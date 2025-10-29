Quốc tế Nhận định, dự đoán Roma vs Parma: Chủ nhà thắng nhọc Trận đấu giữa Roma vs Parma giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 29/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Roma vs Parma mới nhất

Trở lại sau khi bình phục hoàn toàn, Paulo Dybala nhiều khả năng tiếp tục đá chính cho Roma, đặc biệt là khi Evan Ferguson vẫn chưa kịp hồi phục chấn thương mắt cá.

Leon Bailey, cầu thủ vốn hay chấn thương, đã có lần đá chính đầu tiên vào Chủ nhật vừa rồi, nhưng Lorenzo Pellegrini và Matias Soule — người từng ghi bàn ấn định chiến thắng trước Parma hồi tháng 2 — sẽ cạnh tranh suất đá chính với anh.

Do Angelino vẫn đang dưỡng bệnh viêm phế quản, Kostas Tsimikas sẽ tiếp tục đảm nhiệm hành lang trái trong sơ đồ quen thuộc 3-4-2-1 của Gasperini.

Bên phía Parma, Abdoulaye Ndiaye trở lại sau án treo giò ở trận gặp Como, nhưng danh sách chấn thương của họ vẫn rất dài.

Các cầu thủ Emanuele Valeri, Gaetano Oristanio, Matija Frigan và Jacob Ondrejka đều chưa thể ra sân, trong khi Pontus Almqvist vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Hai cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Parma tại Serie A mùa này — Mateo Pellegrino và Patrick Cutrone — dự kiến sẽ tiếp tục đá cặp trên hàng công.

Đội hình dự kiến Roma vs Parma mới nhất

Roma:

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dybala

Parma:

Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Sorensen, Keita, Bernabe, Benedyczak; Cutrone, Pellegrino

Nhận định bóng đá Roma vs Parma mới nhất

Sau khi phải nhận hai thất bại liên tiếp chỉ trong chưa đầy một tuần, Roma đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân khách tại Serie A khi vượt qua Sassuolo hôm Chủ nhật.

Với việc HLV Gian Piero Gasperini tiếp tục để cả hai tiền đạo đang sa sút phong độ ngồi dự bị, bàn thắng sớm của Paulo Dybala đã giúp đội bóng thủ đô giành trọn 3 điểm tại Reggio Emilia.

Roma đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong năm 2025. Họ sở hữu hàng thủ tốt nhất nước Ý mùa này: giữ sạch lưới 5/8 trận, chỉ để lọt lưới 3 bàn — và đặc biệt là chưa để thủng lưới từ tình huống cố định.

Tính trong năm dương lịch, không đội bóng nào trong 5 giải hàng đầu châu Âu kiếm được nhiều điểm sân khách hơn Roma, với 11 chiến thắng trong 14 trận xa nhà — một con số đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với phong độ sân khách, Roma lại thua cả 3 trận sân nhà gần nhất — trong đó có hai trận tại Europa League trước Lille và Viktoria Plzen.

Trong ba trận đó, họ chỉ ghi đúng một bàn thắng, khiến HLV Gasperini phải thừa nhận sự sa sút của bộ đôi tiền đạo Artem Dovbyk và Evan Ferguson. Dù vậy, nếu giành chiến thắng trong lượt trận giữa tuần này, Roma hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu Serie A, tùy thuộc vào kết quả của các đội khác.

Parma, đội từng thua Roma trong cả hai lần gặp nhau mùa trước, sẽ hành quân tới Olimpico với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên của mùa giải.

Hiện họ chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đôi chút, với 7 điểm sau 8 trận, và chiến thắng duy nhất của họ tại Serie A mùa này diễn ra cuối tháng 9.

Sau hai trận hòa 0–0 liên tiếp — trước Genoa (chưa thắng trận nào) và Como (đang vào form) — Parma mới ghi được 3 bàn thắng kể từ đầu mùa, và tịt ngòi trong 6 trận.

Thậm chí, trên sân khách, đội bóng của Carlos Cuesta vẫn chưa ghi nổi bàn nào, khiến những khó khăn của Roma trên sân nhà dường như chẳng thấm vào đâu.

Là một HLV trẻ mới lên nắm đội, Cuesta sẽ phải đối đầu với một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm và từng vô địch Europa League như Gasperini, trong một thử thách thực sự lớn về đẳng cấp và bản lĩnh.

Dự đoán tỉ số Roma vs Parma mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Roma vs Parma như sau:

Sportsmole: Roma 2-1 Parma

WhoScore: Roma 1-0 Parma

Roma 1-0 Parma Chúng tôi dự đoán: Roma 1-0 Parma

Xem trực tiếp Roma vs Parma khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Roma vs Parma trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 29/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.