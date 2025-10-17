Quốc tế Nhận định, dự đoán Roma vs Inter Milan: Nhấn chìm chủ nhà Trận đấu giữa Roma vs Inter Milan giải Serie A diễn ra vào 1h45 ngày 19/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Roma vs Inter Milan mới nhất

Với Roma, dù hàng thủ chơi chắc chắn, hàng công vẫn chưa đạt hiệu quả cao, vì vậy HLV Gasperini có thể đón chào sự trở lại đáng chú ý của Leon Bailey – tân binh mượn từ Aston Villa – sau thời gian hồi phục chấn thương. Ngôi sao người Jamaica đã trở lại tập luyện đầy đủ và nhiều khả năng sẽ được điền tên vào danh sách dự bị. Hậu vệ cánh Angeliño cũng có thể tái xuất sau thời gian vắng mặt.

Trên hàng công, Evan Ferguson đang khát bàn ở cấp CLB – anh chưa ghi bàn cho Roma gần 1 năm – nhưng lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển Ireland (3 bàn/4 trận). Tiền đạo trẻ này sẽ cạnh tranh vị trí đá chính với Artem Dovbyk, người vừa “mở tài khoản” tại Serie A.

Cầu thủ trẻ người Argentina Matías Soulé, người ghi bàn quyết định vào lưới Inter mùa trước, tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Roma. Anh sẽ có màn tái ngộ đồng hương Lautaro Martínez, đội trưởng Inter, người đang có phong độ cực cao với 4 bàn trong 3 trận gần nhất.

Về phía Inter, Chivu vẫn phải xoay tua hàng công khi Marcus Thuram dính chấn thương gân kheo và Matteo Darmian (bắp chân) tiếp tục ngồi ngoài. Dù vậy, Inter vẫn có nhiều phương án: Ange-Yoan Bonny đã ghi bàn thứ hai kể từ khi gia nhập từ Parma, còn tiền đạo trẻ Francesco Pio Esposito vừa lập công cả ở Serie A lẫn trong màu áo tuyển Ý.

Sự đa dạng này giúp Inter luôn nguy hiểm ở mọi thời điểm – và trong một trận đấu mang tính bản lề, kinh nghiệm cùng chiều sâu đội hình của họ có thể tạo nên khác biệt trước một Roma kiên cường nhưng đang bị dồn sức cho cả hai mặt trận.

Đội hình dự kiến Roma vs Inter Milan mới nhất

Roma:

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk

Inter Milan:

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez

Nhận định bóng đá Roma vs Inter Milan mới nhất

Mùa giải Serie A 2025–26 đang chứng kiến một AS Roma thăng hoa hiếm thấy. Dưới bàn tay của HLV Gian Piero Gasperini, đội bóng áo bã trầu đã thắng 5 trong 6 trận đầu tiên, chỉ thua duy nhất 1 trận. Thành tích này giúp họ chia sẻ ngôi đầu bảng với nhà vô địch Napoli cùng 15 điểm, và trở thành một trong những đội bóng có phong độ ổn định nhất nước Ý hiện tại.

Điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi trận ấn tượng ấy chính là chiến thắng trước đại kình địch Lazio ở trận Derby della Capitale, một kết quả giúp người hâm mộ Roma sống trong niềm hân hoan kéo dài. Thêm vào đó, hàng thủ của “Giallorossi” đang thể hiện phong độ xuất sắc: chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 vòng đấu – thành tích phòng ngự tốt nhất Serie A tính đến thời điểm này.

Trước kỳ nghỉ quốc tế, Roma tiếp tục nối dài mạch thắng khi vượt qua Fiorentina 2–1 ngay tại sân Franchi, dù bị dẫn trước. Các bàn thắng của Matías Soulé và Bryan Cristante giúp thầy trò Gasperini duy trì đà hưng phấn, trong khi thủ môn Mile Svilar vẫn cho thấy đẳng cấp “người gác đền không tì vết”, chỉ bị đánh bại bởi cú sút tuyệt đẹp của Moise Kean.

Với phong độ ấn tượng đó, Gasperini đã lập kỷ lục cá nhân về số điểm và số bàn thua ít nhất sau 6 trận đầu mùa – vượt qua chính giai đoạn thành công của ông cùng Atalanta trước đây. Tuy nhiên, “chiến lược gia kỳ cựu” vẫn chưa thể yên tâm, khi Roma vừa để thua Lille tại Europa League và sắp đối đầu một đối thủ luôn là “ác mộng” với họ – Inter Milan.

Thực tế, Gasperini vẫn chưa quên thất bại nặng nề 1–7 khi còn dẫn dắt Atalanta trước Inter vào năm 2017, và bản thân ông cũng từng có một giai đoạn ngắn ngủi nhưng thất bại trên băng ghế huấn luyện của chính Nerazzurri. Roma cũng không có thành tích tốt khi đối đầu Inter: 9 năm liên tiếp không thắng tại Stadio Olimpico, với 5 thất bại trong 8 lần chạm trán gần nhất.

Trong khi đó, Inter Milan của Cristian Chivu đang vào guồng mạnh mẽ. Sau chiến thắng 4–1 trước Cremonese, đội bóng thành Milan đã nối dài chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm cả 2 chiến thắng ở Champions League.

Hiện tại, Inter là đội ghi bàn nhiều nhất Serie A với 17 bàn, và có đến 9 cầu thủ khác nhau lập công, cho thấy lối chơi tấn công đa dạng, khó lường. Sự bùng nổ này đã giúp họ leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm đầu vài điểm – và nếu giành chiến thắng trước Roma, họ sẽ chính thức vượt mặt đối thủ để chen chân vào top đầu.

Tuy nhiên, đoàn quân áo xanh–đen vẫn có điểm yếu cần khắc phục: một nửa số bàn thua mùa này đến trong 15 phút cuối trận, cho thấy sự thiếu tập trung ở giai đoạn cuối – điều mà HLV Chivu chắc chắn muốn cải thiện, đặc biệt khi phải làm khách trước một đối thủ giàu sức chiến đấu như Roma.

Thêm vào đó, Inter còn sở hữu lợi thế lịch sử. Họ đã toàn thắng 4 lần gần nhất khi làm khách tại Olimpico, đồng thời ghi bàn trong 11 trận sân khách liên tiếp gặp Roma, với trung bình hơn 2 bàn mỗi trận – một thống kê đủ khiến các tifosi Roma lo lắng.

Dự đoán tỉ số Roma vs Inter Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Roma vs Inter Milan như sau:

Sportsmole: Roma 1-2 Inter Milan

WhoScore: Roma 0-2 Inter Milan

Roma 0-2 Inter Milan Chúng tôi dự đoán: Roma 1-2 Inter Milan

Xem trực tiếp Roma vs Inter Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Roma vs Inter Milan trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 1h45 ngày 19/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.