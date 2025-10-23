Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Sevilla: Đôi công mãn nhãn Trận đấu giữa Real Sociedad vs Sevilla giải La Liga diễn ra vào 1h00 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Sociedad vs Sevilla mới nhất

Real Sociedad sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Orri Oskarsson do chấn thương đùi. Bộ ba Takefusa Kubo, Alex Lebarbier và Inaki Ruperez vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi vắng mặt ở trận gặp Celta Vigo.

Dù vậy, màn trình diễn tích cực ở trận hòa vừa qua có thể khiến HLV Sergio Francisco giữ nguyên đội hình xuất phát. Mikel Oyarzabal nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá cặp cùng Ander Barrenetxea trên hàng công.

Carlos Soler là một phương án thay đổi tiềm năng, trong khi Goncalo Guedes gây ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị và hoàn toàn có thể được trao cơ hội ở vị trí tấn công.

Về phía Sevilla, Tanguy Nianzou, Joan Jordan và Alfonso Gonzalez vẫn là những cái tên bị nghi ngờ khả năng thi đấu, song đội khách không gặp thêm ca chấn thương mới nào.

HLV Matías Almeyda có nhiều lựa chọn trên hàng công với sự trở lại của Adnan Januzaj, Akor Adams và Chidera Ejuke. Tuy nhiên, Isaac Romero vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục đá chính, trong khi Ruben Vargas nhiều khả năng sẽ đồng hành cùng anh – bộ đôi này đã ghi tổng cộng 5 bàn tại La Liga mùa này.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Sevilla mới nhất

Real Sociedad:

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Herrera, Gorrotxategi, Gomez; Oyarzabal, Barrenetxea

Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoume; Sanchez, Sow, Vargas; Romero

Nhận định bóng đá Real Sociedad vs Sevilla mới nhất

Không thể phủ nhận rằng mùa giải 2025-26 đang là quãng thời gian đầy thất vọng đối với Real Sociedad. Đội bóng xứ Basque hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng La Liga với vỏn vẹn 6 điểm.

Sau 9 vòng đấu, Real Sociedad chỉ thắng 1, hòa 3 và thua tới 5 trận, trong đó chiến thắng duy nhất là trước Mallorca – đội cũng đang ở nhóm cuối bảng – hôm 24/9 trên sân nhà.

Trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 10, đoàn quân của HLV Sergio Francisco để thua Rayo Vallecano 0-1 ngay tại Reale Arena. Tuy nhiên, ở vòng đấu gần nhất, họ đã có được 1 điểm quý giá khi hòa 1-1 với Celta Vigo.

Trong lịch sử đối đầu, Real Sociedad đã thắng 54 trong tổng số 140 lần chạm trán Sevilla trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, ở lần gặp gần nhất vào tháng 3/2025, họ đã thất bại 0-1.

Mùa trước, Sociedad chỉ cán đích ở vị trí thứ 11 tại La Liga – kết quả bị xem là dưới kỳ vọng. Thế nhưng, thay vì cải thiện, đội bóng xứ Basque lại khởi đầu mùa giải mới một cách tệ hại, khiến mục tiêu trở lại nhóm giữa bảng xếp hạng trở nên xa vời.

Trong khi đó, Sevilla vừa để thua Mallorca 1-3 trên sân nhà, sau hai chiến thắng liên tiếp trước Rayo Vallecano và Barcelona.

Mùa giải 2024-25 chứng kiến Sevilla chỉ đứng thứ 17 tại La Liga – thành tích tệ nhất kể từ khi họ rớt hạng năm 1999-2000. Dù vậy, đội bóng của HLV Matías Almeyda đã cho thấy sự khởi sắc rõ rệt ở mùa này.

Sau 9 trận, Sevilla có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại, giành 13 điểm và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng – chỉ kém vị trí thứ 4 của Atletico Madrid đúng 3 điểm. Với chất lượng đội hình hiện tại, “Los Nervionenses” hoàn toàn có thể đặt mục tiêu trở lại đấu trường châu Âu ở mùa giải 2026-27.

Sevilla đã thắng 2 trong 3 lần gặp Sociedad gần đây và đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên thắng liên tiếp đội bóng xứ Basque kể từ năm 2021.

Dự đoán tỉ số Real Sociedad vs Sevilla mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Sociedad vs Sevilla như sau:

Sportsmole: Real Sociedad 2-1 Sevilla

WhoScore: Real Sociedad 1-2 Sevilla

Real Sociedad 1-2 Sevilla Chúng tôi dự đoán: Real Sociedad 1-1 Sevilla

Xem trực tiếp Real Sociedad vs Sevilla khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Sociedad vs Sevilla trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 1h00 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.