ở phút 85 và 86 để lội ngược dòng ngoạn mục, trước khi Ilic nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ. Đây là chiến thắng thứ hai của họ mùa này, sau trận thắng Real Sociedad.

Trước đó, họ thua 0-2 trên sân Villarreal (cũng bị đuổi 1 người), sau đó là thất bại nặng nề 0-3 trước Real Madrid, rồi mới có 3 điểm đầu tiên bằng thắng lợi 1-0 trước Sociedad. Kế tiếp, Oviedo trải qua chuỗi khó khăn: thua 0-2 trước Getafe (lại nhận thẻ đỏ), thất bại sít sao 0-1 trước Elche và thua 1-3 trước ĐKVĐ Barcelona.

Dẫu vậy, với một đội bóng mới trở lại La Liga, Oviedo vẫn cho thấy một số tín hiệu tích cực, và họ có thành tích đối đầu khá khả quan với Levante: thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất.

Phía bên kia, Levante hiện xếp ngay sau Oviedo, đứng thứ 15 với 5 điểm sau 7 trận.

Thầy trò HLV Julian Calero mới có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại trong mùa giải đầu tiên trở lại La Liga sau khi vô địch Segunda mùa trước.

Khác với Oviedo, Levante không quá thiếu bàn thắng khi đã có 11 pha lập công, trong đó có chiến thắng 4-0 trên sân Girona – trận thắng duy nhất cho tới lúc này. Tuy nhiên, hàng thủ mong manh là điểm yếu lớn, khi họ đã để lọt lưới 14 bàn – nhiều thứ hai giải đấu.

Trận gần nhất, Levante hòa 1-1 trên sân nhà trước Getafe, sau chuỗi 3 thất bại trong 4 trận trước đó. Họ hy vọng sự sắc bén ở hàng công sẽ mang lại 3 điểm, nhưng hàng thủ lỏng lẻo vẫn là mối lo ngại lớn.

Dự đoán tỉ số Real Oviedo vs Levante mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Oviedo vs Levante như sau:

Sportsmole: Real Oviedo 1-2 Levante

WhoScore: Real Oviedo 0-2 Levante

Real Oviedo 0-2 Levante Chúng tôi dự đoán: Real Oviedo 1-2 Levante

Xem trực tiếp Real Oviedo vs Levante khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Oviedo vs Levante trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 18h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.